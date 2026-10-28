रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी पर ED का बड़ा एक्शन: 426 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क, जानें पूरा मामला
रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर ED ने बड़ा एक्शन लेते हुए 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:57 PM IST
रामपुर: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. ED के लखनऊ जोनल कार्यालय की 28 अक्टूबर 2026 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि उनका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये बताया गया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है.
आजम खान और जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मामला: ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और अन्य लोगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर केंद्रित है. एजेंसी की प्रेस रिलीज के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी का परिसर रामपुर के गांव सिंहनखेड़ा स्थित जौहर नगर में है. यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के माध्यम से होता है. ED का कहना है कि इस ट्रस्ट की स्थापना मोहम्मद आजम खान ने की थी और यूनिवर्सिटी में उनकी भूमिका मानद कुलाधिपति की है.
किसानों की जमीन पर कब्जे के आरोपों से शुरू हुई जांच: ED के मुताबिक, इस मामले की जांच रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. इन मामलों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया. प्रेस रिलीज में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए शत्रु संपत्ति से जुड़े भूखंडों पर कथित अवैध कब्जे का भी जिक्र किया गया है. इन आरोपों की जांच के दौरान यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हासिल करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की गई.
सरकारी धन और निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के आरोप: ED की प्रेस रिलीज के अनुसार, जांच में सरकारी निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि को कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल किए जाने के आरोप भी सामने आए. एजेंसी का कहना है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों के माध्यम से धनराशि कथित तौर पर ट्रस्ट तक दान के रूप में पहुंचाई गई. इस मामले में ED ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ जानकारी साझा की थी. हालांकि, इन आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होंगे.
FIR में मकान गिराने और मशीनरी के इस्तेमाल का भी जिक्र: प्रेस रिलीज में 13 अक्टूबर 2026 को अजीमनगर थाने में दर्ज एक एफआईआर का भी उल्लेख किया गया है. इसके अलावा, रामपुर में दर्ज अन्य मामलों में मकानों को गिराने और नगर पालिका की सफाई मशीनरी को यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचाने के आरोपों का जिक्र है. सरकारी ठेकों के लिए इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री को कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगाए जाने की बात भी सामने आई है. ED की कार्रवाई इन्हीं मामलों से जुड़ी जांच का हिस्सा है और संपत्तियों की कुर्की फिलहाल अस्थायी है.
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