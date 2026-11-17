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'आंखों में रोशनी नहीं, पर आवाज से रोशन कर ली दुनिया': 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' विजेता से जानिए उनकी प्रेरक जीवन यात्रा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अवार्ड लेतीं वैकम विजयलक्ष्मी. ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): वैकम विजयलक्ष्मी की कहानी केवल दृष्टिबाधित (देख न पाने) होने की चुनौती से पार पाने भर की नहीं है, बल्कि एक गायिका के रूप में ऐसा जीवन और शानदार करियर बनाने की है, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है. केरल के वैकम की रहने वाली मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका, कर्नाटक संगीतकार और वादक विजयलक्ष्मी अपनी अनोखी आवाज़, असाधारण संगीत क्षमता और एक तार वाले अनूठे इलेक्ट्रिक वाद्ययंत्र 'गायत्री वीणा' में अपनी महारत के लिए जानी जाती हैं.

विजयलक्ष्मी को सोमवार को यहां आयोजित एक भव्य समारोह में कला और संस्कृति श्रेणी में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें 2024 की मलयालम फिल्म 'अजयंते रंदम मोशनम' के गीत 'अंगु वाना कोनिलु' के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने के कुछ महीनों बाद मिला है. इस मौके पर ईटीवी भारत की टीम ने उनकी इस कामयाबी के बारे में विस्तार से बातचीत की.