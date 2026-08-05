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रामोजी फिल्म सिटी ने केरल विजन के साथ मिलकर लॉन्च किया एक्सक्लूसिव टूर पैकेज

रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट एवी राव ने तिरुवनंतपुरम में यस टू गो - केरल विजन टूरिज्म क्लब के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया. ( ETV Bharat )

केरल विजन टूरिज्म क्लब का उद्घाटन करते हुए, पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने कहा कि केरल का भविष्य पर्यटन के विकास में है, और सरकार पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने वालों को औद्योगिक निवेश का दर्जा देगी. उन्होंने कहा कि केरल में कहीं भी पर्यटन शुरू करने की क्षमता है.

इस अवसर पर, रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट एवी राव, चीफ बिजनेस ऑफिसर रुचि पंत और केरल विजन के प्रतिनिधियों ने मिलकर रामोजी फिल्म सिटी एक्सक्लूसिव टूरिज्म पैकेज का पोस्टर लॉन्च किया.

केरल विजन टूरिज्म क्लब ने यस टू गो पहल को राज्य के सभी 14 जिलों में लॉन्च किया है, जो केरल का सबसे बड़ा केबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है और 5,000 से ज्यादा सदस्य हैं. इस पहल के लिए रामोजी फिल्म सिटी और टूरिज्म क्लब के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए.

तिरुवनंतपुरम: हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामोजी फिल्म सिटी ने मलयाली लोगों के लिए एक्सक्लूसिव टूर पैकेज पेश किया है. इसकी घोषणा तिरुवनंतपुरम में हुए केरल विजन टूरिज्म क्लब की यस टू गो (Yes to Go) पहल के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई.

मंत्री ने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस के प्रभारी सचिव के तौर पर लगभग तीन साल हैदराबाद में रहने के बावजूद, उन्हें कभी रामोजी फिल्म सिटी जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह बहुत जल्द उस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का दौरा करेंगे.

समारोह में बोलते हुए, एवी राव ने कहा कि रामोजी फिल्म सिटी का केरल के साथ बहुत करीबी रिश्ता है. फिल्म सिटी के लिए एक्सक्लूसिव पैकेज को केरल विजन के टूरिज्म ऐप के साथ इंटीग्रेट करके लागू किया गया है, जिससे केरल से रामोजी फिल्म सिटी आने वाले पर्यटकों को बहुत मदद मिलेगी. इस पहल के तहत स्पेशल पैकेज को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने प्रोजेक्ट की सफलता को लेकर रामोजी ग्रुप की पूरी उम्मीद जताई और केरल विजन टूरिज्म क्लब को पूरा समर्थन देने का वादा किया.

रुचि पंत ने रामोजी फिल्म सिटी के यस टू गो प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि एक्सक्लूसिव टूरिस्ट पैकेज इस तरह से बनाए जाएंगे कि केरल के पर्यटकों को फिल्म सिटी के शानदार नजारे दिखाए जा सकें. 2,000 एकड़ में फैली रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म शूटिंग गंतव्य है. साथ ही अलग-अलग कैटेगरी के पांच होटल भी हैं. ऐसी जगहें हैं जहां विजिटर लाइव फिल्म शूटिंग देख सकते हैं, जबकि बर्ड पार्क और बटरफ्लाई पार्क स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए बहुत मनमोहक हैं.

रुचि पंत ने कहा कि इन सबके अलावा, रामोजी फिल्म सिटी बड़ी कॉन्फ्रेंस, शादियों और वेडिंग पार्टियों को होस्ट करने के लिए शानदार जगह है. उन्होंने कहा कि मलयाली पर्यटक इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं और हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में सभी मलयाली लोगों का स्वागत है.

CIO प्रेसिडेंट प्रवीण मोहन ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की. केरल विजन टूरिज्म लिमिटेड के MD ज्योतिकुमार वीएस, SIDCO प्रेसिडेंट के. विजयकृष्णन, और COA जनरल सेक्रेटरी सुरेश पीए, और अन्य लोगों ने समारोह को संबोधित किया.

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