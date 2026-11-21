Ramoji Excellence Awards 2026: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रचा इतिहास, दुनिया के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर गणेश बरैया से मिलिए
'रामोजी एक्सीलेंस अवार्डस 2026' से सम्मानित 3 फीट के 'यूथ आइकॉन' डॉक्टर गणेश बरैया से ईटीवी भारत संवाददाता मोनिका सिंह ने खास बातचीत की.
Published : November 21, 2026 at 6:49 AM IST
विजयवाड़ा: अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती है. इसे सच साबित कर दिखाया है गुजरात के भावनगर के रहने वाले 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया ने. NEET क्लियर करने के बाद, शुरू में उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी कम हाइट के कारण एडमिशन देने से मना कर दिया था.
लेकिन उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया. जिसके बाद उन्हें एडमिशन मिला. आज डॉक्टर गणेश बरैया मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं. अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्डस 2026' से सम्मानित किया गया है.
यूथ आइकॉन बने डॉ.गणेश बरैया
16 नवंबर को विजयवाड़ा में एक भव्य समारोह में डॉक्टर गणेश बरैया को यूथ आइकॉन (Youth Icon) श्रेणी में ये सम्मान दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ.गणेश बरैया को सम्मानित किया. आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण की मौजूदगी में कुल 9 लोगों को सम्मानित किया गया.
अवार्ड मिलना सौभाग्य की बात- डॉ. गणेश बरैया
इस मौके पर डॉ.गणेश बरैया से ईटीवी भारत संवाददाता मोनिका सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि कैसे उन्होंने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया और जब अवार्ड के लिए उनका चयन हुआ को उस वक्त उन्हें कैसा महसूस हुआ. डॉ गणेश बरैया कहते हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है.
डॉक्टर बनने की राह में बाधाएं
डॉक्टर गणेश बरैया ने बताया कि उनकी छोटी हाइट उनके डॉक्टर बनने की राह में बाधा बनी. उन्होंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से की. 12वीं के बाद नीट यूजी एग्जाम क्लियर किया. उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी ने मेरी डिसेबिलिटी (दिव्यांगता) की वजह से मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया.
"काउंसिल की ओर से कहा गया कि आपकी 3 फीट हाइट डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते हैं. इस वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है. उस वक्त मैंने ये बात अपने टीचर डॉ दलपत भाई कातरिया से की. फिर उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आरटीआई फाइल की."- डॉ.गणेश बरैया, विजेता, रामोजी एक्सीलेंस अवार्डस 2026
री-मेडिकल में भी रिजेक्शन
उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2018 को हमारा अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में रीमेडिकल हुआ और उसमें भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया. उस वक्त मैं बहुत ही निराश हो गया कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा. तब मेरे टीचर और मेरे पैरेंट्स ने मुझे हौसला दिया.
पिता ने केस करने से कर दिया था मना
डॉ.गणेश बरैया ने कहा कि मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अगर तुझे एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना होगा. उसके लिए हमें गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करना पड़ेगा. उस समय मेरे पिताजी विट्ठलभाई बरैया बहुत डर गए थे और कहा कि हमें सिस्टम के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ना है. तब मेरे टीचर ने समझाया कि ये कोई झगड़ावाला केस नहीं है बल्कि एजुकेशन के लिए हम लड़ना चाहते हैं.
गुजरात हाईकोर्ट में हुई हार
गणेश बरैया बताते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी इसलिए नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा ने केस का पूरा खर्च उठाया. डॉ दलपत भाई कटारिया ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखल किया और ऐसे गुजरात हाई कोर्ट में हमारा पिटिशन दाखिल हुआ. 2 महीने के बाद गुजरात हाईकोर्ट में केस हार गए.
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
उसके बाद दलपत भाई ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल कर दिया और 4 महीने के बाद 2 अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा. इसके लिए आपकी हाइट बाधा नहीं बन सकती है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी.
सर्कस से मिला था ऑफर
डॉ.गणेश बरैया एक साधारण घर में पले-बढ़े. उनके पिता विट्ठलभाई बरैया नौ बच्चों (आठ भाई-बहनों के अलावा गणेश) के बड़े परिवार का भरण-पोषण करने के लिए एक किसान के रूप में काम करते थे. गणेश बताते हैं कि एक स्थानीय सर्कस मंडली उनके गांव गोरखी में लगी थी. सर्कस वालों ने पिता को गणेश को एक कलाकार के रूप में खरीदने के लिए ₹5 लाख की पेशकश की थी लेकिन पिता ने इससे इनकार कर दिया. पिता ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए. मुझे अपने बेटे को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है.
हैरान हो जाते थे मरीज
डॉ.गणेश बरैया बताते हैं कि मैंने 1 अगस्त 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सिटी हॉस्पिटल भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सिर्फ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ही नॉलेज मिलता है. उस समय कोई हॉस्पिटल पोस्टिंग नहीं होती है. फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग हुई. उस समय जब भी कोई मरीज या उनके रिश्तेदार मुझे देखते थे, तो पहले तो सरप्राइज हो जाते थे कि इतनी छोटी हाइट वाला कोई डॉक्टर कैसे हो सकता है?
