ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी को मिला 'बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन' अवॉर्ड

साल 2026 के लिए तेलंगाना टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 29 श्रेणियों में दिए गए, जिनमें बेस्ट रेस्टोरेंट, रिज़ॉर्ट, अम्यूजमेंट पार्क और बेस्ट ट्रैवल एजेंट शामिल थे.

Ramoji Film City bags Best Civic Management of Tourist Destination Award from Telangana government
रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ए.वी. राव ने तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव से अवॉर्ड लिया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 27, 2026 at 1:51 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) की पूर्व संध्या पर शनिवार को तेलंगाना सरकार की तरफ से रामोजी फिल्म सिटी को 'पर्यटक स्थल का सर्वश्रेष्ठ नागरिक प्रबंधन' (Best Civic Management of Tourist Destination) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इस दशक में यह दूसरा मौका है जब रामोजी फिल्म सिटी ने यह अवॉर्ड जीता है. इससे पहले इसे 2021 में यह अवॉर्ड मिला था. 2026 का यह अवॉर्ड शिल्परामम में आयोजित एक कार्यक्रम में "डिजिटल एजेंडा - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ पर्यटन की पुनः कल्पना" थीम के तहत प्रदान किया गया. रामोजी फिल्म सिटी के वाइस-प्रेसिडेंट ए.वी. राव ने तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव से यह अवॉर्ड स्वीकार किया.

इस उपलब्धि का श्रेय प्रभावी टीमवर्क और मजबूत लीडरशिप समर्थन को देते हुए, ए.वी. राव ने कहा, "सुविधाओं, स्वच्छता और रखरखाव के मामले में राज्य या देश की कोई भी अन्य फैसिलिटी, रामोजी फिल्म सिटी की बराबरी नहीं कर सकती. यह कामयाबी पूरी तरह से सामूहिक सहयोग और हमारे प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई प्रेरणा से ही संभव हो पाई है."

रामोजी फिल्म सिटी के वाइस-प्रेसिडेंट ए.वी. राव
रामोजी फिल्म सिटी के वाइस-प्रेसिडेंट ए.वी. राव (ETV Bharat)

इस समारोह में 29 कैटेगरी में अवॉर्ड दिए गए, जिसमें रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, अम्यूजमेंट पार्क और ट्रैवल एजेंसी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता दी गई.

कार्यक्रम के दौरान, मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में तकनीक की बदलाव लाने की क्षमता पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, राज्य बहुत अधिक कस्टमाइज्ड यात्रा कार्यक्रम तैयार कर सकता है, बहुभाषी सहायता प्रदान कर सकता है, सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल रूप से प्रदर्शित कर सकता है और शानदार वर्चुअल अनुभव प्रदान कर सकता है.

मंत्री ने कहा, "हमने एक व्यापक और आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो पर्यटकों को पूरे राज्य में घूमने की जगहों, आकर्षणों, यात्रा पैकेजों और स्थानीय कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी आसानी से पाने की सुविधा देता है."

पर्यटन को बढ़ावा देना सामाजिक जिम्मेदारी
पर्यटन को बढ़ावा देना एक सामूहिक "सामाजिक जिम्मेदारी" है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि तेलंगाना पर्यटन नीति 2025-30 के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य ₹50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है. उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों से न सिर्फ खुशी और आनंद मिलता है, बल्कि लोगों के सोचने का तरीका भी बदलता है.

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य तेलंगाना को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में मजबूती से स्थापित करना है."

मुख्य अतिथि और उप-मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक और उन्नत बनाने पर सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले फोकस को दोहराया. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित विकास की रूपरेखा के बारे में बताया, जिसमें पारिस्थितिकी-पर्यटन (eco-tourism), मंदिर पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन शामिल हैं.

विक्रमार्क ने कहा, "हमने कॉर्पोरेट अधिकारियों और सॉफ्टवेयर कंपनियों के CEOs के लिए विशेष वीकेंड गेटवे तैयार किए हैं, ताकि वे हमारे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अपने परिवारों के साथ सुकून के पल बिता सकें."

उन्होंने वीकेंड पर आईटी पेशेवरों को प्रकृति संरक्षण क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते कॉर्पोरेट पर्यटन कूपन शुरू करने की सिफारिश की, साथ ही मंत्रियों और विधायकों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने परिवारों के साथ इन स्थानों का दौरा करके स्थानीय पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के रूप में मान्यता प्राप्त, रामोजी फिल्म सिटी 1,666 एकड़ के मुख्य स्टूडियो क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि इसकी व्यापक टूरिस्ट, एडवेंचर और थीम पार्क सुविधाएं 2,000 एकड़ से अधिक में फैली हैं. हैदराबाद में एक प्रमुख आकर्षण के रूप में स्थापित, यह एक सिनेमैटिक थीम पार्क के उच्च-ऊर्जा रोमांच को विश्व स्तर के अवकाश गंतव्य के आरामदायक आकर्षण के साथ अनूठे तरीके से जोड़ती है.

