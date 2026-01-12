ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी के डिप्टी मैनेजर अलिफ हुसैन ने IITM में जीता बेस्ट ब्रांड स्टोरीटेलर का अवॉर्ड

भारत के यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के प्रमुख मंच 'IITM' में 100 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया.

Ramoji Film City Deputy Manager Alif Hussain
रामोजी फिल्म सिटी के डिप्टी मैनेजर अलिफ हुसैन को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (IITM) में 'बेस्ट ब्रांड स्टोरीटेलर' का अवॉर्ड मिला. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 4:18 PM IST

एर्नाकुलम (केरल): कोच्चि में आयोजित 'इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट' (IITM) में रामोजी फिल्म सिटी ने अपनी शानदार छाप छोड़ी. प्रतिष्ठित 'बेस्ट ब्रांड स्टोरीटेलर' का पुरस्कार अपने नाम किया. यह सम्मान रामोजी फिल्म सिटी के डिप्टी मैनेजर (ट्रैवल ट्रेड एंड एजुकेशनल सेल्स) अलिफ हुसैन को उनके बेहतरीन प्रेजेंटेशन और कार्यक्रम के दौरान हितधारकों के साथ शानदार जुड़ाव के लिए दिया गया.

भारत के यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के प्रमुख मंच 'IITM' में 100 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया. जिनमें 15 से अधिक भारतीय राज्यों और कई अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों का प्रतिनिधित्व था. मार्ट में रामोजी फिल्म सिटी की यह पहली भागीदारी थी, इसके बावजूद इसका पवेलियन मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा. ट्रैवल एजेंसियों व टूर ऑपरेटरों ने इसमें काफी रुचि दिखाई.

सिनेमैटिक और शैक्षिक पर्यटन को बढ़ावा

रामोजी फिल्म सिटी (RFC) के पवेलियन ने मुख्य रूप से अपने व्यापक टूर पैकेजों को बढ़ावा दिया, जिनमें सामान्य 'डे टूर' से लेकर प्रीमियम 'एसी लग्जरी' अनुभव तक शामिल थे. इस दौरान शैक्षिक पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए ठहरने और खाने के पैकेज पेश किए गए. इन पैकेजों में बजट के अनुकूल डॉरमिटरी से लेकर हाई-एंड लग्जरी होटलों तक के विकल्प उपलब्ध कराए गए थे.

नए आकर्षण और विशेष ऑफर

कार्यक्रम में बोलते हुए अलिफ हुसैन ने बताया कि फिल्म सिटी यात्रियों को लुभाने के लिए हर साल नए प्रोजेक्ट पेश करती है. इस साल प्रदर्शित किया गया एक प्रमुख आकर्षण 'मायालोकम' था, जो लघु फिल्म सेटों की एक शानदार प्रदर्शनी है. इसके अलावा, पवेलियन में पर्यावरण के अनुकूल 'ग्लैंपिंग टेंट्स' पेश किए गए, जो टिकाऊ लक्जरी आवास का एक नया चलन है और इसने ट्रैवल एजेंटों के बीच काफी उत्सुकता पैदा की.

आगंतुकों और ऑपरेटरों ने पुष्पा, बाहुबली और सालार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के प्रतिष्ठित फिल्म सेटों के बारे में विस्तार से पूछताछ की. चर्चा में शामिल अन्य प्रमुख आकर्षणों में विशाल उद्यान, फव्वारे, 'साहसम' एडवेंचर पार्क (एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक), बटरफ्लाई पार्क और विभिन्न थीम पार्क शामिल थे. हुसैन ने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी के विस्तार को पूरी तरह से देखने के लिए कम से कम दो दिनों के यात्रा कार्यक्रम की आवश्यकता होती है.

B2B अवसर और मौसमी उत्सव

'इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट' एक महत्वपूर्ण 'बी2बी' (व्यवसाय-से-व्यवसाय) मंच के रूप में काम किया, जिसने अवकाश, रोमांच, तीर्थयात्रा, विवाह और MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) पर्यटन में सहयोग के लिए नए रास्ते खोले. अपने ट्रैवल पार्टनर्स को समर्थन देने के लिए, रामोजी फिल्म सिटी ने अपने समर्पित ट्रैवल पोर्टल के माध्यम से विशेष सौदों की पेशकश की.

वर्तमान में, फिल्म सिटी में 'विंटर फेस्ट' (Winter Fest) चल रहा है, जो 1 फरवरी तक चलेगा और इसमें संचालन का समय रात 9:00 बजे तक बढ़ाया गया है. हुसैन ने पुष्टि की कि इस त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पर्यटकों का लगातार आना-जाना बना हुआ है.

इस मार्ट में पार्टनर राज्य ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख पवेलियन भी थे. साथ ही तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और मेघालय की भी भागीदारी रही. मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बाली, नेपाल और भूटान के प्रतिनिधियों के साथ अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी मजबूत थी, जिसने इस आयोजन के वैश्विक स्तर को उजागर किया.

