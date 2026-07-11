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कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण, 'दशहरा से दिवाली कार्निवल' की घोषणा

कोलकाता TTF में रामोजी फिल्म सिटी रही मुख्य आकर्षण, 'दशहरा से दिवाली कार्निवल' की घोषणा ( ETV Bharat )

उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मेहमानों को एक पूरा अनुभव दिया जाता है, जिसमें सुबह की कॉन्फ्रेंस, थीम वाली जगहों पर दोपहर की गतिविधियां, 'साहस' एडवेंचर पार्क में टीम-बिल्डिंग एक्सरसाइज और शाम को कॉकटेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और डीजे नाइट्स शामिल हैं. इसके बाद, अगले दिन पूरी फिल्म सिटी घूमने का मौका भी मिलता है. रामोजी फिल्म सिटी ने हाल ही में वर्ल्ड-क्लास इवेंट्स भी सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं—जैसे एड शीरन और एआर रहमान के कॉन्सर्ट—जिनमें लगभग 15,000 लोग शामिल हुए.

तुषार गर्ग ने कहा, "रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ मीटिंग्स की जगह नहीं है; यह एक अनुभव है."

रामोजी फिल्म सिटी (RFC) के सीनियर जनरल मैनेजर तुषार गर्ग ने बताया कि RFC अब सिर्फ एक फिल्म स्टूडियो नहीं, बल्कि एक पूरा MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जिबिशन) डेस्टिनेशन बन गया है. यह कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए लगभग 100 अलग-अलग तरह की जगहें उपलब्ध कराता है. यहां 500 से ज्यादा होटल रूम, 800 से ज्यादा बेड की क्षमता वाले डॉर्मिटरी और हर तरह के इवेंट के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है—चाहे वह 10 लोगों की बोर्ड मीटिंग हो या 10,000 लोगों वाला कोई बड़ा इवेंट.

दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के तौर पर मशहूर यह टूरिस्ट हब अब सिर्फ फिल्मों की शूटिंग की जगह नहीं रह गया है. कॉर्पोरेट मीनिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, फैमिली वेकेशन और एजुकेशनल टूर से लेकर फेस्टिव कार्निवल तक, रामोजी फिल्म सिटी खुद को एक विशिष्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रही है. रामोजी फिल्म सिटी के प्रतिनिधियों ने शनिवार को कोलकाता में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में यह बात बताई.

कोलकाता: शहर में हाल ही में हुए ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (TTF) में रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल बड़े आकर्षण का केंद्र रहा, जहां इसके मशहूर 'बाहुबली' सेट्स और शानदार हॉलिडे कार्निवल्स पर खास तौर पर ध्यान दिया गया. फिल्मों में दिखने वाले शाही महल, युद्ध के मैदान, विदेशी शहरों की सड़कें या परियों की कहानियों वाले बगीचे - सब कुछ एक ही जगह पर असल में मौजूद लगता है. वह जगह है हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी.

डेस्टिनेशन वेडिंग

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शादी-विवाह का मौसम भी शुरू हो जाता है. इसे ध्यान में रखते हुए, RFC ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जबरदस्त तैयारियां की हैं. तुषार गर्ग बताते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट "सगाई से विदाई" (यानी सगाई की रस्म से लेकर आखिरी विदाई तक) शादी के सभी कार्यक्रमों को एक ही जगह पर आयोजित करने का मौका देता है. चाहे शाही महल के बैकग्राउंड में शादी हो, हरे-भरे लॉन में रिसेप्शन हो, थीम वाली म्यूजिकल शाम हो या पारंपरिक मेहंदी की रस्म—हर मौके के लिए एक खास जगह मौजूद है. मेहमानों के ठहरने के लिए विभिन्न श्रेणी के होटल उपलब्ध हैं, जिनमें फाइव-स्टार 'सितारा', फोर-स्टार 'तारा', 'शांतिनिकेतन' और 'ग्रीन्स इन' शामिल हैं.

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल (ETV Bharat)

रामोजी फिल्म सिटी में टूरिज्म के जनरल मैनेजर सूरज सिन्हा ने बताया कि वहां अब तक 3,500 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है. इस फिल्म सिटी में 'बाहुबली', 'RRR', 'कल्कि', 'पुष्पा' और 'सूर्यवंशम' जैसी कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग हुई है; इसलिए, यहां आने पर असली फिल्म सेट के बीच घूमने का अनुभव मिलता है.

दशहरा से दिवाली कार्निवल

उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक एक खास 'दशहरा से दिवाली कार्निवल' आयोजित किया जा रहा है. उस महीने के दौरान, रामोजी फिल्म सिटी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी. यहां शानदार कार्निवल परेड, लाइव म्यूजिक, डांस परफॉर्मेंस, खास सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंग-बिरंगी लाइटिंग और दिन भर मनोरंजन का मजा लिया जा सकेगा. बच्चों के लिए 'फनदुस्तान' (Fundustan) समेत कई आकर्षण मौजूद होंगे.

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में रामोजी फिल्म सिटी का स्टॉल (ETV Bharat)

सूरज सिन्हा का कहना है कि दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान पश्चिम बंगाल के पर्यटकों के लिए रामोजी फिल्म सिटी परिवार के साथ घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक हो सकती है. पर्यटकों के लिए रहने की कई तरह की सुविधाएं भी मौजूद हैं; फाइव-स्टार और फोर-स्टार होटलों के अलावा, यहां बजट होटल, प्रीमियम विला और ग्लैम्पिंग टेंट भी उपलब्ध हैं. इसलिए, परिवार, दोस्तों के समूह या बड़े ग्रुप अपने बजट के हिसाब से रहने की जगह चुन सकते हैं.

वह आगे कहते हैं, "दो या तीन दिन की यात्रा में, कोई भी आसानी से एक दिन रामोजी फिल्म सिटी में बिता सकता है और बाकी समय में हैदराबाद शहर घूम सकता है."

बंगाल के मंत्री दिलीप घोष की पत्नी रिंकू घोष ने TTF में रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल का दौरा किया. (ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष की पत्नी रिंकू घोष ने TTF में रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि 'बाहुबली' और 'पुष्पा' जैसी फिल्मों से रामोजी फिल्म सिटी की पहचान और बढ़ी है. घोष ने कहा कि उन्होंने फिल्म सिटी के बारे में सुना है और दुर्गा पूजा के बाद खुद रामोजी फिल्म सिटी घूमने का इरादा रखती हैं. उनका यह भी मानना ​​है कि TTF जैसे पर्यटन मेलों में रामोजी फिल्म सिटी की भागीदारी पर्यटकों के सामने नई जगहों को पेश करने में अहम भूमिका निभाती है.

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