Zero Gravity से हैप्पी स्कूल तक.. 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' विजेता मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर पिता का सपना कर रहीं साकार
मैत्रेयी जिचकर को शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' मिला. उनसे ईटीवी भारत संवाददाता मोनिका सिंह ने बात की.
Published : November 22, 2026 at 6:48 AM IST
विजयवाड़ा: महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली सोशल एंटरप्रेन्योर और एजुकेशन एक्टिविस्ट मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर उपेक्षित सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बना रही हैं. ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चे भी पढ़-लिखकर अपना भविष्य संवार सकें. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से नवाजा गया है.
मैत्रेयी जिचकर को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026'
जीरो ग्रेविटी की फाउंडर
मैत्रेयी जिचकर को मुख्य रूप से 'जीरो ग्रेविटी' की स्थापना करने और 'द हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट' का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है. इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उपेक्षित सरकारी स्कूलों को बच्चों के अनुकूल, रंग-बिरंगे और सीखने के लिए बेहतरीन माहौल वाले स्कूलों में बदल दिया जाता है.
स्वर्गीय डॉ. श्रीकांत जिचकर की बेटी
मैत्रेयी जिचकर, स्वर्गीय डॉ. श्रीकांत जिचकर की बेटी हैं. डॉ. श्रीकांत जिचकर एक जाने-माने विद्वान, सिविल सेवक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री थे, जो अपनी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे. बचपन में ही उन्हें जमीनी स्तर के प्रशासन और समाज की विविध वास्तविकताओं को करीब से देखने का मौका मिला, जिससे शिक्षा और जनसेवा के प्रति उनकी रुचि विकसित हुई. 14 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में मैत्रेयी ने अपने पिता को खो दिया. इस घटना ने उन्हें प्रेरित किया कि वे सामाजिक कार्यों के जरिए अपने पिता के आदर्शों को आगे बढ़ाएं.
अवार्ड मिलना पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बातमैत्रेयी जिचकर से ईटीवी भारत संवाददाता मोनिका सिंह ने खास बातचीत की. उनसे जब पूछा गया कि 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' पाकर उन्हें कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो एक सरप्राइज था. जब मुझे पता चला कि रामोजी ग्रुप की तरफ से मुझे एक्सीलेंस अवॉर्ड मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी पूरे टीम के लिए जो इस प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं सबके लिए बहुत बड़ी बात है.
कैसे काम करती है जीरो ग्रेविटी?
मैत्रेयी जिचकर ने कहा कि हम नागपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है. 2008 से जीरो ग्रेविटी की शुरुआत हुई थी. लेकिन 2013 से हम इन सरकारी स्कूलों के कम्प्लीट ट्रांसफार्मेशन पर काम कर रहे हैं. हम कई सालों से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि यह बहुत जरूरी है. सबसे पहले हमें बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने वाले पेरेंट्स का भरोसा जीतना होगा.
"अगर हम स्कूल बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट पर काम नहीं करेंगे तो माता-पिता को उस स्कूल तक ला ही नहीं पाएंगे. हमारी टीम जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए काम करती है. 2013 से हम इन स्कूलों के कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करने लग गए."- मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर, विजेता, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026
छोटे स्तर से शुरू हुआ स्कूल नवीनीकरण का सफर
मैत्रेयी ने बताया कि उन्होंने अपना मुख्य फोकस स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है. इसके साथ वे हेल्थकेयर, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों के पूर्ण नवीनीकरण का काम भी समानांतर रूप से करती हैं. शुरुआत में यह काम बहुत छोटे स्तर पर था और वे खुद स्कूलों में घिसाई व पेंटिंग करती थीं. काम को पहचान मिलने पर गांवों के प्रिंसिपल खुद संपर्क करने लगे और प्रोजेक्ट बढ़ता गया.
शिक्षा पर बढ़ते फोकस से खुले नए दरवाजे
मैत्रेयी के अनुसार, पहचान मिलने के बाद उन्हें फंडिंग के अवसर मिलने लगे, हालांकि अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें आज भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है. अब शिक्षा पर समाज और सरकार का ध्यान केंद्रित होने से कई नए दरवाजे खुले हैं और बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ है. यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन वे बड़ी चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
2000 स्कूलों के कायाकल्प का बड़ा लक्ष्य
मैत्रेयी ने बताया कि वे अब तक 150 से अधिक सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर चुकी हैं. वर्तमान में वे अलग-अलग जिलों में विभिन्न आईएएस अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं. इस साझेदारी के जरिए वे मौजूदा समय में 2000 स्कूलों की तस्वीर बदलने और वहां बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं.
