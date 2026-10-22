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रामोजी फिल्म सिटी का बड़ा कदम; अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाने के लिए वैश्विक स्तर पर मिलाया हाथ

सिंगापुर में ITB एशिया 2026 में रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर विजयेश्वरी चेरुकुरी. ( ETV Bharat )

सिंगापुर/हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी, जो सिनेमाई अनुभवों, मनोरंजन, आतिथ्य, लाइव एंटरटेनमेंट और इवेंट वेन्यू को एक साथ लाने वाला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन और मनोरंजन स्थल है, अब रणनीतिक ट्रैवल ट्रेड साझेदारियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है. यह स्ट्रेटेजिक ट्रैवल ट्रेड पार्टनरशिप के ज़रिए इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पकड़ बढ़ा रहा है.

सिंगापुर में 21 से 23 अक्टूबर तक आयोजित हो रहे 'आईटीबी एशिया 2026' (ITB Asia 2026) में भाग लेते हुए, रामोजी फिल्म सिटी अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटरों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों (DMCs), ट्रैवल व्यवसायों और माइस (MICE - कॉर्पोरेट इवेंट्स) पेशेवरों के साथ जुड़ रहा है. इसका उद्देश्य ट्रैवल-ट्रेड संबंधों को मजबूत करना और अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों तथा कॉर्पोरेट समूहों तक अपने इस एकीकृत डेस्टिनेशन की पेशकश को पहुंचाना है.