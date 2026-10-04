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रामोजी फिल्म सिटी में मचेगा 'प्री-डांडिया धमाल': मात्र 500 रुपये में लाइव बैंड और गरबा नाइट का उठाएं लुत्फ

रामोजी फिल्म सिटी डांडिया नाइट ( ETV Bharat )

हैदराबादः रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) में 10 अक्टूबर को 'प्री-डांडिया धमाल' का आयोजन किया जाएगा. दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में गरबा और डांडिया के शौकीनों के लिए संगीत, डांस और त्योहारों के मनोरंजन से सजी एक शानदार शाम देखने को मिलेगी. 'रंगताली' के सहयोग से आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा.