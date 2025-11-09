राहुल और सोनिया गांधी पर भाजपा विधायक सीपी सिंह के विवादित बोल, कांग्रेस ने बताया मानसिक रूप से बीमार
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने विवादित बयान दिया है.
Published : November 9, 2025 at 1:42 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने यह बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं के बिहार में चुनावी रैलियां करने के प्रभाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिया.
रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट में भी पहुंच जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर बिहार में कोई राहुल गांधी की कद्र नहीं करता, तो बिहार में प्रचार कर रहे झारखंड कांग्रेस के नेताओं की कद्र कौन करेगा?
सीपी सिंह यहीं नहीं रुके. उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि बिहार में भाई प्रचार करने जाए या बहन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
सीपी सिंह के इस विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस व्यक्ति का नेता और देश का प्रधानमंत्री बंदूक, मुजरा और मंगलसूत्र की बात करता हो, उसके विधायक ऐसी बातें ही कह सकते हैं.
राकेश सिन्हा ने कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर ये लोग क्या-क्या कर सकते हैं, यह जनता इनके नेता मनोहर धाकड़ को हाईवे पर देख ही चुकी है. ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनमें नैतिकता और सूचिता का अभाव है.
राकेश सिन्हा ने कहा कि सीपी सिंह का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमारा मानना है कि एक मानसिक रूप से बीमार जनप्रतिनिधि को समाज में रखना उचित नहीं है. इसलिए उन्हें रिनपास में भर्ती कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं को लगातार अपमानित करने वाली भाजपा और उसके नेताओं को बिहार की आधी आबादी सबक सिखाएगी.
