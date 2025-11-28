रामोजी ग्लैम्पिंग.. आउटडोर कैम्पिंग: रामोजी फिल्म सिटी पर्यटकों के लिए प्रकृति के बीच आराम का एक नया ठिकाना
रामोजी फिल्म सिटी में विशेष सुविधाओं के साथ 'रामोजी ग्लैम्पिंग' में पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए एक नया अनुभव मिलेगा.
Published : November 28, 2025 at 1:40 PM IST
रामोजी फिल्म सिटी (हैदराबाद) : हर कोई जो भागदौड़ भरी जिंदगी जीता है, वह शांत माहौल, प्रकृति की गोद में आराम और एक आरामदायक जगह चाहता है. उनकी पसंद के हिसाब से, रामोजी फिल्म सिटी ने खास सुविधाओं के साथ ‘रामोजी ग्लैम्पिंग’ तैयार किया है. यह उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो घूमना पसंद करते हैं और प्रकृति के बीच समय बिताना चाहते हैं.
शांत वातावरण में ठहरें
यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पर्यटकों को रोमांचित करने वाली अपनी आकर्षक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त, रामोजी ग्लैम्पिंग रिज़ॉर्ट प्रकृति प्रेमियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगा. यह आउटडोर कैंपिंग के माध्यम से मेहमानों को प्रकृति से जोड़ता है.
परिवारों, कपल्स और समूहों के लिए डिज़ाइन किया गया यह ग्लैम्पिंग रिज़ॉर्ट एक सुखद विश्राम के लिए उपयोगी होगा. यह शांत वातावरण में ठहरने के साथ एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा. यह व्यस्त जीवन जीने वालों को एक ब्रेक लेने, डिजिटल दुनिया से दूर होने और प्रकृति का आनंद लेने का मौका देता है. ग्लैम्पिंग ताजगी और एकांत में रोमांटिक रिट्रीट के लिए एक जगह हो सकती है.
मनमोहक व्यवस्था
- पर्यटक एक या दो रात रुकने का विकल्प चुन सकते हैं.
- ग्लैम्पिंग उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो एक लुभावनी खूबसूरत दुनिया में अपने दिन की शुरुआत ताज़गी के साथ करना चाहते हैं.
- आप ट्रैकिंग, प्रकृति भ्रमण और योग कर सकते हैं.
- आप पारंपरिक खेलों के साथ बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं और किताबों के साथ पालने में मन की शांति पा सकते हैं.
- शाम के समय आप तारों को देखते हुए संगीत सुन सकते हैं और कहानियां सुना सकते हैं.
- आप वार्मअप करके अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं.
आकर्षक पैकेज
जो ग्रुप्स और परिवार रामोजी ग्लैम्पिंग का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए आकर्षक पैकेज उपलब्ध हैं. ज़्यादा जानकारी के लिए www.ramojifilmcity.com पर जाएं या 76598 76598 पर कॉल करें.