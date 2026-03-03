रामोजी फिल्म सिटी में 'सिने मैजिकल ग्लो रन' का आयोजन 14 मार्च को होगा

ETV Bharat / bharat

Published : March 3, 2026 at 2:30 PM IST

हैदराबाद: पद्म श्री अवार्डी और मशहूर कुचिपुड़ी कलाकार दीपिका रेड्डी ने 'सिने मैजिकल ग्लो रन' को एक प्रेरणा देने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला इवेंट बताया. ये फिटनेस, खुशी और साथ मिलकर रहने का जश्न मनाता है. इसका आयोजन 14 मार्च को रामोजी फिल्म सिटी में होगा.

इस इवेंट के लिए जर्सी और विनर का मेडल सोमवार को रामोजी फिल्म सिटी के सितारा होटल में जोश और उत्साह के साथ ऑफिशियली लॉन्च किया गया. दीपिका रेड्डी ने इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर इवेंट की जर्सी और मेडल को लॉन्च किया.

इस मौके पर दीपिका रेड्डी ने कहा कि ग्लो रन यूनिक है क्योंकि यह जीतने या हारने के बारे में नहीं है. उन्होंने कहा, 'इसमें हिस्सा लेने वाला हर कोई विनर है. यह रन खुशी, एनर्जी और मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के बारे में है.' उन्होंने आगे कहा कि ऐसे इवेंट हर उम्र के लोगों को एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करते हैं.

ज्योति सुरेखा वेन्नम ने भी ऐसे ही विचार दोहराए और रोजमर्रा की जिंदगी में फिटनेस के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'दौड़ना हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाना चाहिए. यह हमें फिजिकल हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है और मानसिक शांति भी देता है.'

रन डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा ने प्रोग्राम की डिटेल्स बताई. उन्होंने कहा कि यह इवेंट सभी तरह के लोगों को हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें पहली बार दौड़ने वाले, परिवार और अनुभवी एथलीट शामिल हैं. ग्लो रन में 3हजार, 5हजार और 10हजार कैटेगरी होगी और रेस शाम 5.30 बजे शुरू होगी जो शाम को दौड़ने का एक अनोखा एहसास देगा.

हेल्थियन के चीफ ग्रोथ ऑफिसर प्रभु, रेनोवा हॉस्पिटल्स के सीईओ रवींद्रनाथ और रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट (मार्केटिंग) एवी राव लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. ऑर्गनाइजर ने बताया कि रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के लिए एलबी नगर से फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन और ज्यादा जानकारी के लिए पार्टिसिपेंट www.ramojifilmcity.com पर जा सकते हैं या 7659876598 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

