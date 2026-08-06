रामसर साइट्स के बारे में कितना जानते हैं आप? भारत में प्रकृति के अनमोल खजाने से लदी ऐसी 101 जगहें
पर्यावरण-जलवायु संरक्षण को लेकर अंतरराष्ट्रीय महत्व की दुनियाभर में 2500 से ज्यादा रामसर जगहें, अरुणाचल को मिली पहली साइट
Published : August 6, 2026 at 5:05 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद: अरुणाचल प्रदेश की ग्लाॅ लेक को देश की 101वीं रामसर साइट (Ramsar Sites in India) के रूप में मान्यता मिली है. पीआईबी की एक रिलीज के मुताबिक केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दो दिन पहले इस उपलब्धि की घोषणा की. इस सिलसिले में मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर इसे बायोडाइवर्सिटी, जल-जलवायु संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया. यह अरुणाचल की पहली और नार्थ-ईस्ट रीजन की छठवीं रामसर साइट है. इससे पहले असम, मणिपुर, मिजोरम,त्रिपुरा और सिक्किम की एक-एक जगहों को यह दर्जा मिल चुका है.
सबसे पहले जानिए- रामसर साइट क्या?
आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए- क्या होती हैं रामसर साइट्स, इनका नाम यही क्यों रखा गया और आखिर इनका महत्व क्या है, दुनिया भर में ऐसी कितनी साइट्स हैं? वगैरह-वगैरह. दरअसल, किसी भी देश की रामसर साइट एक ऐसी वेटलैंड होती है, जो एनवायरनमेंट संरक्षण और क्लाइमेट के लिहाज से मददगार हो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अहमियत रखती हो. यह नेचुरल हो सकती है या फिर मनुष्यों के द्वारा बनाई व संरक्षित की गई.
आखिर रामसर साइट्स कितनी जरूरी?
रामसर साइट्स पर्यावरण संरक्षण और इकोलाॅजिकल बैलेंस बनाने में बहुत अहम रोल निभाती हैं. ऐसी जगहें दुलर्भ पेड़-पौधों, वन्यजीवों, जलीय जीवों, प्रवासी पक्षियों के नेचुरल घर की तरह काम करती हैं. रामसर साइट्स स्थानीय लोगों के जीवन-यापन, कार्बन को सोखने और बाढ़ रोकने में भी मदद करती हैं. कुलमिलाकर प्रकृति के अनमोल खजाने से लबालब एक ऐसी जगह, जहां धरती, आसमान और पानी में रहने वाले जीव-जन्तुओं के सहअस्तित्व को आसानी से बनाया रखा जा सके. इसलिए पर्यावरण के रखरखाव और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामसर साइट्स जरूरी हैं.
Powered by 101 🇮🇳🌿— Bhupender Yadav (@byadavbjp) August 3, 2026
India continues Her journey beyond a century in designating Ramsar Sites.
Delighted to announce Glaw Lake as Arunachal Pradesh’s first Ramsar Site—a significant milestone for biodiversity, water and climate security, and sustainable livelihoods.
Nestled… pic.twitter.com/VnjLwV8Xfs
दुनिया में कब और कहां से इसकी शुरुआत हुई?
यूनेस्को (UNESCO) की पहल पर ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी, 1971 को रामसर कनवेंशन साइन किया गया. इस इंटरनेशनल संधि का मकसद था-दुनियाभर के वेटलैंड्स के समुचित उपयोग के हिसाब से उनका सार-संभाल करना. 21 दिसंबर, 1975 को यह लागू की गई. शुरू में महज 7 देश इससे थे, अब सदस्य देशों की संखया 172 तक पहुंच गई है. भारत 1982 में रामसर कनवेंशन (Ramsar Convention) में शामिल हुआ. चूंकि कनवेंशन ऑन वेटलैंड्स रामसर में आयोजित किया गया, इसलिए वहीं से नाम भी ले लिया गया-रामसर साइट्स.
वर्ल्ड में अब तक कितनी रामसर साइट्स तय की जा चुकी हैं?
कनवेंशन ऑन वेटलैंड्स की ऑफिशियल वेबसाइट के डाटा के मुताबिक दुनियाभर में अब तक 2500 से ज्यादा वेटलैंड्स को रामसर साइट्स घोषित किया जा चुका है. इसका कुल संरक्षित एरिया लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है. विश्व की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई थी. फिलहाल 176 रामसर स्थानों के साथ यूनाइटेड किंगडम(ब्रिटेन) पहले और 144 के साथ मैक्सिको पायदान पर है. संरक्षित क्षेत्रफल के हिसाब के देखें तो 2.67 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ ब्राजील टाॅप आता है.
भारत में कब घोषित हुई पहली रामसर साइट?
1981 में ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क को एक साथ 1 अक्टूबर को एक साथ रामसर साइट का दर्जा दिया गया. तमिलनाडु स्टेट वेटलैंड्स अथाॅरिटी के मुताबिक सबसे ज्यादा 20 रामसर साइट्स इसी राज्य में हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 11 हैं. (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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