'रामोजी एक नाम नहीं... ब्रांड है': तेलंगना CM ने 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड-2025' के लिए दी बधाई

रामोजी राव की 89 वीं जयंती पर रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक भव्य समारोह में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड-2025' का शुभारंभ किया गया.

Telangana CM Revanth Reddy
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड को संबोधित करते सीएम रेवंत रेड्डी. (ETV Bharat)
Published : November 17, 2025 at 8:43 PM IST

हैदराबादः 'रामोजी एक नाम नहीं है... ब्रांड है. मैं चाहता हूं कि यह ब्रांड जारी रहे.' तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने इस अवार्ड समारोह के लिए रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरूकुरी किरण और उनके परिवार के सदस्यों बधाई दी.

तेलंगाना सीएम ने कहा- 'रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी, ईनाडु .. तेलंगाना और हैदराबाद शहर के लिए एक बड़ा सम्मान है. राज्य सरकार इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन प्रदान करेगी'

रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना का चौथा आश्चर्यः

रेवंत रेड्डी ने कहा तेलंगाना के चार अजूबों की बात करें, तो चारमीनार है, गोलकुंडा है, हाई-टेक सिटी है और रामोजी फिल्म सिटी है. जिसने तेलंगाना राज्य और हैदराबाद शहर को एक पहचान दिलाई है. तेलुगु फिल्म उद्योग की शुरुआत नंदी पुरस्कार से हुई थी और आज यह ऑस्कर पुरस्कार तक पहुंच गया है. इसमें सिर्फ़ इस क्षेत्र में बने स्टूडियो ही नहीं हैं, बल्कि रामोजी फिल्म सिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है.

"मैंने कई मौकों पर कहा है... सिर्फ टॉलीवुड और बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड को भी इस राज्य में, इस शहर में, रामोजी फ़िल्म सिटी में आना चाहिए. अगर आप कोई स्क्रिप्ट लेकर रामोजी फ़िल्म सिटी परिसर में आएं, तो पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती है. फिल्म सिटी एक उत्कृष्ट कृति है. हालांकि कई लोगों ने इसके लिए समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन रामोजीराव ने उन सभी का सामना किया और इसे राज्य के लिए गौरव का स्रोत बनाया."- रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री

तेलंगाना सीएम ने कहा- इसी तरह, 'ईनाडु' समाचार पत्र ने 50 साल पूरे कर लिए हैं. मैं उठते ही 'ईनाडु' समाचार पत्र पढ़ता हूं और 'ईटीवी न्यूज़' देखते हुए सो जाता हूं. रामोजी राव ने इसे तेलुगु लोगों की आदत बना दिया है. सुबह-सुबह चाहे जितनी भी पत्रिकाएं पढ़ लूं, मैं 'ईनाडु' जरूर देखता हूं. क्योंकि इसमें उपयोगी जानकारी होती है. ईटीवी पर पूरी खबर प्रसारित होती है.'

उपराष्ट्रपति से सहयोग की अपेक्षा:

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से सहयोग की अपेक्षा जतायी. उन्होंने कहा राधाकृष्णन ने साढ़े तीन महीने तक यहां राज्यपाल रहे थे. तब उन्होंने तेलंगाना राज्य को पूरा सहयोग दिया था. उस समय, उपराष्ट्रपति के रूप में, वेंकैया नायडू ने तेलुगु राज्यों के संबंध में केंद्र सरकार के वादों को लागू करने में मदद की थी. उन्होंने कहा कि आज, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से उसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं.

रामोजीराव के साथ अनुभव साझा कियाः

'रामोजीराव के साथ हुआ एक अनुभव साझा करता हूं. 2009 में विधानसभा चुनाव हुए थे. मतगणना में एक महीना बाकी था. हमने सारा हिसाब-किताब लगा लिया था कि हमारी सरकार ज़रूर आएगी. सरकार आएगी तो... मंत्री बनने की इच्छा तो होगी ही ना! चार दोस्त इकट्ठे हुए... 'हम आपसे मिलना चाहते हैं' और रामोजीराव ने समय निकाला. हम आए और मिले. वे हमारे चेहरे से ही समझ गए थे कि ये मंत्री पद पर चर्चा करने आए हैं. उन्होंने हमें बिठाया और राजनीति, चुनाव और नतीजों का विश्लेषण किया.'

हमारे पूछने से पहले ही उन्होंने कहा, "मैंने चंद्रबाबू से कभी नहीं कहा कि अमुक को मंत्री पद दे दें. जो भी मेरे पास आता है, मैं उसे यही सलाह देता हूं कि वह मंत्री बनने के बजाय विधायक बनकर ही अच्छा प्रदर्शन करें. आप चारों को भी यही सलाह है."

