ETV Bharat / bharat

समाज के वास्तविक नायकों को सम्मानित करता है रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड, सीएमडी CH KIRON बोले- रामोजी राव के सपनों को आगे बढ़ाता रहेगा रामोजी ग्रुप

ये पुरस्कार रामोजी राव के उस स्वप्न को दर्शाते हैं, जो अच्छाई, पेशेवर उत्कृष्टता और मानवता एवं भारत की सेवा को मान्यता प्रदान करता है.

CH KIRON
रामोजी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएच किरण. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 10:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: रामोजी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सीएच किरण ने रविवार को कहा कि रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड समाज के असली नायकों और उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने साहस, करुणा और प्रतिबद्धता के साथ चुपचाप जीवन बदल दिया है.

हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में उद्घाटन रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, सीएच किरण ने कहा, "हमारे प्रिय अध्यक्ष रामोजी राव गारू एक दूरदर्शी और असाधारण संकल्प वाले व्यक्ति थे."

उन्होंने कहा कि रामोजी राव "एक ऐसे नेता थे, जिनका मानना ​​था कि उद्देश्य और अनुशासन से निर्देशित होकर सामान्य लोग भी असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं."

सीएमडी CH KIRON ने कहा, "उन्होंने हमें दिखाया कि उद्यम और नैतिकता एक साथ रह सकते हैं, और व्यवसाय को हमेशा एक उच्च उद्देश्य, लोगों और राष्ट्र की प्रगति की पूर्ति करनी चाहिए. वह अक्सर हमें याद दिलाते थे कि नैतिकता के बिना उद्यम अधूरा है और सेवा के बिना सफलता उथली है. इस दृढ़ विश्वास ने न केवल रामोजी समूह को, बल्कि उनके साथ काम करने वाले और उनके उदाहरण से सीखने वाले लोगों की पीढ़ियों को भी आकार दिया."

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक पुरस्कार विजेता का चयन 900 से अधिक प्रोफाइलों के गहन अध्ययन के बाद किया गया था.

सीएच किरन ने कहा कि रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार, समूह की ओर से "(श्री रामोजी राव की) शाश्वत भावना को विनम्र श्रद्धांजलि है. इन पुरस्कारों के माध्यम से, हम समाज के वास्तविक नायकों, उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने साहस, करुणा और प्रतिबद्धता के साथ चुपचाप जीवन बदल दिया है."

उन्होंने बताया, "प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 900 से अधिक प्रोफाइलों में से चुना गया है, और आज हम जिनका सम्मान कर रहे हैं, वे उन्हीं सिद्धांतों को दर्शाते हैं. ये सिद्धांत हमारे अध्यक्ष रामोजी राव द्वारा छोड़े गए जुनून के साथ उद्देश्य, करुणा के साथ साहस, और निस्वार्थ भाव से सेवा है."

सीएमडी ने कहा कि 7 पुरस्कार विजेताओं में से 4 महिलाएं थीं, यह एक ऐसा तथ्य है, जिसे रामोजी राव, जिन्होंने हमेशा ही महिला सशक्तीकरण के लिए संघर्ष किया, खुश होते.

उन्होंने कहा, "हमें यह जानकर भी खुशी हो रही है कि इस वर्ष पुरस्कार पाने वाले 7 लोगों में से 4 महिलाएं हैं. यह हमारे संस्थापक अध्यक्ष (श्री रामोजी राव) के लिए बेहद खुशी की बात होती. उन्होंने जीवन भर महिला सशक्तीकरण के लिए संघर्ष किया. उनके सम्मान की रक्षा की और उनकी उन्नति के द्वार खोले. रामोजी समूह का यह दर्शन बन गया कि एक प्रगतिशील समाज के लिए महिलाओं का नेतृत्व और भागीदारी जरूरी है. और आज के पुरस्कार इस विश्वास की खूबसूरती से पुष्टि करते हैं."

पुरस्कार विजेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि समूह उनके कार्यों में भारत की जीवंत भावना "मजबूत, निस्वार्थ और आशा से भरी" देखता है. उन्होंने आगे कहा कि एक परिवार और एक संस्थान के रूप में समूह, रामोजी राव के "अच्छाई, पेशेवर उत्कृष्टता और मानवता की सेवा" के सपने को आगे बढ़ाने को अपना कर्तव्य और नियति दोनों मानेगा.

उन्होंने कहा, "हम इसे एक सतत मिशन बनाना चाहते हैं, तथा देश भर से अधिक परिवर्तनकर्ताओं की खोज करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल इन पुरस्कारों का विस्तार करना चाहते हैं. यह हमारे उन आदर्शों को जीवित रखने का तरीका होगा, जिन्हें संस्थापक अध्यक्ष (श्री रामोजी राव) सबसे अधिक महत्व देते थे, वो हैं- कड़ी मेहनत, विनम्रता और आशा."

ये भी पढ़ें -

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS
RAMOJI RAO
RAMOJI GROUP CHAIRMAN CH KIRON
RAMOJI FILM CITY
CH KIRON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.