KPSC भर्ती गड़बड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक कानून को असंवैधानिक घोषित किया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों द्वारा उम्मीदवारों के चयन को कैंसिल करने के फैसले को कानून से रद्द नहीं किया जा सकता.
By Sumit Saxena
Published : October 29, 2026 at 8:45 PM IST
नई दिल्ली: न्यायिक फैसलों की सर्वोच्चता को फिर से पुष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सिविल सेवा (2011 बैच के गजेटेड प्रोबेशनर्स के चयन और नियुक्ति का सत्यापन) अधिनियम, 2022 को असंवैधानिक घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विधायिका संवैधानिक अदालतों के अंतिम फैसलों को रद्द करने के लिए किसी सत्यापन कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.
इस अधिनियम का मकसद कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) की 300 से अधिक ग्रुप ए और बी पदों की उस भर्ती प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था, जिसे अदालतों ने "बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और खुले पक्षपात" से ग्रस्त होने के कारण पहले ही रद्द कर दिया था.
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि चयन को कैंसिल करने के फैसले को, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सही ठहराया था, कानून से रद्द नहीं किया जा सकता.
पीठ ने कहा, "हाई कोर्ट और इस अदालत के पिछले मामलों (पहले दौर और दूसरे दौर दोनों) के फैसलों का अवलोकन करने के बाद, 2011 की भर्ती को बरकरार रखने के लिए कुछ भी देखने लायक नहीं रह जाता है. इस भर्ती को सिर्फ प्रक्रिया में पाई गई किसी कमी या अनियमितता के कारण ही रद्द नहीं किया गया था, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाले व्यापक भ्रष्टाचार और खुले भाई-भतीजावाद के कारण रद्द किया गया था."
पीठ ने आगे कहा, "जहां तक चयनित उम्मीदवारों का संबंध है, वहां कोई निष्पक्षता नहीं हो सकती, विशेष रूप से तब जब चयन एक ऐसी भर्ती पर आधारित हो जिसे संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दागी घोषित कर दिया गया है और नियुक्ति एक निष्प्रभावी कानून यानी 2022 के अधिनियम के आधार पर की गई हो."
पीठ ने कहा कि जिस अनियमित तरीके से कैंसिलेशन किया गया था, उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है. इसमें यह भी जोड़ा गया कि किसी भी स्थिति में, चूंकि कैंसिलेशन को हाई कोर्ट और इस अदालत द्वारा बरकरार रखा गया था, इसलिए विधायिका के पास कानून बनाकर भी कैंसिलेशन को रद्द करने और इस प्रकार संवैधानिक अदालतों के फैसलों को निष्प्रभावी करने की शक्ति नहीं है."
पीठ ने कहा, “2011 बैच के राजपत्रित परिवीक्षार्थियों (Gazetted Probationers) को न्याय देने के कानून में बताए गए उच्च आदर्श उस स्थिति में निष्प्रभावी हो जाते हैं, जब हाई कोर्ट द्वारा खुद इस भर्ती को भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद से दूषित पाया गया था, और जिसके फैसले को इस अदालत ने एक दीवानी अपील में बरकरार रखा था."
पीठ ने कहा, "हमारे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि संबंधित कानून असंवैधानिक है."
पीठ ने कहा, "2022 के अधिनियम को असंवैधानिक पाते हुए, हम यह जरूर कह सकते हैं कि गलत भर्ती के तहत की गई नियुक्तियां भी खत्म हो जाएंगी."
यह विवाद कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक राजपत्रित परिवीक्षाधीन (प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) नियम, 1997 के तहत 362 ग्रुप 'ए' और 'बी' पदों के लिए 3 नवंबर, 2011 को जारी एक अधिसूचना से जुड़ा था.
भर्ती के लिए कुल 1,38,307 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 91,667 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या 6,211 थी, जिनमें से 1,090 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था.
साल 2013 में, एडवोकेट जनरल की सलाह पर, चयन में अनियमितताओं से जुड़ी एक शिकायत के आधार पर, राज्य सरकार ने सीआईडी (CID) को सौंपी गई जांच के लंबित रहने तक अंतिम चयन सूची के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी.
पीठ ने नोट किया, "कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और स्पष्ट भाई-भतीजावाद सहित भर्ती प्रक्रिया में भारी हेरफेर का पूछताछ में खुलासा हुआ, जिसके आधार पर पूरी भर्ती रद्द कर दी गई थी."
मार्च 2014 में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैंसिलेशन की पुष्टि की थी. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने इस कैंसिलेशन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ पक्षों को यह दलील देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी कि लिखित परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई थी.
हाई कोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में मिली गड़बड़ियों को बेहद शर्मनाक बताया था, जिसने लोक सेवा आयोग में रखे गए विश्वास को हिला कर रख दिया था.
हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग को नामंजूर कर दिया था, और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई लेकिन वह प्रयास भी असफल रहा.
राज्य विधानमंडल ने 2022 का विधिमान्यकरण अधिनियम (वैलिडेशन लॉ) अधिनियमित किया. असफल उम्मीदवारों ने इसे कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) और हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी, दोनों ने उनकी अपील को खारिज कर दिया.
मूल रूप से चुने गए 362 उम्मीदवारों में से 46 दागी पाए गए. 2022 के अधिनियम के तहत 191 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई, जिनमें से 14 दागी थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य को सिर्फ उन रिक्त पदों पर भर्ती को अधिसूचित करने का निर्देश देगी, जो वर्तमान में ग्रुप 'ए' और 'बी' सेवाओं में मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार बचे हुए हैं, जिनमें नियुक्त उम्मीदवार दागी नहीं पाए गए थे.
पीठ ने कहा, "इसके साथ ही, यहां शामिल छह अपीलकर्ताओं के साथ-साथ KAT के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के याचिकाकर्ताओं को भी, वर्तमान में पात्र अन्य उम्मीदवारों के साथ, एक बार के अवसर के रूप में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए."
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