तेलंगाना टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2026 विजेताओं की पूरी लिस्ट:

  1. क्लासिफाइड होटल – 5-स्टार और उससे ऊपर (हेरिटेज श्रेणी): ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद
  2. क्लासिफाइड होटल – 5-स्टार और उससे ऊपर: ताज डेक्कन, हैदराबाद
  3. क्लासिफाइड होटल – 4-स्टार (हैदराबाद के अंदर): होटल एबोड, लकड़िकापुल, हैदराबाद
  4. क्लासिफाइड होटल – 3-स्टार (हैदराबाद के अंदर): मिनर्वा ग्रैंड, सिकंदराबाद
  5. नॉन-क्लासिफाइड होटल (हैदराबाद के अंदर): ताज महल होटल, पंजागुट्टा; होटल वन कॉन्टिनेंट, एबिड्स
  6. क्लासिफाइड होटल (हैदराबाद के बाहर): टाउन स्क्वायर सूट्स, शमशाबाद; होटल सन्निधि एमराल्ड, यादगिरीगुट्टा
  7. बेस्ट रेस्टोरेंट: ताज महल होटल, एबिड्स
  8. बेस्ट रेस्टोरेंट (हैदराबाद के बाहर): फीस्ट हाउस, सूर्यापेट
  9. क्लासिफाइड होटलों में बेस्ट रेस्टोरेंट: टेरेस रूफटॉप बार, हैदराबाद
  10. बार और लाउंज: पव्वा, जुबली हिल्स
  11. क्षेत्रीय व्यंजन परोसने वाला बेस्ट रेस्टोरेंट: रासा बाय अशोका (Rasa By Ashoka), तांगेडू (Thangedu), विवाह भोजनम्बु (Vivaha Bhojanambu)
  12. अंतरराष्ट्रीय व्यंजन परोसने वाला बेस्ट रेस्टोरेंट: थाई पवेलियन (विवंता, बेगमपेट), गोल्डन ड्रैगन (ताज कृष्णा)
  13. बेस्ट मल्टी-क्यूजीन रेस्टोरेंट (हैदराबाद के भीतर): क्वालिटी इन रेजीडेंसी, नामपल्ली
  14. बेस्ट मल्टी-क्यूजीन रेस्टोरेंट (हैदराबाद के बाहर): अक्षया फैमिली रेस्टोरेंट, सिद्दीपेट
  15. बेस्ट रिज़ॉर्ट: समर ग्रीन रिज़ॉर्ट, मेडचल
  16. सर्वश्रेष्ठ मार्ग-किनारे की सुविधाएं (Best Wayside Amenities): 7 मिडवे प्लाजा (नलगोंडा), विवेरा प्राइवेट लिमिटेड (भुवनगिरी)
  17. बेस्ट एम्यूजमेंट पार्क: वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड (हैदराबाद), KAC वाइल्ड वाटर्स (शंकरपल्ली)
  18. बेस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट: असली हैदराबाद (प्रतिमा टूर्स एंड ट्रैवल्स / जी. नागरत्नम नायडू)
  19. बेस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट (गवर्नमेंट सेक्टर): भद्रागिरी मार्ट, भद्राचलम
  20. बेस्ट टूरिज्म फिल्म: पाताल भैरवी कॉन्सेप्ट्स (डीएसएन फिल्म साउंड बॉक्स एफएम)
  21. एक्सीलेंस बेस्ट पब्लिकेशन (इंग्लिश): डॉ. नीरज गोहिल (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट)
  22. बेस्ट टूर ऑपरेटर: गरुड़ टूरिज्म (Garuda Tourism), हैदराबाद टूर्स एंड ट्रैवल्स
  23. बेस्ट ट्रैवल एजेंट्स: आर.वी. टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड
  24. बेस्ट टूरिज्म गाइड: जे. साईनाथ
  25. पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान (पब्लिक सेक्टर): इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, हैदराबाद
  26. पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान (प्राइवेट सेक्टर): इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्री शक्ति, हैदराबाद
  27. बेस्ट युवा टूरिज्म क्लब: चकाली इलम्मा महिला विश्वविद्यालय (Chakali Ilamma Women's University)
  28. बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन: रामोजी फिल्म सिटी
  29. बेस्ट हरिता होटल: द प्लाजा, बेगमपेट; हरिता इको-टूरिज्म रिज़ॉर्ट, जन्नारम

यह भी पढ़ें-

TAGGED:

रामोजी फिल्म सिटी अवॉर्ड
तेलंगाना टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड
TELANGANA STATE TOURISM AWARD
RAMOJI FILM CITY
TELANGANA TOURISM AWARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.