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Ramoji Excellence Awards 2026: जानें कौन हैं डॉ. वी. रुक्मिणी राव, जिन्होंने बदल दी हजारों महिलाओं की जिंदगी

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026': ('महिला अचीवर' श्रेणी) डॉ. वी. रुक्मिणी राव डिप्टी सीएम पवन कल्याण से सम्मान प्राप्त करते हुए. फोटो में- केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम चंद्रबाबू नायडू और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले की रहने वाली और सहेली रिसोर्स सेंटर की संस्थापक डॉ. वी. रुक्मिणी राव लंबे समय से कमजोर और जरुरतमंद खासकर महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं. ग्रास रूट तक पहुंचकर महिलाओं पर हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती हैं और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं. उनकी समाज सेवा भाव को देखते हुए उन्हें रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है.

महिला अचीवर अवार्ड से सम्मानित डॉ. वी. रुक्मिणी राव

16 नवंबर सोमवार को विजयवाड़ा में एक भव्य समारोह में खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर रुक्मिणी राव को सम्मान से नवाजा. 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' समारोह (Ramoji Excellence Awards 2026) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर, चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण मौजूद रहे. वी. रुक्मिणी राव को महिला अचीवर श्रेणी में अवार्ड दिया गया है.