सुरक्षित भवन और बुनियादी मरम्मत पहली प्राथमिकता
मैत्रेयी बताती हैं कि किसी भी स्कूल भवन के चयन के समय कुछ मानक उनके लिए अनिवार्य होते हैं. सबसे पहले जर्जर इमारत और गिरने वाली छत की सिविल मरम्मत कर भवन को सुरक्षित और उपयोगी बनाया जाता है. इसके बाद क्लासरूम की पेंटिंग, बिजली व्यवस्था में सुधार और अंधेरे कमरों में पर्याप्त रोशनी व वेंटिलेशन के हिसाब से डिजाइन तैयार किया जाता है.
शौचालयों का निर्माण और प्रशासनिक समन्वय
स्कूलों में शौचालयों की खराब स्थिति और कमी को दूर करना भी उनके काम का अहम हिस्सा है. वे मौजूदा शौचालयों की मरम्मत करवाती हैं और जहां इनकी भारी कमी होती है, वहां प्रशासनिक स्तर पर संपर्क कर आवश्यक अनुमतियां हासिल करती हैं. इन मंजूरियों के बाद स्कूलों में नए शौचालयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कार्य भी करवाया जाता है.
घर की तरह संवारा जाता है स्कूलों का इंटीरियर
मैत्रेयी बताती हैं कि वे पूरी इमारत को ध्यान में रखकर बच्चों की उपयोगिता के अनुसार सुरक्षित, सुंदर और उपयोगी लर्निंग एनवायरमेंट तैयार करती हैं. जिस तरह घर का इंटीरियर बदलने से उसकी पूरी तस्वीर बदल जाती है, ठीक उसी तरह वे सरकारी स्कूलों को डिजाइन करती हैं. इमारत की सभी बुनियादी कमियों को ठीक करने के बाद पूरा स्कूल एक साफ कैनवस की तरह तैयार हो जाता है.
'बाला' कांसेप्ट से दीवारों पर उकेरी जाती है पढ़ाई
स्कूल का कैनवस तैयार होने के बाद वे 'बाला' (BaLA) डिजाइन कांसेप्ट का उपयोग करती हैं, जिसमें उन्होंने अपने स्तर पर नवाचार किया है. इसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को दीवारों के डिजाइन में शामिल किया जाता है. उनके आर्किटेक्ट और डिजाइनर एक-एक दीवार का बारीकी से खाका तैयार करते हैं, जिसे बाद में कलाकारों की टीम स्कूलों में जाकर फाइनल टच देती है.
दो मॉडल पर होता है काम
मैत्रेयी बताती हैं कि सरकारी स्कूलों को सुधारने में कई चुनौतियां आती हैं और वे इसके लिए दो अलग-अलग मॉडल्स पर काम करती हैं. पहले स्वतंत्र मॉडल में कंपनियां उन्हें सीएसआर फंडिंग देती हैं, जिसके जरिए वे लंबी वेटिंग लिस्ट से एक-एक स्कूल का चयन कर स्वयं काम करती हैं. वहीं दूसरे मॉडल के तहत वे सीधे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर स्कूलों का कायाकल्प करती हैं.
पारंपरिक ढांचे की चुनौती
मैत्रेयी के अनुसार, सरकारी निकायों के साथ काम करते समय अधिकांश प्रोजेक्ट सीएसआर फंडिंग से ही पूरे होते हैं. वे एक बड़ी चुनौती का जिक्र करते हुए कहती हैं कि प्रशासन के पास स्कूलों के नवीनीकरण या शौचालय निर्माण की नेक मंशा तो होती है, लेकिन काम वर्षों पुराने ढांचे पर ही चलता है. सरकारी फंड जारी होने पर भी ठेकेदार स्कूलों को वही पारंपरिक भूरे और क्रीम रंग में रंग देते हैं.
क्रिएटिव विजन और व्यावहारिक योजना की जरूरत
मैत्रेयी का मानना है कि सरकारी इमारतों के पारंपरिक स्वरूप को बदलकर प्रशासन में रचनात्मक दृष्टिकोण लाने की जरूरत है. सरकारी स्तर पर इच्छाशक्ति और बजट होने के बावजूद कार्यान्वयन में दूरदर्शिता की कमी दिखती है, जिससे काम टिकाऊ नहीं हो पाता. वे सुझाव देती हैं कि नए डिजाइनों को मंजूरी देने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, ताकि बिना जरूरत के निर्माण कार्यों की समस्या से बचा जा सके.
