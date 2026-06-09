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रामपुर: हैदराबाद में 12 करोड़ की चोरी करने वाले 3 नेपाली नौकर गिरफ्तार, 7 किलो सोना और चांदी बरामद

नौकर ही निकले चोर: गाचीबोवली में चोरी कर नेपाल भाग रहे दंपती और साली को रामपुर पुलिस ने दबोचा ( Photo Credit: ETV Bharat )

12 करोड़ के सोने-चांदी के साथ धरे गए आरोपी: अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, आरोपी इस बड़ी चोरी को अंजाम देने के बाद भारत से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन सीमा पार करने से पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. हैदराबाद के साइबराबाद कमिश्नरेट के थाना गाचीबोवली क्षेत्र में यह वारदात हुई थी. इस संबंध में पीड़ित परिवार ने 7 जून 2026 को करोड़ों की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था.

गिरफ्तार किए गए इन तीन आरोपियों के कब्जे से चोरी के 12 करोड़ रुपये के जेवरात बरामद किए गए हैं. पुलिस ने इनके पास से करीब 7 किलो सोना, 1 किलो चांदी और 25 हजार रुपये कैश बरामद किए हैं.

रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस और तेलंगाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मंगलवार को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. हैदराबाद के गाचीबोवली थाना क्षेत्र में हुई करोड़ों रुपये की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है.

नौकर बनकर की थी करोड़ों की रेकी: मुकदमा दर्ज होने के बाद रामपुर पुलिस और तेलंगाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने जिन तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मुख्य आरोपी कमल, उसकी पत्नी विमला और उसकी सगी साली कल्पना के रूप में हुई है. ये तीनों ही आरोपी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस की जांच में यह सामने आया कि कमल और उसकी पत्नी विमला करीब एक महीने पहले ही पीड़ित परिवार के घर में घरेलू नौकर के रूप में काम पर लगे थे.

हैदराबाद से रामपुर तक बिछा पुलिस का जाल, ₹12 करोड़ के जेवरात के साथ धर दबोचे गए घरेलू नौकर (Photo Credit: ETV Bharat)

नेपाल भागने की तैयारी में थी नौकरों की तिकड़ी: काम करने के दौरान ही उन्होंने घर के सदस्यों की गतिविधियों और वहां रखे कीमती सामान और लॉकर की जानकारी हासिल कर ली थी. इसके बाद दोनों ने अपनी सहयोगी कल्पना के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि चोरी के बाद आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता और संयुक्त कार्रवाई के चलते उन्हें समय रहते गिरफ्तार कर लिया गया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस की अग्रिम कानूनी कार्रवाई जारी है.

पीड़ित परिवार ने 7 जून 2026 को करोड़ों की चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था. (Photo Credit: ETV Bharat)

गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में जुटी पुलिस: इस मामले में पुलिस की टीमें फरार चल रहे कुछ अन्य संदिग्ध आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं. करोड़ों रुपये की इस चोरी का खुलासा करना दोनों राज्यों की पुलिस के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि तेलंगाना पुलिस के इनपुट के आधार पर रामपुर बॉर्डर पर चेकिंग और निगरानी की जा रही थी. इसी दौरान तीनों आरोपी पकड़े गए और चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया गया. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

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