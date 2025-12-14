रामोजी फिल्म सिटी विंटर फेस्ट 18 दिसंबर से, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए भी है खास तैयारी
रामोजी फिल्म सिटी अपने बहुप्रतीक्षित शीतकालीन उत्सवों (विंटर फेस्ट) के साथ पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार है.
Published : December 14, 2025 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: अगर आप इस सर्दी की छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, तो प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी ने आपके लिए 'विंटर फेस्ट' की तैयारी की है. यह शानदार उत्सव 18 दिसंबर से शुरू होकर अगले महीने 18 जनवरी तक चलेगा. उन सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो त्योहारों के इस मौसम में परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं.
क्या होगा आकर्षण:
'विंटर फेस्ट' के दौरान फिल्म सिटी पर्यटकों के लिए रात 9 बजे तक खुला रहेगा. पर्यटकों को फिल्म सिटी की सुंदरता को रोशनी से सराबोर वातावरण में देखने का अवसर मिलेगा. अद्वितीय फिल्म सेटों की यात्रा के साथ स्टूडियो टूर, अपने परिवारों और दोस्तों के साथ त्योहार का आनंद लेने आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण होगा. लाइव शो, वाइल्ड वेस्ट स्टंट, रोमांचक सवारी, एडवेंचर जोन 'साहस' और बर्ड पार्क की यात्रा इसे एक यादगार अनुभव बनाएगी.
नए साल की पार्टीः
31 दिसंबर को, नए साल में नए जोश के साथ प्रवेश करने के क्षणों का जश्न मनाने के लिए रामोजी कार्निव्हाइब 2026 का आयोजन किया जाएगा. इसमें डीजे की जंग (बैटल ऑफ डीजे), एक लाइव बैंड और विशेष प्रस्तुतियां होंगी. आपको सबसे बड़े ओपन-एयर डांस फ्लोर पर 2026 के रोमांचक काउंटडाउन पलों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा. इस उत्सव में असीमित भोजन और पेय (फूड एंड ड्रिंक्स) के साथ संगीत प्रदर्शन का आनंद ले सकते हैं.
विशेष पैकेज और सुविधाएंः
- विंटर फेस्ट और नए साल के जश्न के लिए विभिन्न विशेष पैकेज उपलब्ध हैं
- पर्यटक कॉल-ऑन ड्राइवर और बेबी केयर के लिए क्रेच जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं
- अधिक जानकारी के लिए, लॉग ऑन करें: www.ramojifilmcity.com
- कॉल सेंटर नंबर: 7659876598
एक चमकदार कार्निवलः
कलाकारों के नृत्य प्रदर्शन और विभिन्न वेशभूषा वाली शानदार कार्निवल परेड में, सभी, युवा और वृद्ध, कुछ नया अनुभव करने का अवसर मिलेगा. आप फिल्म सिटी की चकाचौंध भरी सुंदरता के बीच खुशी के पलों का अनुभव कर सकते हैं. म्यूजिकल ग्लो गार्डन एक बिल्कुल नई दुनिया को जीवंत कर देता है.
आप मायालोक की यात्रा के साथ प्रतिष्ठित फिल्म सेटों का जादू देख सकते हैं. सेट डिजाइन और कलात्मक कौशल, और पर्दे के पीछे होने वाली कड़ी मेहनत, आपकी आंखों के सामने प्रकट होगी.