संसाधनों के सही उपयोग की आवश्यकता
मैत्रेयी उदाहरण देते हुए बताती हैं कि प्रशासन की मंशा भले ही अच्छी हो, लेकिन कई बार जमीनी हकीकत का आकलन किए बिना काम हो जाता है. एक स्कूल में पहले से ही दो शौचालय बने हुए थे और वहां तीसरे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी. इसके बावजूद तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए वहां तीसरा शौचालय बना दिया गया, ऐसी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.
प्रेरणा की कहानी
स्कूलों के लिए काम करने की प्रेरणा पर मैत्रेयी बताती हैं कि वे पहले अनाथ बच्चों के साथ काम करती थीं, जिस वजह से अक्सर सरकारी स्कूलों में जाना होता था. एक बार वे ऐसे जर्जर स्कूल में गईं, जिसकी पूरी छत टपक रही थी और सभी बच्चे क्लासरूम के एक कोने में सिमटकर बैठे थे. वहां एक छात्रा को अपनी नोटबुक से लिखा हुआ देखा.
मैत्रेयी ने जब उस छात्रा से लिखा हुआ मिटाने का कारण पूछा, तो उसने बताया कि ऐसा न करने पर वह कल का पाठ नहीं लिख पाएगी. बच्ची का यह जवाब और जमीन पर बैठकर पढ़ने की मजबूरी मैत्रेयी के मन में गहराई तक घर कर गई. इस मार्मिक घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और सरकारी स्कूलों की दशा बदलने का संकल्प जगाया.
एक साथ 500 से 600 स्कूलों का कायाकल्प
अपने बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए मैत्रेयी ने बताया कि सरकारी स्कूलों के कायाकल्प की यह मुहिम तेजी से बढ़ रही है और वे 2000 स्कूलों पर काम कर रही हैं. विभिन्न जिलों में एक साथ 500 से 600 स्कूलों को संवारने की योजना पर काम बंटा हुआ है. कई प्रशासनिक निकाय भी अब इस मॉडल को अपने ढांचे का हिस्सा बना रहे हैं.
सरकारी स्कूलों के विस्तार के साथ-साथ मैत्रेयी की संस्था समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है. वे विभिन्न बाल गृहों, छात्रावासों (वस्ती गृह), महिलाओं व बच्चों के आश्रय स्थलों और वृद्धाश्रमों के सुधार में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. मैत्रेयी के अनुसार, इन सभी सामाजिक आश्रय स्थलों के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट भी अब काफी बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा है.
गांव लिया गोद
मैत्रेयी ने बताया कि उन्होंने एक गांव को गोद लिया है, जहां वे समुदाय आधारित प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. इसके तहत गांव के समाज भवन को पुनर्जीवित करने और सामुदायिक स्थानों को विकसित करने में मदद की जा रही है. इसके अलावा, गरीब परिवारों के छोटे मिट्टी के घरों को भी बेहतर तरीके से डिजाइन कर उन्हें सुव्यवस्थित बनाने में सहयोग दिया जा रहा है.
जिम, लाइब्रेरी और बचत समूहों के साथ विकास
गांव के समग्र विकास मॉडल के तहत पूरे गांव की सुनियोजित प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मैत्रेयी बताती हैं कि गांव में जिम, पुस्तकालय (लाइब्रेरी) और स्टडी सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इसके साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों (बचत गट) को सशक्त बनाने के लिए भी विशेष पहल की जा रही है.
सरल ब्लूप्रिंट हो रहा तैयार
मैत्रेयी बताती हैं कि वे ऐसा सरल ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हैं, जिसे विभिन्न गांवों के सरपंच आसानी से लागू कर सकें. कई सरपंचों में काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन सही विजन की कमी रहती है, जिसे यह मॉडल पूरा करेगा. सीमित फंड और बड़ी टीम की आवश्यकता के बावजूद उनकी निरंतर कोशिशों से यह सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है.
15 साल से जुड़ी अनुभवी टीम संभालती है जिम्मेदारी
मैत्रेयी बताती हैं कि वर्तमान में उनकी पूर्णकालिक टीम छोटी है, जिसमें आर्किटेक्ट, डिजाइनर, ऑपरेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट संभालने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं. इनमें से अधिकांश लोग पिछले 15 वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और जीवन के विभिन्न अनुभवों के बाद उन्होंने इस संस्था को पूर्णकालिक रूप से चुना है. अब संस्था अपनी इस मुख्य टीम का विस्तार करने की तैयारी कर रही है.
