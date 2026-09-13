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टॉप 60 बिजनेस लीडर्स में रामोजी ग्रुप की शैलजा किरण और चेरुकुरी विजयेश्वरी शामिल; HiBiz TV ने किया सम्मानित

'हायबिज टीवी' ने 'कॉफी टेबल बुक' लॉन्च की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के 60 प्रमुख व्यावसायिक दिग्गजों की सफलता की कहानियां शामिल की गई हैं.

HIBIZ TV COFFEE TABLE BOOK
हैदराबाद के नानकरामगुडा में आयोजित एक कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के उद्योग और वाणिज्य मंत्री टी.जी. भरत ने कॉफी टेबल बुक लॉन्च की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 8:13 PM IST

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हैदराबाद: 'हायबिज टीवी' (HiBiz TV) ने शनिवार को एक 'कॉफी टेबल बुक' लॉन्च की है. इस किताब में विभिन्न क्षेत्रों के उन 60 प्रमुख व्यावसायिक दिग्गजों की सफलता की कहानियां शामिल की गई हैं, जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए सफल उद्यम खड़े किए हैं. इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री टी.जी. भरत ने हैदराबाद के नानकरामगुडा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया.

पुरस्कार पाने वाले सम्मानित दिग्गजों में रामोजी ग्रुप की 'मार्गदर्शी' की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलजा किरण और 'रामोजी फिल्म सिटी' की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी विजयेश्वरी भी शामिल हैं. इस दौरान इन सभी 60 व्यापारिक हस्तियों को सम्मानित भी किया गया. रामोजी ग्रुप के प्रतिनिधियों ने दोनों बिजनेस लीडर्स (शैलजा किरन और सीएच विजयेस्वरी) की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त किए.

कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री टी.जी. भरत ने कहा कि इस किताब में शामिल 60 उद्यमियों का सफर युवा पीढ़ी के लिए बेहद प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि उद्यमियों को पहचान देने और उनकी उपलब्धियों को सामने लाने वाले मंच बिजनेस के विकास और नए अवसर पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं.

भरत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश एक बड़े निवेश केंद्र (इन्वेस्टमेंट हब) के रूप में उभरा है. उन्होंने दावा किया कि देश में आने वाले कुल निवेश का 26% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश में आ रहा है.

उन्होंने तेलंगाना के विकास में भी चंद्रबाबू नायडू के 'विजन 2020' को श्रेय दिया और कहा कि यह राज्य अब "ऑटो मोड" में प्रगति कर रहा है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार भी अपने राज्य को विकास के इसी स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रही है.

'हायबिज टीवी' (HiBiz TV) के एमडी राजगोपाल ने कहा कि संस्था के 17 साल के सफर में पहली बार यह किताब इसलिए लाई गई है ताकि समाज के सामने उद्यमियों के सकारात्मक दृष्टिकोण और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा सके. उन्होंने कहा कि हायबिज टीवी भविष्य में भी इस पहल को जारी रखेगा.

क्या होता है 'कॉफी टेबल बुक': यह बड़े आकार की एक बेहद प्रीमियम और सचित्र (तस्वीरों वाली) किताब होती है, जिसे दफ्तरों या घरों की टेबल पर सजावट और आगंतुकों के पढ़ने के लिए रखा जाता है.

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रामोजी ग्रुप शैलजा किरण को पुरस्कार
चेरुकुरी विजयेश्वरी को सम्मान
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