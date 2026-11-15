Ramoji Excellence Awards 2026: विजयवाड़ा में देश के 9 'रियल हीरोज' को सम्मानित करेंगे अमित शाह
रामोजी राव की स्मृति में स्थापित अवॉर्ड पिछले साल से उन व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने समाज सेवा में असाधारण समर्पण दिखाया है.
Published : November 15, 2026 at 5:49 PM IST
हैदराबाद: रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (Ramoji Excellence Awards) के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा. इस साल पुरस्कार समारोह में समाज के नौ ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने साहस, करुणा और समर्पण के साथ चुपचाप लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है.
इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे. जबकि, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों के भी शामिल होने की उम्मीद है.
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रामोजी राव की स्मृति में स्थापित 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' पिछले साल से उन विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं, जिन्होंने समाज की सेवा में असाधारण प्रतिभा और समर्पण का प्रदर्शन किया है. इन पुरस्कारों की शुरुआत उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने 6 नवंबर 2025 को रामोजी ग्रुप के संस्थापक की 89वीं जयंती के मौके पर रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में की थी.
पिछले साल पुरस्कार समारोह का पहला संस्करण रामोजी फिल्म सिटी में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया था. दूसरा संस्करण सोमवार शाम 5:30 बजे से विजयवाड़ा के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कलावेदिका में आयोजित होगा. पिछले साल सात प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' से सम्मानित किया गया था. इस साल यह संख्या बढ़ाकर नौ कर दी गई है.
पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानव सेवा, कला एवं संस्कृति, यूथ आइकन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और महिला अचीवर के अलावा, 2026 के पुरस्कार शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रेणियों में भी प्रदान किए जाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए सैकड़ों नामांकनों में से देश भर के नौ विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया गया है. प्रत्येक विजेता को एक स्मृति चिह्न, प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.
चयन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और कड़ाई के साथ तैयार किया गया. विशेषज्ञ पैनलों ने प्रत्येक श्रेणी में कई प्रोफाइलों का मूल्यांकन किया और प्रति श्रेणी तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया. इसके बाद एक अंतिम समिति ने प्रत्येक श्रेणी से एक विजेता का चयन किया. प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी दस्तावेजों और जमीनी कार्यों की स्वतंत्र रूप से 'ईनाडु' और 'ईटीवी भारत' नेटवर्क के माध्यम से पुष्टि की गई.
रामोजी राव असाधारण संकल्प वाले व्यक्ति थे
पिछले साल पुरस्कार समारोह के पहले उद्घाटन संस्करण में बोलते हुए, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) चेरुकुरी किरण ने कहा था कि "'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' श्री रामोजी राव की अमर भावना को ग्रुप की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि है. इन पुरस्कारों के माध्यम से हम समाज के उन असली नायकों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने साहस, करुणा और समर्पण के साथ चुपचाप लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है."
उन्होंने आगे कहा था, "हमारे प्रिय चेयरमैन श्री रामोजी राव गारू एक दूरदर्शी सोच और असाधारण संकल्प वाले व्यक्ति थे. वे एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिनका मानना था कि जब साधारण लोगों को सही उद्देश्य और अनुशासन मिलता है, तो वे असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं."
सीएमडी ने कहा, "श्री रामोजी राव गारू ने हमें दिखाया कि उद्यम और नैतिकता एक साथ चल सकते हैं, और व्यवसाय को हमेशा एक बड़े उद्देश्य- यानी लोगों और राष्ट्र की प्रगति की सेवा करनी चाहिए. वे अक्सर हमें याद दिलाते थे कि नैतिकता के बिना व्यापार खोखला है और सेवा के बिना सफलता सतही है. इसी दृढ़ विश्वास ने न केवल रामोजी ग्रुप को आकार दिया, बल्कि उन पीढ़ियों को भी गढ़ा जिन्होंने उनके साथ काम किया और उनके आदर्शों से सीखा."
2025 के पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानें
पिछले साल सात लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इनमें अमला अशोक रुइया (ग्रामीण विकास क्षेत्र), श्रीकांत बोला (यूथ आइकन), प्रो. माधवी लता गली (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), आकाश टंडन (मानव सेवा), प्रो. सथुपति प्रसन्ना श्री (कला और संस्कृति), जयदीप हार्डिकर (पत्रकारिता) और पल्लवी घोष (महिला सशक्तिकरण) शामिल थे.
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