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रोबोट संग डांडिया खेलने के लिए उमड़े बच्चे और युवा! रामोजी फिल्म सिटी में तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम

रामोजी फिल्म सिटी में 'प्री-डांडिया धमाल' का एक दृश्य. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: दशहरा और नवरात्रि की छुट्टियों से पहले शनिवार रात को रामोजी फिल्म सिटी (RFC) उत्सव के संगीत और नृत्य के एक जीवंत व रंग-बिरंगे केंद्र में बदल गई. यहां देश भर से आए सैकड़ों उत्साही लोग एक हाई-एनर्जी 'प्री-डांडिया धमाल' (Pre-Dandiya Dhamaal) उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे. पारंपरिक गरबा की धुनों के बीच इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण एक ऐसा अनोखा अनुभव रहा, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया.

सांस्कृतिक समूह 'रंगताली' के सहयोग से आयोजित इस एक दिवसीय कार्यक्रम में इस नृत्य शैली का पारंपरिक केंद्र माना जाने वाला गुजरात भी शामिल था. चमकीले और खूबसूरत परिधानों में सजे सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने फिल्म स्टूडियो के विशाल और भव्य दृश्यों के बीच गरबा और डांडिया का शानदार प्रदर्शन किया.