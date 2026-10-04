रामोजी फिल्म सिटी में मचेगा 'प्री-डांडिया धमाल': मात्र 500 रुपये में लाइव बैंड और गरबा नाइट का उठाएं लुत्फ
यह कार्यक्रम रामोजी फिल्म सिटी के भव्य और शानदार बैकड्रॉप के बीच गरबा- डांडिया के रंगों, धुनों और त्योहार के उत्साह को एक साथ लाएगा.
Published : October 4, 2026 at 5:44 PM IST
हैदराबादः रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) में 10 अक्टूबर को 'प्री-डांडिया धमाल' का आयोजन किया जाएगा. दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में गरबा और डांडिया के शौकीनों के लिए संगीत, डांस और त्योहारों के मनोरंजन से सजी एक शानदार शाम देखने को मिलेगी. 'रंगताली' के सहयोग से आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा.
यह कार्यक्रम रामोजी फिल्म सिटी के भव्य और शानदार बैकड्रॉप के बीच गरबा और डांडिया के रंगों, धुनों और त्योहार के उत्साह को एक साथ लाएगा. इस आयोजन का उद्देश्य उन लोगों को एक मंच देना है, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ पारंपरिक उत्सव का आनंद लेना चाहते हैं.
लाइव बैंड गरबा का अनुभव: इस कार्यक्रम में पूरे शाम एक लाइव बैंड गरबा संगीत की प्रस्तुति देगा, जिसमें पारंपरिक लोक गीतों और आधुनिक संगीत का बेहतरीन मिश्रण सुनने को मिलेगा. आयोजकों ने बताया कि इस ऊर्जावान प्रस्तुति का उद्देश्य उत्सव में हिस्सा लेने आए दर्शकों को पूरे समय बांधकर रखना और उनका उत्साह बढ़ाना है.
गरबा वार्म-अप और डांडिया: उत्सव की शुरुआत एक गरबा वार्म-अप सेशन के साथ होगी, जिसके बाद दर्शक ओपन डांडिया डांस एरिना (खुले मैदान) की ओर बढ़ेंगे. इस एरिना को हर स्तर के डांसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि अनुभवी शौकीन और डांडिया की शुरुआत करने वाले नए लोग, दोनों ही इस जश्न में आसानी से हिस्सा ले सकें.
खान-पान की व्यवस्था : दर्शक इस शाम के दौरान चुनिंदा भारतीय व्यंजनों, स्नैक्स और तरह-तरह के ड्रिंक्स का आनंद ले सकेंगे.
फोटो स्पॉट बनाया गया : कार्यक्रम स्थल के आसपास विशेष रूप से फोटो स्पॉट्स (तस्वीरें लेने की जगह) बनाए जाएंगे. जहां दर्शक अपने दोस्तों और परिवार के साथ इन यादगार पलों को कैमरे में कैद कर सकेंगे. आयोजकों का कहना है कि ये फोटो स्पॉट्स उत्सव के अनुभव को और भी मजेदार बना देंगे.
रामोजी फिल्म सिटी का बैकड्रॉप: यह पूरा उत्सव रामोजी फिल्म सिटी के विशाल परिसर में, खुले तारों वाले आसमान के नीचे आयोजित होगा. शाम के इस जश्न को जीवंत बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल को खास थीम वाली लाइटिंग, शानदार साउंड सिस्टम और त्योहारों वाली भव्य सजावट से सजाया जाएगा.
फैमिली-फ्रेंडली सेलिब्रेशन : आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम को सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वागत योग्य उत्सव के रूप में तैयार किया गया है. कार्यक्रम स्थल पर पेशेवर सुरक्षा जांच और ऑन-साइट सहायता की सुविधा उपलब्ध रहेगी. सभी को पारंपरिक और त्योहारों वाले परिधानों में सज-धज कर आने के लिए प्रोत्साहित किया गया है.
टिकट कैसे लिया जा सकता हैः सीमित समय के ऑफर के तहत टिकटों की कीमत 500 रुपये रखी गई है. रामोजी फिल्म सिटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसे बुक किया जा सकता है. कार्यक्रम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 76598 76598 पर कॉल किया जा सकता है.
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