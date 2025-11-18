ETV Bharat / bharat

Exclusive: रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्डी अमला अशोक रुइया ग्रामीण विकास में गाड़ रहीं झंडे, घर-घर पानी पहुंचाने की छेड़ रखी है मुहिम

हैदराबाद: 79 वर्ष की उम्र में, अमला अशोक रुइया न तो किसी कार्यकर्ता जैसी तत्परता दिखाती हैं और न ही किसी उद्यमी जैसी दिखावटी. इसके बजाय, उनमें एक ऐसी महिला का आत्मविश्वास है, जिसने ग्रामीण भारत के बारे में एक ऐसी सच्चाई खोज निकाली है जो सबके सामने थी. रुइया, जिन्हें अब व्यापक रूप से "जल माता" यानी भारत की जल माता के रूप में जाना जाता है, को ग्रामीण विकास में रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 (Ramoji Excellence Awards 2025) से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान उनके लिए राज्याभिषेक से ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मोड़ जैसा लगता है. उनका काम अब सिर्फ़ पानी की कहानी नहीं रह गया है. यह कहानी है कि कैसे समाज अनुकूलन करते हैं. कैसे मानवीय निर्णय पीढ़ियों तक चलते रहते हैं. और कैसे एक विचार (अगर सही ढंग से गढ़ा जाए) पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है.

चिंगारी: जब रुइया राजस्थान में 1990 के दशक के उत्तरार्ध में पड़े सूखे के बारे में बात करती हैं, तो वह उसे एक विश्लेषक की सटीकता और एक मां की पीड़ा के साथ याद करती हैं. वह ईटीवी भारत को बताती हैं, "खबरों में कहा गया था कि किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. अनाज बांटा जा रहा था. पानी के टैंकर भेजे जा रहे थे. मेरे ससुर के ट्रस्ट ने भी योगदान दिया. लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी. यह कोई समाधान नहीं था; यह तो बस मरहम-पट्टी थी."

रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड 2025 समापन समारोह. (ETV Bharat)

आम धारणा यह थी कि सूखे से पानी की कमी होती है. रुइया ने इसके बजाय भंडारण की कमी देखी. जब टीवी पर सूखे की तस्वीरें आईं, तब वह मुंबई में रह रही थीं. वह शायद ही कभी टीवी देखती थीं. लेकिन उस दिन, एक चीज ने उनका ध्यान खींचा. वह था तपती धूप में, सिर पर धातु के बर्तन रखे, बमुश्किल पानी की तलाश में, कई किलोमीटर पैदल चलती महिलाओं का दृश्य.

वह कहती हैं, "मैं सोचती रही, अगर मॉनसून में पानी आता है, तो हम उसे रोक क्यों नहीं सकते? वह यूं ही बह क्यों जाता है?" यह उनके लिए पहला महत्वपूर्ण क्षण था. वह प्रश्न जो एक त्रासदी को एक परिकल्पना में बदल देता है.

रुइया जल विशेषज्ञों की एक टीम के साथ अपने पति के गृहनगर राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी गईं. उन्होंने समाधान सुझाए, लेकिन वे अव्यावहारिक थे. फिर, लगभग संयोगवश, वह एक ऐसे गैर-सरकारी संगठन में गईं, जो भूमि के प्राकृतिक ढलान के अनुरूप पारंपरिक जल संचयन तकनीकों का उपयोग कर रहा था. वह कहती हैं, "यह बात तुरंत समझ में आ गई. यह कोई नई बात नहीं है. हमारे पूर्वजों ने इसे हमसे बेहतर समझा था."

वह घर लौटीं और एक ऐसा निर्णय लिया जिसने लगभग बीस लाख लोगों के जीवन को बदल दिया. उन्होंने 2003 में अपना स्वयं का फाउंडेशन, आकार चैरिटेबल ट्रस्ट, बनाया. इसलिए नहीं कि उन्हें इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के काम करने की आजादी चाहिए थी.

चेक डैम, जिसने कहानी बदल दी: रुइया के मॉडल को समझने के लिए, चेक डैम को ग्रामीण इंजीनियरिंग का एक साधारण, लेकिन शानदार नमूना समझिए. पानी के लिए एक तरह का स्पीड ब्रेकर. बारिश को पहाड़ी से नीचे बहकर रेत और पत्थरों में गायब होने देने के बजाय, चेक डैम पानी को इतनी देर तक रोके रखता है कि धरती उसे सोख ले. वह पूछती हैं, "जब छोटे-छोटे बांध सही तरीके से बनाए जा सकते हैं, तो बड़े-बड़े बांध क्यों बनाए जाएं?"

और फिर एक ऐसा आंकड़ा आता है, जो किसी भी शोधकर्ता को चौंका देगा. इस महीने तक, उनके ट्रस्ट ने बहुत-सा काम किया है. उसमें कुछ खास बातें इस तरह हैं.