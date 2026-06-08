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रामोजी राव की दूसरी पुण्यतिथि : श्रद्धांजलि देते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'उनकी महिमा अमर है'

रामोजी ग्रुप के चेयरमैन चेरुकुरी किरण ने अपने पिता रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी. ( ETV Bharat )