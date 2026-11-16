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Ramoji Excellence Awards 2026: 'हम 9 प्रेरणा देने वाली यात्राओं का जश्न मना रहे हैं', बोले Ramoji ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 को संबोधित करते हुए रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर सोमवार 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया. इस अवसर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण ने कार्यक्रम को संबोधित किया.

"हम 9 प्रेरण देने वाली यात्राओं का जश्न मना रहे हैं"

रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने कहा, "हम 9 प्रेरण देने वाली यात्राओं का जश्न मना रहे हैं, जिनका असर अनगिनत जिंदगियों पर पड़ा है." रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण ने आंध्र प्रदेश में डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स के दूसरे एडिशन के लिए इकट्ठा हुए लोगों का स्वागत करते हुए घोषणा की. सोमवार को मीडिया विजनरी और रामोजी ग्रुप के फाउंडर श्री रामोजी राव की 90वीं जयंती मनाई गई.

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 को संबोधित करते हुए रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण (ETV Bharat) अवार्ड पाने वालों को बधाई

रामोजी ग्रुप के सीएमडी किरण ने कहा, "आज हम सिर्फ 9 बेहतरीन लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम 9 प्रेरणा देने वाले सफर का जश्न मना रहे हैं. जिन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ है." उन्होंने अवॉर्ड पाने वालों से कहा, "हमारे सभी अवॉर्ड पाने वालों को मेरी दिल से बधाई. आपकी कामयाबियां और भी कई लोगों को सपने देखने, सेवा करने और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें." 'बिजनेस और नैतिकता साथ-साथ चलने चाहिए'

सीएमडी ने कहा, "श्री रामोजी राव का पक्का मानना ​​था कि बिजनेस और नैतिकता साथ-साथ चलने चाहिए." उन्होंने कहा कि फाउंडर चेयरमैन ने कभी भी पैसा बनाने को सिर्फ एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना. उन्होंने इसे 'रोजगार पैदा करने, लोगों को मजबूत बनाने और देश बनाने में योगदान देने के मौके' के तौर पर देखा. किरण ने कहा कि श्री रामोजी राव लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खड़े थे. उन्होंने लोगों के मुद्दों को आगे बढ़ाया. उनका मानना ​​था कि एक बेहतर समाज बनाने में हर इंसान की भूमिका होती है. सीएमडी चेरुकुरी किरण ने रामोजी राव को किया याद

सीएमडी ने कहा, "उनका (रामोजी राव) मानना ​​था कि असली बेहतरीन काम अपनी सफलता से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में हमारे द्वारा लाए गए अच्छे बदलाव से मापा जाता है." उन्होंने इसे 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स की नींव' बताया. उन्होंने आगे कहा, "ये पुरस्कार उनके असाधारण विजन और हमेशा रहने वाली विरासत के लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हैं. हमारी इच्छा है कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर साल एक अलग राज्य में दिए जाएं." रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 (ETV Bharat)