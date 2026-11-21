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Ramoji Excellence Awards 2026: लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रचा इतिहास, दुनिया के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर गणेश बरैया से मिलिए

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026': ('यूथ आइकन' श्रेणी) डॉ. गणेश बरैया डिप्टी सीएम पवन कल्याण से सम्मान प्राप्त करते हुए. फोटो में- गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम चंद्रबाबू नायडू और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती है. इसे सच साबित कर दिखाया है गुजरात के भावनगर के रहने वाले 3 फीट के डॉक्टर गणेश बरैया ने. NEET क्लियर करने के बाद, शुरू में उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी कम हाइट के कारण एडमिशन देने से मना कर दिया था.

लेकिन उन्होंने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया. जिसके बाद उन्हें एडमिशन मिला. आज डॉक्टर गणेश बरैया मेडिकल ऑफिसर बन गए हैं. अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्डस 2026' से सम्मानित किया गया है.