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रामोजी फिल्म सिटी में हॉलिडे कार्निवल शुरू, पर्यटकों को 7 जून तक मिलेगा भरपूर मनोरंजन

रामोजी फिल्म सिटी में हॉलिडे कार्निवल शुरू, 7 जून तक मिलेगा भरपूर मनोरंजन ( ETV Bharat )

रोमांचकारी कार्निवल परेड कार्निवल परेड रंग-बिरंगी सजावट, झांकियों और अलग-अलग तरह के कपड़ों में कलाकारों की चहल-पहल के साथ जारी है. परिवार और रिश्तेदारों के साथ आए पर्यटक इस कार्निवल परेड में रोमांचक संगीत पर नाचकर एक यादगार अनुभव ले रहे हैं.

हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में गुरुवार को हॉलिडे कार्निवल के पहले दिन मस्ती करते हुए बच्चे (ETV Bharat)

मायालोक- एक नया आकर्षण मायालोक मशहूर फिल्मों के सेट के पीछे का जादू खुद देखने का मौका देता है. जिस तरह से फिल्म बनाई जाती है... सेट के डिजाइन में स्किल और क्रिएटिविटी देखने लायक होती है.

सिनेमा की दुनिया में मनोरंजन और मस्ती का मेल कराने वाला रामोजी फिल्म सिटी हॉलिडे कार्निवल पहले दिन से ही टूरिस्ट का मन मोह रहा है. कई खास आकर्षण के साथ इस हॉलिडे कार्निवल में म्यूजिकल ग्लो गार्डन, नया मायालोक, कार्निवल परेड... जैसी कई व्यवस्थाएं हैं जो पर्यटकों को लुभा रही हैं.

हैदराबाद: वर्ल्ड-क्लास थीम पार्क और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामोजी फिल्म सिटी में हॉलिडे कार्निवल गुरुवार 23 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो 7 जून तक चलेगा. 46 दिनों तक चलने वाले इस कार्निवल के दौरान पर्यटक मनोरंजन से भरपूर अनुभव कर सकेंगे. इसकी खास यह बात है कि पर्यटकों के लिए स्पेशल प्रोग्राम रात 9 बजे तक चलेंगे. शाम को होने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बच्चों का मन मोह रहे हैं.

मनमोहक म्यूजिकल ग्लो गार्डन

फिल्म की थीम पर सजा म्यूजिकल ग्लो गार्डन सभी को आकर्षित कर रहा है. लाइट्स के साथ म्यूजिक का खुशनुमा माहौल पर्यटकों के मन को छू रहा है.

आपके सामने सपनों की दुनिया

रामोजी फिल्म सिटी और उसके आस-पास का माहौल आपको सपनों की दुनिया जैसा एहसास कराता है, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और शानदार लाइटिंग का मेल है. बगीचे और सड़कें रंग-बिरंगी बिजली की लाइटों से जगमगा रही हैं... जिससे पर्यटकों को मीठी यादें मिलती हैं, जैसे वे सपनों की दुनिया में घूम रहे हों.

रामोजी फिल्म सिटी में हॉलिडे कार्निवल (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए होटल पैकेज

रामोजी फिल्म सिटी के हॉलिडे कार्निवल में आने वाले पर्यटकों के लिए, फिल्म सिटी में लग्जरी से लेकर बजट तक, कई तरह के होटल पैकेज मौजूद हैं. उन्हें अपनी पसंद के होटल में ठहरने का मौका दिया गया है... और वे परिवार और दोस्तों के साथ इस हॉलिडे कार्निवल का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग शाम में फिल्म सिटी में अपनी छुट्टियों को एक नए तरीके से आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल इवनिंग पैकेज भी मौजूद हैं.

हॉलिडे कार्निवल के बारे में अधिक जानकारी के लिए... आधिकारिक वेबसाइट www.ramojifilmcity.com पर विजिट करें. या मोबइल नंबर 7659876598 पर कॉल करें.

रामोजी फिल्म सिटी में 7 जून तक चलेगा हॉलिडे कार्निवल (ETV Bharat)

हैदराबाद में टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन

रामोजी फिल्म सिटी की जादुई दुनिया में मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है. यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी और प्रीमियर थीम पार्क है. हैदराबाद में एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, यह एक फिल्म-बेस्ड थीम पार्क के रोमांच को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के आकर्षण के साथ आसानी से मिलाता है. चाहे आप फिल्म लवर हों, रोमांचक जगहों की तलाश कर रहा परिवार हो, या आराम करने के लिए कोई कॉर्पोरेट ग्रुप हो, रामोजी फिल्म सिटी सभी के लिए बेहतर विकल्प है.

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