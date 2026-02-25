रामोजी फिल्म सिटी ने SATTE 2026 में सबका ध्यान खींचा, 23 अप्रैल से 46 दिन का मेगा कार्निवल
23 अप्रैल से 7 जून तक चलने वाले इस कार्निवल में मेहमानों को रात में रामोजी फिल्म सिटी घूमने का मौका मिलेगा.
नई दिल्ली: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो के तौर पर लिस्टेड रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) ने दिल्ली के यशोभूमि में हो रहे तीन दिन के साउथ एशिया ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज (SATTE) 2026 में सुर्खियां बटोरीं.
इस इवेंट में फिल्म सिटी का शानदार आधारभूत संरचना, वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं और यूनिक स्टूडियो एक्सपीरियंस दिखाया जाएगा. फिल्म सिटी के एक अधिकारी ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी टूरिज्म, फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट्स के लिए एक लीडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर अपनी जगह बना रही है.
फिल्म सिटी मैनेजमेंट ने टूरिस्ट, इवेंट प्लानर और सिनेमा प्रेमी को 23 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले 46 दिन के कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. चीफ बिजनेस ऑफिसर रुचि पंत ने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ एक स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक पॉपुलर थीम वाली हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जिसमें नेचुरल लैंडस्केप, सेट और अम्यूजमेंट पार्क हैं, जो हर उम्र के लोगों के लिए कुछ खास ऑफर करते हैं."
उन्होंने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी के नाम दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यहां अब तक 3,500 से ज़्यादा आइकॉनिक फिल्में शूट हो चुकी हैं. हिंदी, तेलुगु, तमिल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स समेत कई भारतीय भाषाओं की फिल्में रामोजी फिल्म सिटी के सेट और लोकेशन पर दिखाई गई हैं. ये सेट सिनेमा की दुनिया में एक खास जगह रखते हैं."
पंत के मुताबिक, रामोजी फिल्म सिटी के पॉपुलर सेट में से 'बाहुबली' का सेट एक खास आकर्षण है, जो देश-विदेश से टूरिस्ट को खींचता है. बड़े महलों, युद्ध के मैदानों और शानदार आर्किटेक्चर की झलक सिनेमा प्रेमी को एक अलग ही एहसास कराता है.
उन्होंने कहा कि, इसके अलावा, यहां कई थीम-बेस्ड लोकेशन बनाई गई हैं, जिनमें शहरी मार्केट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, महल, एग्जॉटिक सड़कें और लैंडस्केप गार्डन शामिल हैं, जिन्हें फिल्मों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.
पंत ने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी अपने मेहमानों को विंटेज बसों में स्टूडियो टूर का एक खास अनुभव देती है. इस दौरान, टूरिस्ट अलग-अलग सेट, शूटिंग स्पॉट और प्रोडक्शन फैसिलिटी देख सकते हैं. यह टूर सिर्फ घूमने-फिरने की जगह ही नहीं, बल्कि सिनेमा की जादुई दुनिया का अनुभव करने का मौका भी देता है."
उन्होंने आगे कहा कि फिल्म सिटी में पांच होटल हैं, जिनमें बजट-फ्रेंडली रहने की जगह से लेकर अल्ट्रा-लग्जरी तक शामिल हैं. हरे-भरे बगीचे और खुले मैदान मेगा इवेंट्स, डेस्टिनेशन वेडिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग और सोशल गैदरिंग के लिए बहुत अच्छे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यहां 25 से 25,000 लोगों तक के इवेंट सफलतापूर्वक होस्ट किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि, रामोजी फिल्म सिटी की इवेंट टीम को मुश्किल और बड़े इवेंट्स ऑर्गनाइज करने का बहुत अनुभव है. कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से लेकर क्यूरेशन, इंस्टॉलेशन और प्रोडक्शन तक, पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल टीम संभालती है.
उन्होंने आगे बताया कि, एड शीरन और ए आर रहमान जैसे पॉप स्टार्स और म्यूजिशियंस के ग्रैंड कॉन्सर्ट्स यहां सफलतापूर्वक हो चुके हैं. इन इवेंट्स ने फिल्म सिटी को एक प्रीमियम इवेंट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया है."
पंत ने 23 अप्रैल से शुरू होने वाले 46 दिन के कार्निवल में पर्यटकों और सिनेमा प्रेमियों का स्वागत किया. पंत ने बताया, "रामोजी फिल्म सिटी एक कार्निवल शुरू करने वाला है, जहां अतिथियों को रात में फिल्म सिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. कॉम्प्लेक्स रात 9 बजे तक खुला रहेगा, जिससे विजिटर्स खूबसूरती से रोशन सेट और गार्डन देख सकेंगे.
उन्होंने बताया कि, कार्निवल में कल्चरल प्रोग्राम्स, लाइव परफॉर्मेंस, फूड फेस्टिवल, फैमिली एंटरटेनमेंट, कार्निवल परेड, एक शानदार म्यूजिकल ग्लो गार्डन और 'मायालोक' शामिल होंगे. यह जादुई कार्निवल आपके परिवार और दोस्तों के लिए यादगार पल बनाएगा. यह 7 जून तक चलेगा."
