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J&K में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रामोजी फिल्म सिटी के प्रतिनिधि ने इवेंट को सराहा

हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी के प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष ए. विश्वंभर राव ने इस इवेंट को जम्मू-कश्मीर सरकार की एक स्वागत योग्य पहल बताया.

Ramoji Film City praises First International Film Festival in Jammu-Kashmir
रामोजी फिल्म सिटी के प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष ए. विश्वंभर राव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2026 at 9:07 PM IST

9 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने फिल्म निर्माताओं, टेक्नीशियन, छात्रों और फिल्म उद्योग के लोगों को एक साथ लाया है, जिससे रचनात्मक आदान-प्रदान के लिए एक नया मंच तैयार हुआ है और क्षेत्र की सिनेमाई क्षमता को सुर्खियों में लाया गया है.

श्रीनगर, जम्मू और गुलमर्ग में आयोजित इस फेस्टिवल में करीब 40 देशों के फिल्म निर्माताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. भारतीय फिल्म उद्योग के जाने-माने नामों ने इस फेस्टिवल का स्वागत किया और इसे इस क्षेत्र में एक मजबूत फिल्म इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

पुरस्कार विजेता सिनेमैटोग्राफर रफी महमूद (Rafey Mehmood) ने अपनी भागीदारी को व्यावसायिक और भावनात्मक रूप से संतोषजनक बताया, और कश्मीर के साथ अपने परिवार के जुड़ाव को याद किया.

महमूद ने कहा, "मेरे लिए, कश्मीर घाटी में आना एक भावनात्मक रूप से संतोषजनक अनुभव है." उन्होंने याद किया कि उनके दादा अक्सर इस क्षेत्र में आते थे और वह बचपन में अपने पिता के साथ भी यहां आए थे.

व्यक्तिगत जुड़ाव से परे, महमूद ने कहा कि वह फिल्म फेस्टिवल में युवाओं और महिला छात्रों की उपस्थिति से विशेष रूप से उत्साहित थे.

सिनेमैटोग्राफर रफी महमूद
सिनेमैटोग्राफर रफी महमूद (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की भागीदारी का स्थायी प्रभाव हो सकता है, जिससे नई पीढ़ी को अनुभवी फिल्म निर्माताओं और टेक्नीशियन के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा.

सिनेमैटोग्राफर ने फिल्म बनाने की प्रक्रिया के दौरान लेखकों, निर्देशकों और सिनेमैटोग्राफरों के बीच के संबंधों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि एक ऐसा लेखक जिसका फिल्ममेकिंग को लेकर एक मजबूत दृष्टिकोण हो या निर्देशक बनने की महत्वाकांक्षा हो, उसके लिए फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद दृश्यों से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया से खुद को दूर रखना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है.

महमूद के अनुसार, सबसे मजबूत सहयोग तब होता है जब लेखक प्रक्रिया की शुरुआत में ही मुख्य दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है और निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर को यह तय करने की छूट देता है कि उस दृष्टिकोण को स्क्रीन पर कैसे प्रदर्शित किया जाए.

उन्होंने सिनेमा के भविष्य में तकनीक के बढ़ते दखल को लेकर भी चिंता जताई, विशेष रूप से ऐसी फिल्ममेकिंग पर जो पूरी तरह से कंप्यूटर और प्रॉम्प्ट्स पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए, फिल्ममेकिंग लोगों और स्थानों के साथ जुड़ने और एक रचनात्मक रोमांच का अनुभव करने के बारे में भी है." उन्होंने कहा कि तकनीक को उन मानवीय रिश्तों और अनुभवों की जगह नहीं लेनी चाहिए जो सिनेमा का आधार बनते हैं.

फिल्ममेकर और लेखक राहत काजमी ने इस फिल्म फेस्टिवल को जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि इस क्षेत्र में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने के विचार पर वर्षों पहले चर्चा की गई थी, लेकिन उस समय यह संभव नहीं हो पाया था.

काजमी ने कहा कि उन्होंने और अन्य लोगों ने पहले भी राजनीतिक नेताओं से इस तरह के इवेंट को आयोजित करने के प्रस्ताव के साथ संपर्क किया था. उस समय प्लान आगे नहीं बढ़े, जिससे वर्तमान फेस्टिवल उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जो लंबे समय से कश्मीर को एक अंतरराष्ट्रीय फिल्मी इवेंट की मेजबानी करते हुए देखना चाहते थे.

उन्होंने इस पहल को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस फिल्म फेस्टिवल ने कश्मीर के आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाया है, क्योंकि यह क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और बॉलीवुड हस्तियों को लेकर आया है और साथ ही इसने स्थानीय युवाओं को बाहरी पेशेवरों के साथ बातचीत करने का मौका दिया है.

फिल्ममेकर और लेखक राहत काजमी
फिल्ममेकर और लेखक राहत काजमी (ETV Bharat)

काजमी का मानना है कि यह आदान-प्रदान दोनों तरफ से होता है. जहां एक ओर स्थानीय छात्रों और उभरते फिल्म निर्माताओं को उद्योग के अनुभवी पेशेवरों से मिलने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों को भी कश्मीर को उसकी जानी-पहचानी छवि से परे जाकर देखने का मौका मिलता है.

उन्होंने क्षेत्र के भोजन, पहनावे, संस्कृति और कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कश्मीर के ऐसे पहलू हैं जो घाटी के बाहर के दर्शकों के लिए अभी भी काफी हद तक अनजाने हैं.

