Ramoji Excellence Awards 2026: रामोजी राव की 90वीं जयंती पर विजयवाड़ा में नौ अचीवर्स को किया गया सम्मानित
इन अवॉर्ड्स का मकसद उन जाने-माने लोगों को सम्मानित करना है जो समाज की सेवा में बेहतरीन योगदान दिये हैं. निखिल बापट की रिपोर्ट
Published : November 16, 2026 at 9:17 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): मीडिया के दूरदर्शी व्यक्तित्व और रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर, सोमवार को विजयवाड़ा में आयोजित एक समारोह में नौ प्रतिष्ठित हस्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.
ये पुरस्कार पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव सेवा (सर्विस एंड मैनकाइंड), महिला उपलब्धि, यूथ आइकन, शिक्षा, तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाते हैं. इस वर्ष शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दो नई श्रेणियां जोड़ी गईं, जिससे सम्मानित होने वालों की संख्या पिछले साल के पहले संस्करण के सात से बढ़कर नौ हो गई. प्रत्येक विजेता को एक स्मृति चिह्न (मोमेंटो), प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई.
किनको-किनको मिला पुरस्कार
एम. सुचित्रा को पत्रकारिता श्रेणी में यह पुरस्कार मिला. पोडिली राजशेखर राजू ने ग्रामीण विकास और कृषि में पुरस्कार जीता. वी. रुक्मिणी राव को 'वुमन अचीवर' नामित किया गया. वैकम विजयलक्ष्मी को कला एवं संस्कृति का पुरस्कार मिला. अर्जुन अरुणाचलम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जीत हासिल की. मैत्रेयी जिचकर को शिक्षा का पुरस्कार मिला. देवेंद्र कुमार गुप्ता को मानव सेवा (सर्विस एंड मैनकाइंड) में सम्मानित किया गया. डॉ. गणेश बरैया को 'यूथ आइकन' चुना गया और डॉ. एक्विनास एडसेरी के नाम से मशहूर डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी को चिकित्सा और स्वास्थ्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ.
'रामोजी राव ने अपनी बोलने की आज़ादी से कभी समझौता नहीं किया'
अमित शाह ने रामोजी राव के योगदान को याद किया. उन्हें एक ऐसा "इंस्टीट्यूशन" बताया, जिसकी विरासत उनके जाने के बाद भी देश को इंस्पायर करती रहेगी. शाह ने कहा, "श्री रामोजी राव हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने काम से खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं. इसलिए जब वे ज़िंदा नहीं होते, तब भी वे अपना ऐसा योगदान दे चुके होते हैं जो देश को इंस्पायर करता है."
उन्होंने कहा, "आज, जब हम अखबार और न्यूज़ चैनल चलाने के मकसद को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि श्री रामोजी राव कितने महान इंसान थे. चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्होंने बोलने की आज़ादी से कभी समझौता नहीं किया. यह उनके इस विश्वास से आया कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा पिलर है. इसके लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, लेकिन यह पक्का किया कि उनका न्यूज़ चैनल न्यूट्रल रहे."
'नौ प्रेरणा देने वाली यात्राओं का जश्न'
इस मौके पर, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेरुकुरी किरण ने कहा कि रामोजी राव का पक्का मानना था कि बिज़नेस और नैतिकता साथ-साथ चलने चाहिए.
उन्होंने कहा, "उनके लिए (रामोजी राव), पैसा बनाना कभी भी सिर्फ एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी. यह रोजगार पैदा करने, लोगों को मजबूत बनाने और देश बनाने में योगदान देने का मौका था. वे डेमोक्रेटिक मूल्यों के लिए खड़े रहे, लोगों के मुद्दों को आगे बढ़ाया और उनका मानना था कि एक बेहतर समाज बनाने में हर व्यक्ति की भूमिका होती है. सबसे बढ़कर, उनका मानना था कि सच्ची काबिलियत को अपनी सफलता से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में हमारे द्वारा लाए गए अच्छे बदलाव से मापा जाता है."
किरण ने कहा कि यही विश्वास रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स की नींव है। उन्होंने कहा, "ये अवार्ड्स उनके असाधारण विज़न और हमेशा रहने वाली विरासत के लिए हमारी विनम्र श्रद्धांजलि हैं। हमारी इच्छा है कि हम हर साल इन नेशनल अवार्ड्स को एक अलग राज्य में दें."
रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेरुकुरी किरण ने कहा कि नौ अवार्ड पाने वालों को इस साल 900 से ज़्यादा प्रोफ़ाइल में से एक कड़े मूल्यांकन प्रोसेस के जरिए चुना गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इस साल के नौ अवार्ड पाने वालों में से पांच महिलाएं हैं.
उन्होंने कहा, "आज, हम सिर्फ नौ बेहतरीन लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, हम नौ प्रेरणा देने वाले सफर का जश्न मना रहे हैं जिन्होंने अनगिनत ज़िंदगियों को छुआ है. हमारे सभी अवार्ड पाने वालों को मेरी दिल से बधाई. आपकी उपलब्धियां और भी कई लोगों को सपने देखने, सेवा करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें."
