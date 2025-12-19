रामोजी फिल्म सिटी में 'विंटर फेस्ट' का शानदार आगाज, पर्यटकों का उत्साह चरम पर
अगर आप इस सर्दी की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो रामोजी फिल्म सिटी ने आपके लिए 'विंटर फेस्ट' की तैयारी की है.
हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी में गुरुवार से 'रामोजी विंटर फेस्ट' (Ramoji Winter Fest) की शुरुआत हो गई. अगले साल 1 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव के पहले ही दिन पर्यटकों में भारी उत्साह देखा गया. फिल्म सिटी की सुंदरता का आनंद लेने और मनोरंजन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए यहां खास इंतजाम किए गए हैं. बच्चों और बड़ों, दोनों ने ही कार्निवल परेड, 'म्यूजिकल ग्लो गार्डन' और 'मायालोक' की सैर का जमकर आनंद लिया.
सैलानियों के लिए घूमने का समय रात 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिससे परिवार और दोस्तों ने रंग-बिरंगी रोशनी के बीच खूबसूरत बगीचों और आकर्षक लोकेशनों पर समय बिताया. शानदार फिल्म सेट और स्टूडियो टूर ने उन्हें सिनेमा की दुनिया का एक अनोखा अनुभव कराया. पर्यटकों ने वाइल्ड वेस्ट स्टंट, राइड्स, लाइव शो, 'साहस' (एडवेंचर पार्क) और बर्ड पार्क में बिताए पलों को अपनी सुनहरी यादों में संजोया.
कार्निवल परेड
रामोजी विंटर फेस्ट के हिस्से के रूप में भव्य 'कार्निवल परेड' पर्यटकों का मन मोह रही है. शानदार झांकियों, नर्तकों (डांसर्स) और रंग-बिरंगी वेशभूषा में सजे कलाकारों वाली यह परेड आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. वहीं 'म्यूजिकल ग्लो गार्डन' पर्यटकों को सपनों की दुनिया में ले जा रहा है. 'मायालोक' में मशहूर फिल्मी सेटों के जादू को जीवंत होते देख लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.
नये साल का स्वागतः
जो लोग 31 दिसंबर की रात को नए साल के स्वागत का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए 'रामोजी कार्निविबे - 2026' का आयोजन स्थल पूरी तरह तैयार है. पर्यटकों को दुनिया के सबसे बड़े ओपन-एयर डांस फ्लोर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ 2026 के स्वागत के रोमांचक पलों को बिताने का मौका मिलेगा. यहां आप स्वादिष्ट भोजन, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और शानदार संगीत का आनंद ले सकते हैं. कॉल-ऑन ड्राइवर और बेबी केयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.
स्पेशल पैकेजः
विंटर फेस्ट और नए साल के जश्न के लिए कई तरह के खास पैकेज उपलब्ध हैं. जो लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ इन उत्सवों का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए ठहरने के विशेष पैकेज हैं. आप रामोजी फिल्म सिटी में रुककर इन समारोहों का हिस्सा बन सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए www.ramojifilmcity.com पर लॉग ऑन करें या कॉल सेंटर नंबर 76598 76598 पर संपर्क करें.
