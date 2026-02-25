ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी ने SATTE 2026 में सबका ध्यान खींचा, 23 अप्रैल से 46 दिन का मेगा कार्निवल

रामोजी ने साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज 2026 में सुर्खियां बटोरीं ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो के तौर पर लिस्टेड रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) ने दिल्ली के यशोभूमि में हो रहे तीन दिन के साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज (SATTE) 2026 में सुर्खियां बटोरीं. इस इवेंट में फिल्म सिटी का शानदार आधारभूत संरचना, वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं और यूनिक स्टूडियो एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा. फिल्म सिटी के एक अधिकारी ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी टूरिज्म, फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट्स के लिए एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी जगह बना रही है. दिल्ली के यशोभूमि में साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज कार्यक्रम (ETV Bharat) फिल्म सिटी मैनेजमेंट ने टूरिस्ट, इवेंट प्लानर और सिनेमा प्रेमी को 23 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले 46 दिन के कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. चीफ बिजनेस ऑफिसर रुचि पंत ने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ एक स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक पॉपुलर थीम वाली हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जिसमें नेचुरल लैंडस्केप, सेट और अम्यूजमेंट पार्क हैं, जो हर उम्र के लोगों के लिए कुछ खास ऑफर करते हैं." उन्होंने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी के नाम दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यहां अब तक 3,500 से ज़्यादा आइकॉनिक फिल्में शूट हो चुकी हैं. हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स समेत कई भारतीय भाषाओं की फिल्में रामोजी फिल्म सिटी के सेट और लोकेशन पर दिखाई गई हैं. ये सेट सिनेमा की दुनिया में एक खास जगह रखते हैं." रामोजी फिल्म सिटी (ETV Bharat) पंत के मुताबिक, रामोजी फिल्म सिटी के पॉपुलर सेट में से 'बाहुबली' का सेट एक खास आकर्षण है, जो देश-विदेश से टूरिस्ट को खींचता है. बड़े महलों, युद्ध के मैदानों और शानदार आर्किटेक्चर की झलक सिनेमा प्रेमी को एक अलग ही एहसास कराता है.