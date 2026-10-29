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KPSC भर्ती गड़बड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को असंवैधानिक घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: न्यायिक फैसलों की सर्वोच्चता को फिर से पुष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच के गजेटेड प्रोबेशनर्स के चयन और नियुक्ति का सत्यापन) अधिनियम, 2022 को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विधायिका संवैधानिक अदालतों के अंतिम फैसलों को रद्द करने के लिए किसी सत्यापन कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.

इस अधिनियम का मकसद कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की 300 से अधिक ग्रुप ए और बी पदों की उस भर्ती प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था, जिसे अदालतों ने "बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और खुले पक्षपात" से ग्रस्त होने के कारण पहले ही रद्द कर दिया था.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि चयन को कैंसिल करने के फैसले को, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सही ठहराया था, कानून से रद्द नहीं किया जा सकता. पीठ ने कहा, "हाई कोर्ट और इस अदालत के पिछले मामलों (पहले दौर और दूसरे दौर दोनों) के फैसलों का अवलोकन करने के बाद, 2011 की भर्ती को बरकरार रखने के लिए कुछ भी देखने लायक नहीं रह जाता है. इस भर्ती को सिर्फ प्रक्रिया में पाई गई किसी कमी या अनियमितता के कारण ही रद्द नहीं किया गया था, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाले व्यापक भ्रष्टाचार और खुले भाई-भतीजावाद के कारण रद्द किया गया था." पीठ ने आगे कहा, "जहां तक चयनित उम्मीदवारों का संबंध है, वहां कोई निष्पक्षता नहीं हो सकती, विशेष रूप से तब जब चयन एक ऐसी भर्ती पर आधारित हो जिसे संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दागी घोषित कर दिया गया है और नियुक्ति एक निष्प्रभावी कानून यानी 2022 के अधिनियम के आधार पर की गई हो." पीठ ने कहा कि जिस अनियमित तरीके से कैंसिलेशन किया गया था, उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है. इसमें यह भी जोड़ा गया कि किसी भी स्थिति में, चूंकि कैंसिलेशन को हाई कोर्ट और इस अदालत द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए विधायिका के पास कानून बनाकर भी कैंसिलेशन को रद्द करने और इस प्रकार संवैधानिक अदालतों के फैसलों को निष्प्रभावी करने की शक्ति नहीं है." पीठ ने कहा, “2011 बैच के राजपत्रित परिवीक्षार्थियों (Gazetted Probationers) को न्याय देने के कानून में बताए गए उच्च आदर्श उस स्थिति में निष्प्रभावी हो जाते हैं, जब हाई कोर्ट द्वारा खुद इस भर्ती को भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से दूषित पाया गया था, और जिसके फैसले को इस अदालत ने एक दीवानी अपील में बरकरार रखा था." पीठ ने कहा, "हमारे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि संबंधित कानून असंवैधानिक है." पीठ ने कहा, "2022 के अधिनियम को असंवैधानिक पाते हुए, हम यह जरूर कह सकते हैं कि गलत भर्ती के तहत की गई नियुक्तियां भी खत्म हो जाएंगी." यह विवाद कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीन (प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) नियम, 1997 के तहत 362 ग्रुप 'ए' और 'बी' पदों के लिए 3 नवंबर, 2011 को जारी एक अधिसूचना से जुड़ा था. भर्ती के लिए कुल 1,38,307 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 91,667 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6,211 थी, जिनमें से 1,090 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था.