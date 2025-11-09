ETV Bharat / bharat

राहुल और सोनिया गांधी पर भाजपा विधायक सीपी सिंह के विवादित बोल, कांग्रेस ने बताया मानसिक रूप से बीमार

रांची: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने यह बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं के बिहार में चुनावी रैलियां करने के प्रभाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिया.

रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस बिहार में सिंगल डिजिट में भी पहुंच जाए, तो यह बहुत बड़ी बात होगी. इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को लेकर विवादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर बिहार में कोई राहुल गांधी की कद्र नहीं करता, तो बिहार में प्रचार कर रहे झारखंड कांग्रेस के नेताओं की कद्र कौन करेगा?

सीपी सिंह यहीं नहीं रुके. उन्होंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर भी विवादित शब्द का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि बिहार में भाई प्रचार करने जाए या बहन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

भाजपा विधायक और कांग्रेस नेता के बयान (ईटीवी भारत)

सीपी सिंह के इस विवादित बयान पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि जिस व्यक्ति का नेता और देश का प्रधानमंत्री बंदूक, मुजरा और मंगलसूत्र की बात करता हो, उसके विधायक ऐसी बातें ही कह सकते हैं.