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Ramoji Excellence Awards 2026: विजयवाड़ा में देश के 9 'रियल हीरोज' को सम्मानित करेंगे अमित शाह

'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' ( ETV Bharat )

हैदराबाद: रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा. इस साल पुरस्कार समारोह में समाज के नौ ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने साहस, करुणा और समर्पण के साथ चुपचाप लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है.

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे. जबकि, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के भी शामिल होने की उम्मीद है.