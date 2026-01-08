ETV Bharat / bharat

कोच्चि: IITM प्रदर्शनी में रामोजी फिल्म सिटी का पवेलियन, विजिटर्स में दिखा खासा उत्साह

एर्नाकुलम (केरल): प्रमुख यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (IITM) गुरुवार 8 जनवरी से केरल के कोच्चि में राजीव गांधी इनडोर स्टेडियम में शुरू हुई. इसका मुख्य फोकस दीर्घकालिक पर्यटन और भविष्य के ट्रैवल ट्रेंड्स को बढ़ावा देना है. इस प्रदर्शनी में 15 से अधिक राज्यों और कई अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से ज्यादा प्रदर्शकों (Exhibitors) ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनी में अलग-अलग प्रतिभागियों में, हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी (RFC) का पवेलियन आकर्षण का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. कोच्चि के आईआईटीएम में अपनी शुरुआत करते हुए, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स को पहले ही ट्रैवल एजेंसियों और टूर ऑपरेटरों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल चुका है. रामोजी फिल्म सिटी के पवेलियन पर आए विजिटर्स (ETV Bharat) रामोजी फिल्म सिटी में ट्रैवल ट्रेड और एजुकेशनल सेल्स के डिप्टी मैनेजर, अलिफ हुसैन ने कहा कि RFC के पवेलियन में पूछताछ की भरमार है, खासकर हमारे अलग-अलग टूर पैकेज और रहने की सुविधाओं के बारे में. प्रदर्शनी में रामोजी फिल्म सिटी का प्रमोशनल फोकस बजट-फ्रेंडली डॉरमेट्री स्टे से लेकर उच्च विलासिता वाले लग्जरी होटल तक, कई तरह के विकल्प दिखा रहा है. यहां नॉर्मल डे टूर, AC लग्जरी टूर और स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पैकेज जैसे अलग-अलग विकल्प के बारे में आगंतुकों का बताया गया, जिसमें खाना और रहने की सुविधा शामिल है.