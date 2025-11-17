ETV Bharat / bharat

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

हैदराबादः जम्मू-कश्मीर का चिनाब रेल पुल दुनिया की सबसे ऊंची इंजीनियरिंग उपलब्धि कहा जाता है. इसे तैयार करने में डॉ. जी माधवी लता की सराहनीय भूमिका रही है. कठिन भौगोलिक हालात और जोखिम भरी परिस्थितियों के बीच सालों की मेहनत से उन्होंने इस सपने को साकार किया. एफिल टॉवर से भी ऊंचा यह पुल आज उनकी उस क्षमता का प्रतीक है, जो भूगोल, गुरुत्वाकर्षण और भू-राजनीतिक चुनौतियों- तीनों को मात देती है.

रविवार को हैदराबाद में एक भव्य कार्यक्रम में उन्हें पहला रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्रदान किया गया. इस मौके ईटीवी भारत संवाददाता सिद्धार्थ राव ने उनसे खास बातचीत की. डॉ माधवी लता ने गांव की लड़की से लेकर आईआईएससी (Indian Institute of Science) की पहली महिला संकाय सदस्य बनने तक के अपने 'कठिन' सफर के बारे में सहजता से बताया.

सवालः आपने वह मुकाम हासिल किया है, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) में प्रवेश करना, IISc में सिविल इंजीनियरिंग की पहली महिला प्रोफ़ेसर बनना और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर काम करना, कैसा रहा?

जवाबः जब आप IISc के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में पहली महिला संकाय सदस्य कहते हैं, तो मैं कहूंगी कि किसी न किसी को तो पहली महिला होना ही था, और मैं बनी. दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का डिजाइन तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बनकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गर्व से भर गई हूं.

सवालः सिविल इंजीनियरिंग ने आपको चुना, या आपने सिविल इंजीनियरिंग को चुना. खासकर जब महिलाओं के "कठिन" इंजीनियरिंग क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर रूढ़िवादी धारणाएं हैं?

जवाबः शायद दोनों. दरअसल, सिविल इंजीनियरिंग मेरे रास्ते में आई. सच कहूं तो, मैं कभी इंजीनियर नहीं बनना चाहती थी. मैं डॉक्टर बनना चाहती थी. मैंने इंजीनियरिंग इसलिए चुनी क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. उन्हें लगा कि इंजीनियरिंग से मैं जल्दी सेटल्ड हो जाउंगी, जबकि मेडिकल में ज़्यादा समय और पैसा लगता है.

सिविल इंजीनियरिंग भी मेरी पहली पसंद नहीं थी. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला, इसलिए सिविल मेरी दूसरी पसंद थी. इस क्षेत्र में महिलाओं के बारे में कुछ रूढ़िवादी धारणाएं हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि लिंग के आधार पर करियर का फैसला करना चाहिए. मैं खुद को किसी भी पुरुष के बराबर मानती हूं. जुनून आपके पेशे को आगे बढ़ाएगा.

सवालः मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग को 'कठिन' और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. क्या आपको कभी लैंगिक बाधाओं का सामना करना पड़ा?

जवाबः नहीं, मुझे कभी भी महिला होने के कारण किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा. हां, इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, खासकर साइट पर, लेकिन महिलाएं इसे संभाल सकती हैं. महिलाएं अंतरिक्ष में जाकर महीनों तक रह सकती हैं. सिविल इंजीनियरिंग ऐसी चीज नहीं है जिससे महिलाओं को डरना चाहिए. लेकिन अगर कोई 9 से 5 बजे तक की डेस्क जॉब चाहता है, तो यह क्षेत्र उसके लिए नहीं है. अगर आप राष्ट्र निर्माण के लिए जुनूनी हैं, तो यह आपके लिए है.

सवालः आपने राष्ट्र-निर्माण का जिक्र किया और "डरावना" शब्द का भी इस्तेमाल किया, जो कि कई लोग चेनाब पुल को उसकी स्थिति, ऊंचाई और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इसी रूप में देखते हैं. आप जैसे-जैसे आगे बढ़ती गयीं, वैसे-वैसे डिज़ाइन" दृष्टिकोण के लिए भी जानी जाती हैं. यह सब कैसे संभव हुआ?

जवाबः "डिज़ाइन-एज़-यू-गो" अवधारणा का उपयोग किसी भी बड़ी, कई वर्षों तक चलने वाली बुनियादी ढांचा परियोजना में किया जाता है. परिस्थितियां बदलती रहती हैं- जैसे चट्टानें समय के साथ अपना आकार बदलती हैं. चिनाब पुल जैसी प्राकृतिक ढलानों पर बनी परियोजनाओं के लिए, यह दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है. यह सिर्फ़ मेरा विचार नहीं था, यह एक वैश्विक सिविल इंजीनियरिंग पद्धति है जिसका उपयोग बहुत कम होता है. भारतीय रेलवे, निर्माण कंपनियां और मेरे जैसे डिज़ाइनर, सभी ने मिलकर काम किया. इस तरह यह पुल आज के रूप में विकसित हुआ.

सवालः तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. आधुनिक इंजीनियरिंग में स्थिरता, सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताएं कैसे समाहित हैं?

जवाबः मैं आईआईएससी में सस्टेनेबल टेक की अध्यक्ष हूं, इसलिए मैं सस्टेनेबिलिटी को गहराई से समझती हूं. कुछ लोग तर्क देते हैं कि सीमेंट और कंक्रीट सस्टेनेबल नहीं हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी सिर्फ़ सामग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र पर्यावरणीय प्रभाव और जीवनचक्र से भी संबंधित है.

हाल ही में जम्मू में आई बाढ़ के दौरान, चिनाब रेलवे पुल ही एकमात्र जीवनरेखा था. सड़कें बंद थीं, राहत सामग्री और पीड़ितों को इसी रास्ते से पहुंचाया गया. लाखों टन सेब जो सड़ जाते, उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया. यही तो स्थायित्व है.

शुरुआत में लोगों ने इस परियोजना का विरोध किया. लेकिन, बाढ़ के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि इसकी क्या जरूरत है. स्थायित्व का मतलब है लोगों को उनके पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित रखना और हमने यह कर दिखाया.