रामोजी फिल्म सिटी विंटर फेस्ट 18 दिसंबर से, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी है खास तैयारी

हैदराबाद: अगर आप इस सर्दी की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी ने आपके लिए 'विंटर फेस्ट' की तैयारी की है. यह शानदार उत्सव 18 दिसंबर से शुरू होकर अगले महीने 18 जनवरी तक चलेगा. उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो त्योहारों के इस मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं.

क्या होगा आकर्षण:

'विंटर फेस्ट' के दौरान फिल्म सिटी पर्यटकों के लिए रात 9 बजे तक खुला रहेगा. पर्यटकों को फिल्म सिटी की सुंदरता को रोशनी से सराबोर वातावरण में देखने का अवसर मिलेगा. अद्वितीय फिल्म सेटों की यात्रा के साथ स्टूडियो टूर, अपने परिवारों और दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा. लाइव शो, वाइल्ड वेस्ट स्टंट, रोमांचक सवारी, एडवेंचर जोन 'साहस' और बर्ड पार्क की यात्रा इसे एक यादगार अनुभव बनाएगी.

नए साल की पार्टीः

31 दिसंबर को, नए साल में नए जोश के साथ प्रवेश करने के क्षणों का जश्न मनाने के लिए रामोजी कार्निव्हाइब 2026 का आयोजन किया जाएगा. इसमें डीजे की जंग (बैटल ऑफ डीजे), एक लाइव बैंड और विशेष प्रस्तुतियां होंगी. आपको सबसे बड़े ओपन-एयर डांस फ्लोर पर 2026 के रोमांचक काउंटडाउन पलों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा. इस उत्सव में असीमित भोजन और पेय (फूड एंड ड्रिंक्स) के साथ संगीत प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं.