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रामपुर तिराहा कांड की 32वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को किया नमन, कहां- "शहीदों के सपनों का बनाएंगे उत्तराखंड"

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्मारक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे. मौका था उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की दर्दनाक घटना रामपुर तिराहा कांड की बरसी का. 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं.

शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर आंदोलनकारियों के बलिदान को नमन किया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के निर्माण के लिए गोलियां और लाठियां सही हैं. इस संघर्ष में राज्य की मातृशक्ति ने भी अभूतपूर्व भूमिका निभाई और यातनाएं झेली हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शहीदों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य का सर्वांगीण विकास कर रही है.

आंदोलनकारियों को आरक्षण और नकल विरोधी कानून का जिक्र: अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है. महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और समान नागरिक संहिता जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा भू-माफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक 13 हजार एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की पवित्रता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे सशक्त उत्तराखंड: संवैधानिक संस्थाओं पर उठ रहे सवालों पर सीएम धामी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और इस पर बेवजह सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए. सीएम ने दोहराया कि शहीद आंदोलनकारियों के महान बलिदान के बल पर ही उत्तराखंड राज्य का गठन संभव हो सका है. आने वाली भावी पीढ़ियों को एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड सौंपना ही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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