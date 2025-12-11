ETV Bharat / bharat

आजम खान को बड़ी राहत; सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

करीब 8 साल पहले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा, कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाए

आजम खान की फाइल फोटो.
आजम खान की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 2:03 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 2:11 PM IST

रामपुरः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है. यह फैसला करीब 8 साल बाद आजम के हक में आया है.

दरअसल, 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज़म खान पर सेना का मनोबल गिराने और समुदाय आधारित बयान देने का आरोप लगा था. शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से इस मामले में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में गुरुवार को MP-MLA मजिस्ट्रेट ने गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषमुक्त करार दिया है.

अधिवक्ता मुरसलीन. (ETV Bharat)

आजम खान के अधिवक्ता मुरसलीन ने बताया कि 29 जून 2017 को आकाश सक्सेना द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप लगाया था कि आजम खान ने सेना के जवानों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चला, लेकिन वादी पक्ष अपने आरोप साबित नहीं कर पाया. जिसकी वजह से कोर्ट ने आजम खानन को दोषमुक्त करार दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कहा कि वादी पक्ष अपने आरोपों को तथ्यों के साथ साबित करने में विफल रहा है. इस वजह से आजम खान को सभी आरोपों से बरी किया जाता है.

