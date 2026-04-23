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रामोजी फाउंडेशन की बड़ी पहल: सरकारी कॉलेज को दी 1.33 करोड़ की कंप्यूटर लैब, विधायक ने की सराहना

SGM सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में नवनिर्मित कंप्यूटर लैब का निरीक्षण करते विधायक मलरेड्डी रंगा रेड्डी व अन्य अधिकारी. ( ETV Bharat )