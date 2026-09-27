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रामोजी फिल्म सिटी को मिला 'बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन' अवॉर्ड

रामोजी फिल्म सिटी के वाइस प्रेसिडेंट ए.वी. राव ने तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव से अवॉर्ड लिया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद: विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) की पूर्व संध्या पर शनिवार को तेलंगाना सरकार की तरफ से रामोजी फिल्म सिटी को 'पर्यटक स्थल का सर्वश्रेष्ठ नागरिक प्रबंधन' (Best Civic Management of Tourist Destination) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.