आइए, एक नजर डालते हैं 2026 के पुरस्कार विजेताओं की असाधारण उपलब्धियों पर
एम. सुचित्रा (पत्रकारिता): तीन दशकों से अधिक समय से, स्वतंत्र पत्रकार एम. सुचित्रा ने दक्षिण भारत भर में पर्यावरण और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है. उन्होंने आदिवासी मातृ कुपोषण, अवैध खनन, पानी की कमी और ब्रह्मपुरम कचरा संकट जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया है. उनकी रिपोर्टिंग पर्यावरणीय और नीतिगत विफलताओं से आम इंसान को होने वाले नुकसान पर केंद्रित रहती है. उन्हें 'डेवलपिंग एशिया जर्नलिज्म अवार्ड' भी मिल चुका है.
पोडिली राजशेखर राजू (ग्रामीण विकास और कृषि): 'दक्षिण क्षेत्र के वाटरमैन' (Waterman of South Zone) के रूप में पहचाने जाने वाले जल संरक्षणवादी पोडिली राजशेखर राजू ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के सूखाग्रस्त गांवों में जल सुरक्षा लाने के लिए दो दशकों से अधिक समय तक काम किया है. वे 'राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार' और 'वाटर हीरो अवार्ड' से भी सम्मानित हो चुके हैं.
वी. रुक्मिणी राव (वुमन अचीवर): वी. रुक्मिणी राव ने घरेलू हिंसा और दहेज हत्या जैसे मुद्दों से निपटने के लिए 1981 में दिल्ली में 'सहेली रिसोर्स सेंटर' की सह-स्थापना की थी. बाद में उन्होंने ग्रामीण तेलंगाना में 'ग्राम्या रिसोर्स सेंटर फॉर वुमन' की स्थापना की और वे महिला किसानों तथा टिकाऊ खेती का समर्थन करने के लिए 'मकाम' (MAKAAM) जैसे मंचों के माध्यम से काम करती हैं.
वैकम विजयलक्ष्मी (कला और संस्कृति): जन्म से ही दृष्टिबाधित होने के बावजूद, वैकम विजयलक्ष्मी ने केवल सुनकर संगीत सीखा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका बनीं और एक तार वाले वाद्य यंत्र 'गायत्री वीणा' पर कई रिकॉर्ड बनाए. वे अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती हैं.
अर्जुन अरुणाचलम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उद्यमी, अर्जुन अरुणाचलम ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई (MRI) स्कैनर विकसित किया है. इसका उद्देश्य लागत को कम करना और छोटे अस्पतालों व वंचित समुदायों तक कैंसर और अन्य बीमारियों की जांच की सुविधा पहुंचाना है.
मैत्रेयी जिचकर (शिक्षा): शिक्षा कार्यकर्ता मैत्रेयी जिचकर की पहल 'जीरो ग्रेविटी' और 'द हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट' ने 100 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प किया है. उन्होंने वंचित बच्चों की सार्वजनिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए 3,000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों को एकजुट किया है.
देवेंद्र कुमार गुप्ता (मानव सेवा/ सर्विस एंड मैनकाइंड): समाज सुधारक और 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' के संस्थापक देवेंद्र कुमार गुप्ता हाशिए पर मौजूद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं. उन्होंने 35 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. उन्हें भारत के लगातार चार राष्ट्रपतियों से राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके हैं.
डॉ. गणेश बरैया (यूथ आइकन): गुजरात के भावनगर के रहने वाले डॉ. गणेश बरैया ने व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं को पार किया और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई लड़ी. वे अब गुजरात के एक अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवा दे रहे हैं और दुनिया के सबसे छोटे कद के प्रैक्टिसिंग डॉक्टरों में से एक के रूप में जाने जाते हैं.
डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी (चिकित्सा और स्वास्थ्य): डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी, जिन्हें डॉ. एक्विनास एडसेरी के नाम से भी जाना जाता है, 66 साल की उम्र में ओडिशा के एक दूरदराज के इलाके में चली गईं और वहां 'स्वास्थ्य स्वराज सोसाइटी' की स्थापना की. उनका समुदाय-केंद्रित कार्य 79 गांवों तक फैला है, जो मातृ देखभाल, मलेरिया और पोषण संबंधी सेवाएं प्रदान करता है. उनके प्रयासों से वहां तपेदिक (टीबी) के ठीक होने की दर 96 प्रतिशत तक पहुंच गई है.
'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' के बारे में जानें
श्री रामोजी राव की स्मृति में शुरू किए गए 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' उन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने समाज सेवा में असाधारण प्रतिभा और समर्पण दिखाया है. 2025 का यह समारोह 16 नवंबर को हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित किया गया था. जिसमें उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.
कैसे होता है चयन
'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स' उन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने समाज सेवा में असाधारण प्रतिभा और समर्पण दिखाया है. विजेताओं का चयन को पूरी पारदर्शिता और कड़े मापदंडों के साथ तैयार किया जाता है. विशेषज्ञों का पैनल प्रत्येक श्रेणी में कई प्रोफाइलों का मूल्यांकन करते हैं. हर वर्ग से तीन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. इसके बाद एक अंतिम समिति ने प्रत्येक श्रेणी से एक विजेता का चयन किया जाता है. प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए ईनाडु और ईटीवी भारत नेटवर्क के माध्यम से सभी दावों और जमीनी कार्यों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कराया जाता है.
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