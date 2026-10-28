ETV Bharat / bharat

रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन: 426 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क, जानें पूरा मामला

किसानों की जमीन और सरकारी धन के गलत इस्तेमाल पर ED की गाज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की 28 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि उनका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.

आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला: ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और अन्य लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है. एजेंसी की प्रेस रिलीज के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी का परिसर रामपुर के गांव सिंहनखेड़ा स्थित जौहर नगर में है. यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से होता है. ED का कहना है कि इस ट्रस्ट की स्थापना मोहम्मद आजम खान ने की थी और यूनिवर्सिटी में उनकी भूमिका मानद कुलाधिपति की है.