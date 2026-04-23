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रामोजी फाउंडेशन की बड़ी पहल: सरकारी कॉलेज को दी 1.33 करोड़ की कंप्यूटर लैब, विधायक ने की सराहना

इब्राहिमपटनम के विधायक मलरेड्डी रंगा रेड्डी ने रामोजी ग्रुप के संस्थापक-अध्यक्ष रामोजी राव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Ramoji Foundation Computer Lab
SGM सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करते विधायक मलरेड्डी रंगा रेड्डी व अन्य अधिकारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 1:53 PM IST

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अब्दुल्लापुरमेट (तेलंगाना): इब्राहिमपटनम के विधायक मलरेड्डी रंगा रेड्डी ने रामोजी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई जन कल्याण और विकास की पहल की सराहना की है. उन्होंने कहा कि समाज के प्रति गहरे प्रेम और जिम्मेदारी की भावना से किए गए ये कार्य वाकई काबिल-ए-तारीफ हैं.

विधायक ने यह बात बुधवार को अब्दुल्लापुरमेट में कहीं, जहां वे संजय गांधी मेमोरियल सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए 'सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर' और 'कंप्यूटर लैब' के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे. रामोजी फाउंडेशन ने इन सुविधाओं को तैयार करने के लिए 1.33 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें 140 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं.

Ramoji Foundation Computer Lab
कंप्यूटर लैब का उद्धाटन करते विधायक व अन्य. (ETV Bharat)

इस मौके पर विधायक ने रामोजी ग्रुप के संस्थापक-अध्यक्ष रामोजी राव की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद अपने संबोधन में, उन्होंने इस क्षेत्र के गांवों और सरकारी कार्यालयों के विकास के लिए कदम उठाने पर रामोजी राव की सराहना की.

साथ ही, उन्होंने उनके बेटे और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरूकुरी किरण द्वारा की जा रही निस्वार्थ सेवा की भी प्रशंसा की. इसके अलावा, विधायक ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में एक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये मंजूर करने की घोषणा की.

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, रामोजी फिल्म सिटी के फाइनेंस और अकाउंट्स विभाग के उपाध्यक्ष के. रवींद्र राव ने छात्रों से आग्रह किया कि वे रामोजी फाउंडेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटरों का बेहतर ढंग से उपयोग करें. इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल बी. नागामुनि नायक ने कहा कि 1.33 करोड़ रुपये के कंप्यूटर उपलब्ध कराने वाला रामोजी फाउंडेशन का यह सहयोग वाकई अविस्मरणीय है.

उन्होंने विधायक, रामोजी फाउंडेशन, सीएमडी चेरूकुरी किरण, रामोजी फिल्म सिटी की एमडी चेरूकुरी विजयेश्वरी, सरपंच विजयगौड़, पंचायत निकाय और अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. इस कार्यक्रम में एमपीडीओ (MPDO) श्रीवाणी, इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी, प्रभारी एमपीओ तुलजा प्रसाद, उप सरपंच सुषमा गौड़, चेरूकुरी भास्कराचारी और अन्य लोग भी शामिल हुए.

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