टीम के विस्तार के साथ ही मैत्रेयी की संस्था के पास एक बहुत बड़ा वॉलंटियर नेटवर्क है, जिसे वे प्रोजेक्ट्स में सक्रिय रूप से जोड़ती हैं. इसी मजबूत नेटवर्क के कारण उन्हें किसी भी काम के लिए कभी लोगों की कमी महसूस नहीं होती. वे बताती हैं कि मुंबई जैसे शहर में भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सिर्फ एक पोस्ट डालने पर ही पर्याप्त स्वयंसेवक जुड़ जाते हैं.
राजनीति से बनाई दूरी
राजनीति में आने के सवाल पर मैत्रेयी स्पष्ट करती हैं कि उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में आनंद जरूर आता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राजनीति की ओर उनका कभी झुकाव नहीं रहा. उन्होंने कभी किसी राजनीतिक मकसद से ये सामाजिक कार्य शुरू नहीं किए. एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वे अपने कामों पर कभी इसकी छाया नहीं पड़ने देतीं.
मैत्रेयी स्पष्ट करती हैं कि उनका काम बेहद शुद्ध भावना से होता है और चुनावी राजनीति में जाने की उनकी कभी कोई इच्छा नहीं रही. भविष्य के बारे में वे निश्चित नहीं हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे कभी राजनीति का रास्ता चुनेंगी. हालांकि, वे मानती हैं कि उच्च पद पर बैठकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत मिलती है, इसीलिए उनके पिता ने आईएएस, आईपीएस और एमबीबीएस जैसी उपलब्धियां छोड़कर राजनीति चुनी थी.
वंचित समुदायों के सशक्तिकरण का लक्ष्य
मैत्रेयी जिचकर ने कहा कि उनका मुख्य सपना वंचित समुदायों और छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काम करना है. वह इन लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा और आजीविका के साधन आसानी से उपलब्ध कराना चाहती हैं. इन तीन बुनियादी जरूरतों को सुचारू रूप से ग्रामीणों तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है.
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की चुनौतियां
आज भी गांव में रहने वाले किसी आम इंसान के लिए एक पैरासिटामोल की गोली तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है. कई लोग तो बुनियादी दवाओं तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इन बड़ी समस्याओं और कमियों को सरल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को इनका लाभ मिल सके.
"इस बड़े अंतर को कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सेवाओं की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है. इसका मुख्य उद्देश्य गांवों से होने वाले पलायन को रोकना भी है. यदि स्थानीय स्तर पर ही क्लस्टर्स में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जाएं, तो ग्रामीण जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाया जा सकता है."- मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर, विजेता, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026
युवाओं के लिए मैत्रेयी जिचकर का संदेश
मैत्रेयी जिचकर ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी काम की शुरुआत करने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. उन्हें यह पंक्ति बहुत पसंद है कि बस शुरुआत कीजिए (To begin, begin). यदि आप कोई काम शुरू करके नहीं देखेंगे, तो परिणाम कैसे जान पाएंगे. इसलिए, यदि आपके मन में कोई विचार आ रहा है, तो उस पर थोड़ा समय दें और उसके इर्द-गिर्द कुछ नया निर्माण करें.
उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि युवा शुरुआत करने से डरते हैं या अपने कंफर्ट जोन में ही खुश रहते हैं. लोगों को लगता है कि जैसा चल रहा है, सब वैसे ही चलता रहेगा. लेकिन युवाओं को थोड़ा जमीनी स्तर पर उतरकर समझना चाहिए कि बाहर संभावनाएं बहुत अधिक हैं. जब आप किसी क्षेत्र की गहराई में जाएंगे, तभी आपको बड़े और मल्टी-बिलियन डॉलर के विचार समझ आएंगे.
मैत्रेयी ने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं है कि आप केवल सामाजिक कार्य या कोई पारंपरिक पेशा ही चुनें. यदि आप व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो ऐसा काम करें जिससे समाज की कोई बड़ी समस्या हल हो सके. इसलिए डरें नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करते रहें और नया करने का प्रयास करें. यदि एक प्रयास सफल हुआ तो बहुत अच्छा, अन्यथा अगला नया विचार सामने आ ही जाएगा.
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