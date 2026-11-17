'आंखों में रोशनी नहीं, पर आवाज से रोशन कर ली दुनिया': 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' विजेता से जानिए उनकी प्रेरक जीवन यात्रा
ईटीवी भारत संवाददाता निखिल बापट ने 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित केरल की मशहूर गायिका वैकम विजयलक्ष्मी के साथ खास बातचीत की.
Published : November 17, 2026 at 10:12 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): वैकम विजयलक्ष्मी की कहानी केवल दृष्टिबाधित (देख न पाने) होने की चुनौती से पार पाने भर की नहीं है, बल्कि एक गायिका के रूप में ऐसा जीवन और शानदार करियर बनाने की है, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है. केरल के वैकम की रहने वाली मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका, कर्नाटक संगीतकार और वादक विजयलक्ष्मी अपनी अनोखी आवाज़, असाधारण संगीत क्षमता और एक तार वाले अनूठे इलेक्ट्रिक वाद्ययंत्र 'गायत्री वीणा' में अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं.
विजयलक्ष्मी को सोमवार को यहां आयोजित एक भव्य समारोह में कला और संस्कृति श्रेणी में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें 2024 की मलयालम फिल्म 'अजयंते रंदम मोशनम' के गीत 'अंगु वाना कोनिलु' के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के कुछ महीनों बाद मिला है. इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने उनकी इस कामयाबी के बारे में विस्तार से बातचीत की.
45 वर्षीय विजयलक्ष्मी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें इस पुरस्कार की उम्मीद नहीं थी. इसे "ईश्वर का उपहार" बताया. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज है. इसे पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और खुश महसूस कर रही हूं." विजयलक्ष्मी ने ईश्वर, अपने माता-पिता, गुरुओं और रामोजी ग्रुप का आभार जताया. उन्होंने कहा, "मैं श्री रामोजी राव की यादों को नमन करती हूं."
अपने करियर और संगीत के प्रति प्रेम को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने महज डेढ़ साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, जबकि उनकी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति सिर्फ 5 साल की उम्र में हुई थी.
उन्होंने बताया, "मैंने केरल के वैकम स्थित उदयनपुरम चथनकुडी देवी मंदिर में प्रस्तुति दी थी. मंच पर जाने से पहले मैंने के.जे. येसुदास (महान भारतीय शास्त्रीय गायक) को गुरुदक्षिणा भेंट की थी." वहां मौजूद येसुदास ने इस नन्ही प्रतिभा को लगभग दो घंटे तक कठिन 'तोड़ी राग' गाते हुए सुना. उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और सटीक भविष्यवाणी की कि वह बड़ी होकर एक निपुण और महान गायिका बनेंगी.
विजयलक्ष्मी ने 2013 की मलयालम फिल्म 'सेल्युलाइड' के गीत "काट्टे काट्टे" के साथ मलयालम फिल्म उद्योग में एक पार्श्व गायिका के रूप में कदम रखा. यह गीत उनके करियर में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ. इसके बाद उन्हें मलयालम और तमिल सिनेमा में कई मौके मिले और वह अपनी अनोखी गायन शैली के लिए काफी लोकप्रिय हुईं. गायन के अलावा, विजयलक्ष्मी ने बचपन से ही संगीत वाद्ययंत्र बजाने में भी गहरी रुचि विकसित की.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मेरा संगीतमय सफर एक खिलौना वीणा से शुरू हुआ था, जो विनोद नाम के एक लड़के का खास तोहफा था. वह मेरे लिए भाई जैसा है. उसने इसे खुद सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल और एक तार की मदद से बनाया था. उसी साधारण से वाद्ययंत्र पर मैंने धीरे-धीरे खुद ही संगीत के सात बुनियादी सुर सीखे और फिर आगे चलकर फिल्मी गीत और भक्ति संगीत बजाने लगी."
1997 में, विजयलक्ष्मी ने राज्य स्कूल महोत्सव में शास्त्रीय संगीत का अपना पहला पुरस्कार जीता. उन्होंने याद किया कि कैसे ट्रॉफी के साथ उन्हें एक 'गायत्री तंबूरा' भी भेंट किया गया था. उनके पिता, वी. मुरलीधरन ने एक पारंपरिक तंबूरे में बदलाव करके उसे एक तार वाला इलेक्ट्रिक वाद्ययंत्र बना दिया, ताकि वह इसे आसानी से बजा सकें. बाद में मशहूर वायलिन वादक कुन्नकुडी वैद्यनाथन ने इस वाद्ययंत्र का नाम 'गायत्री वीणा' रखा.
उन्होंने बताया, "बाद में, मेरे पिता ने एक कदम और आगे बढ़कर खास मेरे लिए एक कस्टम इलेक्ट्रॉनिक वीणा तैयार की. 2017 में अपने पिता द्वारा बनाए गए उसी वाद्ययंत्र को लगातार साढ़े छह घंटे तक बजाकर मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था."
विजयलक्ष्मी ने वर्षों के समर्पित अभ्यास से गायत्री वीणा में महारत हासिल की और इस पर कई तरह का संगीत बजाने की क्षमता विकसित की. उन्होंने गायत्री वीणा का उपयोग कर्नाटक, हिंदुस्तानी, भक्ति, उप-शास्त्रीय (सेमी-क्लासिकल) और फिल्मी गीतों सहित विभिन्न प्रकार के संगीत को प्रस्तुत करने के लिए किया. इतने व्यापक संगीत के लिए एक बेहद अनोखे एक-तार वाले वाद्ययंत्र का उपयोग करने की उनकी यह क्षमता उनकी सबसे बड़ी कलात्मक उपलब्धियों में से एक बन गई है.
विजयलक्ष्मी ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. उन्होंने कहा, "यह मेरे जीवन का एक बेहद महत्वपूर्ण पल था. मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगी जब माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुझे सम्मानित किया था."
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी, तो इस दिग्गज गायिका ने कहा कि हां, उन्हें इसकी उम्मीद थी क्योंकि उनके माता-पिता, संगीत निर्देशक धीबू निनान थॉमस और निर्देशक जितिन लाल सहित सभी ने उनके प्रदर्शन की खूब सराहना की थी.
यह पूछे जाने पर कि उभरते हुए गायकों और संगीत व गायन को करियर के रूप में अपनाने की इच्छा रखने वालों को वह क्या सलाह देंगी, विजयलक्ष्मी ने कहा, "संगीत कोई समय बिताने का साधन या साधारण शौक नहीं है. यह एक गहन आध्यात्मिक साधना, एक 'उपासना' है." उन्होंने कहा कि कला ईश्वर का एक "दिव्य उपहार" है और चाहे आपका चुना हुआ रास्ता गायन हो, कोई वाद्ययंत्र बजाना हो, चित्रकला हो या नृत्य- रचनात्मक अभिव्यक्ति का हर रूप एक पवित्र आशीर्वाद है.
उनके लिए संगीत एक ऐसी उपासना है जो "आखिरी सांस तक आपके साथ रहती है." उन्होंने आगे कहा, "संगीत सिर्फ एक सामान्य करियर विकल्प से कहीं बढ़कर है. यदि आप इसे केवल एक नौकरी की तरह लेते हैं, तो आप इसकी वास्तविक क्षमता को सीमित कर देते हैं. इसके बजाय, इसे 'निष्काम भक्ति' यानी पूरी तरह से निःस्वार्थ समर्पण की भावना के साथ अपनाएं."
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