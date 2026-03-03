ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी में 'सिने मैजिकल ग्लो रन' का आयोजन 14 मार्च को होगा

पद्म श्री अवार्डी दीपिका रेड्डी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने रामोजी फिल्म सिटी के सितारा होटल में जर्सी और विनर मेडल अनावरण किया ( ETV Bharat )

हैदराबाद: पद्म श्री अवार्डी और मशहूर कुचिपुड़ी कलाकार दीपिका रेड्डी ने 'सिने मैजिकल ग्लो रन' को एक प्रेरणा देने वाला और सबको साथ लेकर चलने वाला इवेंट बताया. ये फिटनेस, खुशी और साथ मिलकर रहने का जश्न मनाता है. इसका आयोजन 14 मार्च को रामोजी फिल्म सिटी में होगा. इस इवेंट के लिए जर्सी और विनर का मेडल सोमवार को रामोजी फिल्म सिटी के सितारा होटल में जोश और उत्साह के साथ ऑफिशियली लॉन्च किया गया. दीपिका रेड्डी ने इंटरनेशनल आर्चरी प्लेयर ज्योति सुरेखा वेन्नम के साथ मिलकर इवेंट की जर्सी और मेडल को लॉन्च किया. इस मौके पर दीपिका रेड्डी ने कहा कि ग्लो रन यूनिक है क्योंकि यह जीतने या हारने के बारे में नहीं है. उन्होंने कहा, 'इसमें हिस्सा लेने वाला हर कोई विनर है. यह रन खुशी, एनर्जी और मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के बारे में है.' उन्होंने आगे कहा कि ऐसे इवेंट हर उम्र के लोगों को एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करते हैं.