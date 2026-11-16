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Ramoji Excellence Awards 2026: रामोजी राव की 90वीं जयंती पर विजयवाड़ा में नौ अचीवर्स को किया गया सम्मानित

सोमवार को विजयवाड़ा में अवॉर्ड सेरेमनी की शुरुआत में दीप जलाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर, चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू, रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण, मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की MD विजयेश्वरी. ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): मीडिया के दूरदर्शी व्यक्तित्व और रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव की 90वीं जयंती के अवसर पर, सोमवार को विजयवाड़ा में आयोजित एक समारोह में नौ प्रतिष्ठित हस्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. जबकि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे.

ये पुरस्कार पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव सेवा (सर्विस एंड मैनकाइंड), महिला उपलब्धि, यूथ आइकन, शिक्षा, तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिए जाते हैं. इस वर्ष शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की दो नई श्रेणियां जोड़ी गईं, जिससे सम्मानित होने वालों की संख्या पिछले साल के पहले संस्करण के सात से बढ़कर नौ हो गई. प्रत्येक विजेता को एक स्मृति चिह्न (मोमेंटो), प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई.