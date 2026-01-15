ETV Bharat / bharat

ईडी दफ्तर में रांची पुलिस, एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे सिटी डीएसपी

रांची: ईडी दफ्तर में हुई मारपीट की घटना को लेकर रांची पुलिस अब वैज्ञानिक विश्लेषण भी कर रही है. गुरुवार की सुबह सदर डीएसपी संजीव बेसरा दल बल के साथ मारपीट मामले की जांच लिए ईडी ऑफिस पहुंचे थे. वहीं दोपहर को सिटी एसपी रमन एफएसएल की टीम के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.

जांच करने आये हैं - सिटी डीएसपी

एयरपोर्ट थाने में दर्ज मारपीट जैसे मामले को लेकर रांची पुलिस पहली बार उच्च स्तरीय जांच कर रही है. पहले सदर डीएसपी पहुंचे और उन्होंने घंटों जांच की. सदर डीएसपी ईडी दफ्तर के अंदर ही थे कि रांची के सिटी डीएसपी रमन भी एफएसएल की टीम को लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गए. बाहर सिटी डीएसपी ने सिर्फ यही कहा कि वे जांच करने आए हैं.

सुबह से गहमा गहमी

आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय के अधिकारियों पूछताछ के नाम पर मारपीट करने के आरोप में हुई एफआईआर के बाद पूरे मामले की जांच में रांची पुलिस गुरुवार की सुबह से ही रेस है. एयरपोर्ट थाना पुलिस गुरुवार सुबह से ही ईडी दफ्तर में पहुंचकर जांच कर रही है. ईडी दफ्तर में एक दर्जन से ज्यादा रांची पुलिस के अफसर और जवान जांच कर रहे हैं. सदर डीएसपी सहित कई इंस्पेक्टर और एयरपोर्ट थाना प्रभारी ईडी आफिस के अंदर मौजूद हैं.