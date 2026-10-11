रोबोट संग डांडिया खेलने के लिए उमड़े बच्चे और युवा! रामोजी फिल्म सिटी में तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम
रामोजी फिल्म सिटी में देश भर से आए सैकड़ों उत्साही लोग एक हाई-एनर्जी 'प्री-डांडिया धमाल' (Pre-Dandiya Dhamaal) के लिए इकट्ठा हुए थे.
Published : October 11, 2026 at 5:33 PM IST
हैदराबाद: दशहरा और नवरात्रि की छुट्टियों से पहले शनिवार रात को रामोजी फिल्म सिटी (RFC) उत्सव के संगीत और नृत्य के एक जीवंत व रंग-बिरंगे केंद्र में बदल गई. यहां देश भर से आए सैकड़ों उत्साही लोग एक हाई-एनर्जी 'प्री-डांडिया धमाल' (Pre-Dandiya Dhamaal) उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे. पारंपरिक गरबा की धुनों के बीच इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण एक ऐसा अनोखा अनुभव रहा, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया.
सांस्कृतिक समूह 'रंगताली' के सहयोग से आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में इस नृत्य शैली का पारंपरिक केंद्र माना जाने वाला गुजरात भी शामिल था. चमकीले और खूबसूरत परिधानों में सजे सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने फिल्म स्टूडियो के विशाल और भव्य दृश्यों के बीच गरबा और डांडिया का शानदार प्रदर्शन किया.
इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों और सबसे हैरान कर देने वाले तत्वों में से एक 'रोबोट डांडिया' (Robot Dandiya) का प्रदर्शन था. इसमें एक ऑटोमेटेड (स्वचालित) रोबोट को पारंपरिक धुनों पर डांस करने के लिए कोरियोग्राफ किया गया था. बच्चों और पर्यटकों ने इस रोबोट के साथ मिलकर डांस किया, जिससे यह इस कार्यक्रम के सबसे लोकप्रिय दृश्यों में से एक बन गया.
कार्यक्रम में शामिल हुए एक प्रतिभागी ने कहा, "पारंपरिक संगीत पर रोबोट को नाचते देखना बेहद आनंददायक था. तकनीक और परंपरा के इस अनोखे संगम ने इस उत्सव में एक अलग ही रंग जमा दिया."
यहां आए कई परिवारों ने आयोजकों और कार्यक्रम स्थल के मेजबान से भविष्य में भी इसी तरह के बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया. एक आयोजक ने कहा, "अलग-अलग जगहों से आए इस विविध जनसमूह को ध्यान में रखते हुए, हमने इस उत्सव को एक सुरक्षित, स्वागत योग्य और परिवार के अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया था."
इसी तरह, पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर पेशेवर सुरक्षा जांच और समर्पित ऑन-साइट सहायता टीमें तैनात की गई थीं. शनिवार शाम 7 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चला यह उत्साह से भरा कार्यक्रम हैदराबाद के आगामी मुख्य शरदकालीन त्योहारों की एक सफल और शानदार शुरुआत साबित हुआ.
पर्यटन अधिकारियों ने कहा, "इस कार्यक्रम ने क्षेत्रीय पारंपरिक विरासत को बड़े पैमाने पर मनोरंजन के साथ प्रभावी ढंग से जोड़ा, जिससे स्थानीय निवासियों और देश भर से छुट्टियों में घूमने आए यात्रियों, दोनों की भारी भीड़ यहां उमड़ी."
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