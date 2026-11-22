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Zero Gravity से हैप्पी स्कूल तक.. 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' विजेता मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर पिता का सपना कर रहीं साकार

आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण से अवार्ड लेतीं मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर, साथ में केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली सोशल एंटरप्रेन्योर और एजुकेशन एक्टिविस्ट मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर उपेक्षित सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बना रही हैं. ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चे भी पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकें. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से नवाजा गया है.

मैत्रेयी जिचकर को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026'