ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी में 'विंटर फेस्ट' का शानदार आगाज, पर्यटकों का उत्साह चरम पर

हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी में गुरुवार से 'रामोजी विंटर फेस्ट' (Ramoji Winter Fest) की शुरुआत हो गई. अगले साल 1 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव के पहले ही दिन पर्यटकों में भारी उत्साह देखा गया. फिल्म सिटी की सुंदरता का आनंद लेने और मनोरंजन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए यहां खास इंतजाम किए गए हैं. बच्चों और बड़ों, दोनों ने ही कार्निवल परेड, 'म्यूजिकल ग्लो गार्डन' और 'मायालोक' की सैर का जमकर आनंद लिया.

सैलानियों के लिए घूमने का समय रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे परिवार और दोस्तों ने रंग-बिरंगी रोशनी के बीच खूबसूरत बगीचों और आकर्षक लोकेशनों पर समय बिताया. शानदार फिल्म सेट और स्टूडियो टूर ने उन्हें सिनेमा की दुनिया का एक अनोखा अनुभव कराया. पर्यटकों ने वाइल्ड वेस्ट स्टंट, राइड्स, लाइव शो, 'साहस' (एडवेंचर पार्क) और बर्ड पार्क में बिताए पलों को अपनी सुनहरी यादों में संजोया.

विंटर फेस्ट का आनंद लेते पर्यटक. (ETV Bharat)

कार्निवल परेड

रामोजी विंटर फेस्ट के हिस्से के रूप में भव्य 'कार्निवल परेड' पर्यटकों का मन मोह रही है. शानदार झांकियों, नर्तकों (डांसर्स) और रंग-बिरंगी वेशभूषा में सजे कलाकारों वाली यह परेड आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. वहीं 'म्यूजिकल ग्लो गार्डन' पर्यटकों को सपनों की दुनिया में ले जा रहा है. 'मायालोक' में मशहूर फिल्मी सेटों के जादू को जीवंत होते देख लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.