काजमी ने इस क्षेत्र की व्यापक सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "कश्मीर गुलमर्ग और शिकारा बोट्स (Shikara boats) से कहीं बढ़कर है."

काजमी ने जम्मू-कश्मीर में 20 से अधिक फिल्में बनाई हैं, उन्होंने याद किया कि वह एक वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मुंबई स्थित बालाजी टेलीफिल्म्स की एक टीम को इस क्षेत्र में लाए थे. उन्होंने कहा कि टीम कश्मीर में जो कुछ भी देख रही थी, उससे हैरान थी, जिसमें न सिर्फ प्राकृतिक नजारे बल्कि भोजन, पारंपरिक कपड़े और स्थानीय संस्कृति की अन्य बातें भी शामिल थीं.

इसलिए, काजमी के लिए, यह फिल्म फेस्टिवल सिनेमा के वार्षिक उत्सव से कहीं अधिक बन सकता है. यह पर्यटन, रोजगार और स्थानीय फिल्ममेकिंग के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है.

उन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल का उदाहरण दिया, जिसमें वह करीब एक दशक से भाग ले रहे हैं. काजमी ने कहा कि कान्स को एक प्रमुख फेस्टिवल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया गया था और इस आयोजन ने फ्रांसीसी शहर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद की. उन्होंने कहा कि एक सफल फिल्म फेस्टिवल इसी तरह कश्मीर में भी आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है.

उन्होंने कहा, "फिल्म लोगों को एक साथ लाने का एक बड़ा माध्यम है." उन्होंने यह भी कहा कि फिल्ममेकिंग से रोजगार पैदा हो सकते हैं और एक स्थायी फिल्म माहौल बनाने में मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक प्रोडक्शन में टेक्निकल क्रू से लेकर सेवा प्रदाताओं तक, स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है.

काजमी ने अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, "लव इन वियतनाम" पर भी बात की, उन्होंने इसे पहला इंडिया-वियतनाम को-प्रोडक्शन बताया. काजमी के मुताबिक, यह फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अब इसे हॉटस्टार पर रिलीज करने की योजना है. इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर में फिल्माया गया था, जबकि बाकी हिस्से की शूटिंग वियतनाम में की गई थी.

काजमी ने 'द कंट्री ऑफ ब्लाइंड' में उनके साथ काम करने वाली कश्मीरी अभिनेत्री फरहाना भट्ट पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भट्ट की प्रतिभा तभी से दिख रही थी जब वह एक छोटी सी भूमिका निभा रही थीं और बीते वर्षों में वह उनके संपर्क में रहे.

हालांकि, काजमी ने कश्मीरी अभिनेत्री की सफलता का श्रेय भट्ट को ही दिया. उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ कुछ मार्गदर्शन देने तक ही सीमित थी और आखिरकार उनकी तरक्की उनकी अपनी दृढ़ता और विकल्पों का परिणाम थी.

फरहाना भट्ट को 'बिग बॉस' में आने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जहां उनके बेबाक व्यक्तित्व ने तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कीं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए काजमी ने कहा कि उनके लिए जो बात सबसे अलग या खास थी, वह न सिर्फ अपनी बात खुलकर रखने की उनकी इच्छा थी, बल्कि उसके बाद पैदा हुए दबाव को संभालने का उनका तरीका भी था. उन्होंने भट्ट को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बताया और उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात मजबूती से रखने की तारीफ की.

काजमी ने कहा कि तब से उन्हें जो पहचान मिली है, वह सिनेमा उद्योग में अपना रास्ता खुद बनाने की उनकी काबिलियत को दिखाता है.

रामोजी फिल्म सिटी के प्रचार विभाग के उपाध्यक्ष ए. विश्वंभर राव ने भी इस फेस्टिवल की तारीफ की है, जिन्होंने इस इवेंट को जम्मू-कश्मीर सरकार की एक स्वागत योग्य पहल बताया. राव ने कहा कि इस तरह के आयोजन फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रेमियों और नए स्थानों तथा अवसरों की तलाश कर रहे लोगों को एक साथ ला सकते हैं.

उन्होंने सरकार को बधाई दी और उम्मीद जताई कि यह फिल्म फेस्टिवल हर साल जारी रहेगा और एक बड़े इवेंट का रूप ले लेगा.

उन्होंने विशेष रूप से फेस्टिवल के मास्टर क्लासों पर प्रकाश डाला, जहां जाने-माने निर्देशक और टेक्नीशियन उभरते फिल्म निर्माताओं, छात्रों और फिल्म जगत के अन्य सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं.

राव ने कहा कि इस तरह के संवाद व्यापक भारतीय फिल्म उद्योग को मजबूत बनाने में मददगार हो सकते हैं.

रामोजी फिल्म सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो परिसर है, का प्रतिनिधित्व करते हुए, राव ने कहा कि संगठन उन पहलों में काफी संभावनाएं देखता है जो फिल्म निर्माताओं को नए स्थानों और उभरती हुई प्रतिभाओं से जोड़ती हैं.

भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देशों में से एक है, और राव ने तर्क दिया कि एक मजबूत फिल्म फेस्टिवल संस्कृति उद्योग के विकास में योगदान दे सकता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "जम्मू-कश्मीर में पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उद्योग के स्थापित पेशेवरों और इस क्षेत्र के युवा रचनात्मक समुदाय के बीच एक मिलन स्थल के रूप में उभरा है."

यह भी पढ़ें- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल: कश्मीर में फिर लौट रही सिनेमा की रौनक, श्रीनगर में होगा 'मैं वापस आऊंगा' का प्रीमियर

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