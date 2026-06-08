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रामोजी राव की दूसरी पुण्यतिथि : श्रद्धांजलि देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'उनकी महिमा अमर है'

रामोजी राव की दूसरी पुण्यतिथि पर, परिवार और ग्रुप के कर्मचारियों ने रामोजी फिल्म सिटी में उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Ramoji Group Chairman Cherukuri Kiran paid tribute to his father Ramoji Rao.
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने अपने पिता रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 1:50 PM IST

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हैदराबाद (रामोजी फिल्म सिटी) : रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की आज दूसरी पुण्यतिथि है. उनके परिवार के सदस्यों और रामोजी ग्रुप के कर्मचारियों ने सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी उन्हें पुष्प माला चढ़ाई.

रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रामोजी राव की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए. यहां आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में रामोजी राव की यादों को याद किया गया. उनका 2024 में आज ही के दिन निधन हो गया था.

रामोजी राव की दूसरी पुण्यतिथि : परिवार और कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की. (ETV Bharat)

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी सोशल मीडिया पर एक संदेश में रामोजी राव को दिल से श्रद्धांजलि दी. नायडू ने उन्हें तेलुगु जाति का गौरवशाली व्यक्ति, मीडिया क्षेत्र में युगांतरकारी और साहित्य का योद्धा बताया.

नायडू ने कहा, "एक साधारण परिवार से निकलकर वे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे, उन्होंने मीडिया को लोगों को जागरूक करने का एक प्लेटफॉर्म बना दिया - उनकी सेवाएं हमेशा यादगार रहेंगी."

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि रामोजी राव का सफर मूल्यों, अनुशासन, प्रतिबद्धता और हिम्मत से गाइड हुआ और यह पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है.

उन्होंने कहा, "पत्रकारिता सिर्फ बिजनेस नहीं है... बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है - यह आदर्शवादी रामोजी गारू ने सोच और काम से दिखाया."

नायडू ने कहा, "तेलुगु लोगों को गर्व करने वाले मीडिया संस्थान देकर उन्होंने जो जगह बनाई है, वह लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी. उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, "रामोजी राव गारू की महिमा अमर है. इस पुण्यतिथि पर, हममें से हर कोई उन्हें याद करे."

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