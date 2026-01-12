ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी के डिप्टी मैनेजर अलिफ हुसैन ने IITM में जीता बेस्ट ब्रांड स्टोरीटेलर का अवॉर्ड

रामोजी फिल्म सिटी के डिप्टी मैनेजर अलिफ हुसैन को इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट (IITM) में 'बेस्ट ब्रांड स्टोरीटेलर' का अवॉर्ड मिला. ( ETV Bharat )