ट्रीटमेंट कराने से हिचकिचाते थे पेशेंट
उन्होंने आगे बताया कि कई लोग तो मुझे पहचान भी जाते थे कि यह वही लड़का है जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके केस जीत के एमबीबीएस में स्टडी कर रहा है. स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि लोग विश्वास नहीं करते थे. लोगों को थोड़ा संकोच होता था कि इसके पास ट्रीटमेंट कैसे ले.
घुल-मिल जाते हैं बच्चे
मैं जब मरीजों के साथ कम्युनिकेट करता हूं, पेशंट के साथ उनके रिलेटिव के साथ कम्युनिकेट करता हूं और उनकी समस्या सुनता हूं तो उनका विश्वास मुझपर बढ़ता गया. उनलोगों के लगने लगा कि मैं अच्छा डॉक्टर हूं और उनकी बीमारी को ट्रीट कर पाऊंगा. सबसे बड़ा फायदा मेरी हाइट का पीडियाटिक पेशेंट के लिए रहा, जो बच्चे हैं वो मेरे साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं.
हायर एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव
उनकी कानूनी जीत ने भारत में हायर एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे भविष्य में शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों को बिना किसी शारीरिक अयोग्यता के प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने में मदद मिली. एक सरकारी डॉक्टर के तौर पर, वह गुजरात में ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों को ज़रूरी मेडिकल केयर देते हैं.
कॉलेज में मिला सभी का सपोर्ट
डॉक्टर गणेश बरैया ने कहा कि 2018 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बंद हो गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 (2019- 2024)में एक सीट उनके लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया था. उन्हें भावनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला. मेडिकल स्कूल में रोज़ाना बहुत सारी फिजिकल चुनौतियां थीं. ऐसे में उन्हें काफी सपोर्ट मिला.
कॉलेज में गणेश के लिए प्रोफेसरों और क्लासमेट्स ने फिजिकल लर्निंग स्पेस को बदला, उसके लिए आगे की रो की सीटें रिज़र्व कीं गई और खास स्टूल लगाए गए ताकि वह लैब, डाइसेक्टिंग टेबल तक पहुंच सके और प्रोसीजर देख सके.
लिखने के लिए सहायक लेखक और अतिरिक्त समय
सर्जरी के दौरान, साथी मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से उसे उठाया या स्टूल एडजस्ट किए ताकि वह ऑपरेशन थिएटर में एक्टिवली हिस्सा ले सके. उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से लिखने की स्पीड धीमी थी, इसलिए उसे अपने पहले सेमेस्टर में दिक्कत हुई. उनके कॉलेज ने उनकी लिखित परीक्षा के लिए एक लेखक और अतिरिक्त समय की व्यवस्था की गई, जो उस कॉलेज में किसी MBBS छात्र के लिए ऐतिहासिक पहली बार उठाया गया कदम था.
डॉ. गणेश बरैया को मिले सम्मान
भावनगर हेरिटेज "30 अंडर 30" चेंजमेकर (2026): हेल्थकेयर और डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेसी में उनके योगदान के लिए उन्हें भावनगर हेरिटेज मैगज़ीन ने कवर पर दिखाया और क्लास ऑफ़ 2026 "30 अंडर 30" लिस्ट में पहचान दी. 2024 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी मेडिकल डिग्री हासिल की और दुनिया के सबसे छोटे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के तौर पर पहचाने जाने लगे, जिनकी लंबाई सिर्फ़ तीन फ़ीट थी.
कौन बनेगा करोड़पति (KBC 18) स्पेशल कंटेस्टेंट: 2026 में, उन्हें भारत के मशहूर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में स्पेशल गेस्ट के तौर पर सम्मानित किया गया, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करते थे.
डॉ. गणेश बरैया ने दिया संदेश
डॉ.गणेश बरैया ने कहा कि हर बच्चे में अपनी-अपनी काबलियत होती है. किसी की किसी से तुलना करना सही नहीं है. दिव्यांग बच्चे शरीर से दिव्यांग हो सकते हैं लेकिन मन से नहीं. कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. अगर आप मेहनत करते हो, आप स्ट्रगल करते हो स्ट्रगल इस पार्ट ऑफ लाइफ, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़गा, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा. एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी.
अंगदान का संदेश
डॉ. गणेश बरैया कहते हैं कि हमारा डॉक्टरों का एक संगठन है. मैं सेवा की प्रवृत्ति के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हूं. हम अंगदान कैंपेन के साथ जुड़े हैं. एक शख्स के अंगदान से 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है. भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आर्गेन डोनेशन की पहल की है. मुझे भावनगर जिले का ऑर्गन डोनेशन अवरनेस प्रोग्राम में ब्रांड सेंटर बनाया गया है.
युवाओं के लिए बने मिसाल
डॉक्टर गणेश बरैया ने 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भावनगर से अपनी MBBS पूरी की. आज वह भावनगर में सेवा करते हैं, और ग्रामीण और पिछड़े समुदायों को हेल्थकेयर देने के लिए कमिटेड हैं. उनकी कहानी पूरे भारत में पक्के इरादे, सबको साथ लेकर चलने और प्रेरणा देने के कारण मिसाल बन गई है.
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