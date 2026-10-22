रामोजी फिल्म सिटी का बड़ा कदम; अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलाया हाथ
हैदराबाद का प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है. सिंगापुर में आयोजित ITB Asia 2026 में भाग लिया.
Published : October 22, 2026 at 5:20 PM IST
सिंगापुर/हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी, जो सिनेमाई अनुभवों, मनोरंजन, आतिथ्य, लाइव एंटरटेनमेंट और इवेंट वेन्यू को एक साथ लाने वाला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल है, अब रणनीतिक ट्रैवल ट्रेड साझेदारियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है. यह स्ट्रेटेजिक ट्रैवल ट्रेड पार्टनरशिप के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है.
सिंगापुर में 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे 'आईटीबी एशिया 2026' (ITB Asia 2026) में भाग लेते हुए, रामोजी फिल्म सिटी अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों (DMCs), ट्रैवल व्यवसायों और माइस (MICE - कॉर्पोरेट इवेंट्स) पेशेवरों के साथ जुड़ रहा है. इसका उद्देश्य ट्रैवल-ट्रेड संबंधों को मजबूत करना और अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों तथा कॉर्पोरेट समूहों तक अपने इस एकीकृत डेस्टिनेशन की पेशकश को पहुंचाना है.
चूंकि अंतरराष्ट्रीय यात्री अब स्थापित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोरंजक स्थलों के साथ-साथ कुछ अलग और अनोखे अनुभवों की तलाश में रहते हैं, इसलिए रामोजी फिल्म सिटी का लक्ष्य भारत के व्यापक पर्यटन क्षेत्र में अपनी प्रासंगिकता को और मजबूत करना है. साथ ही, वह ऐसे भागीदारों के साथ संबंध बनाना चाहता है जो इन अनूठे अनुभवों को नए बाजारों तक ले जा सकें.
रामोजी फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक विजयेश्वरी चेरुकुरी ने कहा, "दुनिया के साथ साझा करने के लिए रामोजी फिल्म सिटी के पास एक अनोखी कहानी है. हम एक ही जगह पर सिनेमा, मनोरंजन, आतिथ्य और जीवंत अनुभवों को एक साथ लेकर आते हैं, जो किसी भी अन्य डेस्टिनेशन से बिल्कुल अलग है. हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पार्टनर्स के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने, सार्थक संबंध बनाने और दुनिया भर के अधिक से अधिक यात्रियों को रामोजी फिल्म सिटी से परिचित कराने पर है. हम अवकाश पर्यटन, ग्रुप ट्रैवल, माइस (MICE - कॉर्पोरेट इवेंट्स) और उत्सवों के क्षेत्रों में रोमांचक संभावनाएं देख रहे हैं."
'आईटीबी एशिया 2026' ने दुनिया भर के यात्रा और पर्यटन से जुड़े हितधारकों को एक मंच पर लाया है. रामोजी फिल्म सिटी के पवेलियन (प्रदर्शनी स्थल) में आने वाले कई प्रतिष्ठित आगंतुकों में ओडिशा के पर्यटन निदेशक दीपांकर महापात्रा भी शामिल थे. रामोजी फिल्म सिटी की प्रबंध निदेशक विजयेश्वरी चेरुकुरी ने ओडिशा पर्यटन के पवेलियन का भी दौरा किया, जो इस आयोजन में आपसी आदान-प्रदान और सहयोग की भावना को दर्शाता है.
भारत के यात्रा कार्यक्रमों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करना
भारत अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को विरासत, आध्यात्मिकता, प्रकृति, संस्कृति, खान-पान और समकालीन आकर्षणों से जुड़े विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करता है. रामोजी फिल्म सिटी इस मेल में एक अनोखा सिनेमाई और मनोरंजक आयाम जोड़ता है, जिससे ट्रैवल प्लानर्स को अपने भारत के यात्रा कार्यक्रमों को और अधिक समृद्ध बनाने का एक और बेहतरीन जरिया मिलता है.
अवकाश पर्यटन के साथ-साथ, रामोजी फिल्म सिटी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेस और एग्जीबिशन (MICE) सेगमेंट के लिए अपने एकीकृत वेन्यू, थीम्ड वातावरण, आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) और मनोरंजन क्षमताओं को मजबूती से पेश कर रहा है.
कॉर्पोरेट सम्मेलनों और प्रोत्साहन कार्यक्रमों से लेकर सम्मेलनों, उत्सवों और लाइव मनोरंजन तक, यह डेस्टिनेशन इवेंट प्लानर्स को एक ऐसा माहौल प्रदान करता है जहां व्यावसायिक व्यस्तताओं को अनूठे अनुभवों के साथ जोड़ा जा सकता है. यह एकीकृत पेशकश उन संगठनों के लिए नई संभावनाएं पैदा करती है जो अपनी मीटिंग्स और कॉर्पोरेट कार्यक्रमों को प्रतिभागियों के लिए अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं.
दीर्घकालिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाना
नए दर्शकों और वितरण नेटवर्कों के साथ गंतव्यों को जोड़ने में अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल-ट्रेड संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. 'आईटीबी एशिया 2026' में अपनी भागीदारी के जरिए, रामोजी फिल्म सिटी प्रासंगिक भागीदारों के साथ अपने संबंधों को गहरा करने, विभिन्न बाजारों की आवश्यकताओं को समझने और अंतरराष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रमों के भीतर हैदराबाद की स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा है.
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