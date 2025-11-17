ETV Bharat / bharat

'रामोजी एक नाम नहीं... ब्रांड है': तेलंगना CM ने 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड-2025' के लिए दी बधाई

हैदराबादः 'रामोजी एक नाम नहीं है... ब्रांड है. मैं चाहता हूं कि यह ब्रांड जारी रहे.' तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने इस अवार्ड समारोह के लिए रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरूकुरी किरण और उनके परिवार के सदस्यों बधाई दी.

तेलंगाना सीएम ने कहा- 'रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी, ईनाडु .. तेलंगाना और हैदराबाद शहर के लिए एक बड़ा सम्मान है. राज्य सरकार इस सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन प्रदान करेगी'

रामोजी फिल्म सिटी तेलंगाना का चौथा आश्चर्यः

रेवंत रेड्डी ने कहा तेलंगाना के चार अजूबों की बात करें, तो चारमीनार है, गोलकुंडा है, हाई-टेक सिटी है और रामोजी फिल्म सिटी है. जिसने तेलंगाना राज्य और हैदराबाद शहर को एक पहचान दिलाई है. तेलुगु फिल्म उद्योग की शुरुआत नंदी पुरस्कार से हुई थी और आज यह ऑस्कर पुरस्कार तक पहुंच गया है. इसमें सिर्फ़ इस क्षेत्र में बने स्टूडियो ही नहीं हैं, बल्कि रामोजी फिल्म सिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है.

"मैंने कई मौकों पर कहा है... सिर्फ टॉलीवुड और बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड को भी इस राज्य में, इस शहर में, रामोजी फ़िल्म सिटी में आना चाहिए. अगर आप कोई स्क्रिप्ट लेकर रामोजी फ़िल्म सिटी परिसर में आएं, तो पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती है. फिल्म सिटी एक उत्कृष्ट कृति है. हालांकि कई लोगों ने इसके लिए समस्याएं खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन रामोजीराव ने उन सभी का सामना किया और इसे राज्य के लिए गौरव का स्रोत बनाया."- रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री

तेलंगाना सीएम ने कहा- इसी तरह, 'ईनाडु' समाचार पत्र ने 50 साल पूरे कर लिए हैं. मैं उठते ही 'ईनाडु' समाचार पत्र पढ़ता हूं और 'ईटीवी न्यूज़' देखते हुए सो जाता हूं. रामोजी राव ने इसे तेलुगु लोगों की आदत बना दिया है. सुबह-सुबह चाहे जितनी भी पत्रिकाएं पढ़ लूं, मैं 'ईनाडु' जरूर देखता हूं. क्योंकि इसमें उपयोगी जानकारी होती है. ईटीवी पर पूरी खबर प्रसारित होती है.'