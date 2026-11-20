Ramoji Excellence Awards 2026: जानें कौन हैं डॉ. वी. रुक्मिणी राव, जिन्होंने बदल दी हजारों महिलाओं की जिंदगी
डॉक्टर राव महिला किसानों के अधिकारों की सामूहिक मांग को भी मजबूती से उठाती हैं. उन्हें महिला अचीवर श्रेणी में अवार्ड दिया गया.
Published : November 20, 2026 at 6:45 AM IST
विजयवाड़ा: तेलंगाना राज्य के नलगोंडा जिले की रहने वाली और सहेली रिसोर्स सेंटर की संस्थापक डॉ. वी. रुक्मिणी राव लंबे समय से कमजोर और जरुरतमंद खासकर महिलाओं और लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही हैं. ग्रास रूट तक पहुंचकर महिलाओं पर हो रहे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती हैं और उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं. उनकी समाज सेवा भाव को देखते हुए उन्हें रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 से सम्मानित किया गया है.
महिला अचीवर अवार्ड से सम्मानित डॉ. वी. रुक्मिणी राव
16 नवंबर सोमवार को विजयवाड़ा में एक भव्य समारोह में खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर रुक्मिणी राव को सम्मान से नवाजा. 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' समारोह (Ramoji Excellence Awards 2026) में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर, चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण मौजूद रहे. वी. रुक्मिणी राव को महिला अचीवर श्रेणी में अवार्ड दिया गया है.
महिलाओं के हक की आवाज बनीं डॉ राव
डॉक्टर राव महिला किसानों के अधिकारों की सामूहिक मांग को भी मजबूती से उठाती हैं. तेलंगाना से शुरू हुई उनकी मुहीम आज दिल्ली के अलावा कई राज्यों तक पहुंच चुकी है और बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है. उन्होंने महिलाओं के लिए ग्राम्य रिसोर्स सेंटर शुरू किया है. वहीं MAKAAM, यानी महिला किसान अधिकार मंच के जरिए देश भर में महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं.
1981 में सहेली रिसोर्ट सेंटर की शुरुआत
ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में 1981 में सहेली रिसोर्ट सेंटर की शुरूआत की थी. उस समय 7 महिलाओं के एक समूह ने इस संस्था को शुरू किया था. इसे शुरू करने के पीछे का मकसद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना था.
"दिल्ली में जब संस्था शुरू हुई तो हर दूसरे दिन अखबार में देखते थे कि कोई महिला जल कर मर गई तो पेपर में लिखते थे कि ये एक्सीडेंट था. ज्यादातर ऐसी लड़कियां थीं जिनकी शादी को दो से तीन महीने का समय हुआ था. हम सोचने लगे कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है."- डॉक्टर वी. रुक्मिणी, संस्थापक सहेली रिसोर्स सेंटर
पुलिस के खिलाफ नारेबाजी बेअसर- डॉ राव
डॉक्टर राव कहती हैं कि उस दौरान लड़की के माता-पिता जब बताते थे कि उनकी बेटी को मारा गया तो कॉलेज स्टूडेंटस और हम लोकल एक्टिविस्ट पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालते थे और नारेबाजी करते थे. फिर हमें पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं होता है. न तो पुलिस बदलेगी और न मां-बाप ही बदलेंगे.
शादीशुदा बेटियों को नहीं मिलता सपोर्ट
परिजन दूसरी लड़की की भी वैसे ही शादी करना चाहते थे. इतना ही नहीं जो लड़की ससुराल की परेशानियों के कारण मायके आती थी तो उन्हें वापस मां-बाप जाने के लिए मजबूर भी करते थे. बोलते थे पति के पास जाओ और सुसराल में एडजस्ट करके रहो. इस भागदौड़ के कारण लड़कियों के पास जिंदा रहने का कोई रास्त ही नहीं बचता था.
सहेली से समस्याएं साझा
उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हालात में पीड़िता आखिर कहां रहेगी? तब हमने सोचा कि ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां उनको कोई मदद मिले और कोई जगह हो जहां कोई उसके बारे में सोचे. तो इस तरह से हमने सहेली स्टार्ट किया था. दुखी और प्रताड़ित महिलाएं और लड़कियां यहां आकर अपनी बात रख सकती हैं. हम उसको सपोर्ट करते हैं. इस तरह से हमने सहेली के जरिए काम करना शुरू किया.
डॉ वी रुक्मिणी कहती हैं कि हमें लगता था कि हमारी संस्था से कोई महिला बात करने नहीं आएगी इसलिए उसका प्रचार नहीं किया गया. दिल्ली में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के साथ बहुत बड़ा स्लम है, वहां की बहुत सारी महिलाएं काम करने आती थीं. उनमें से कई महिलाओं ने सहेली का बोर्ड देखा और अपनी समस्याएं लेकर आने लगीं.
कानूनी सलाह लेने आने लगीं महिलाएं
जब सहेली की शुरुआत हुई तो कई महिलाओं को कानूनी (लीगल) सलाह भी चाहिए होती थी. तब डॉ. रुक्मिणी और उनकी टीम के कुछ जान पहचान के वकील मदद को आगे आए. कभी ये मुफ्त में मदद कर देते थे और कभी-कभी महीने का थोड़ा-थोड़ा पैसा लेते थे.
"हम लोग तो फुटपाथ पर बैठकर काम करते थे. एक छोटा सा कमरा था, 1 टेबल, 1 चेयर हुआ करता था, 4 लोग आए तो बैठने की जगह भी नहीं थी. हम सब कामकाजी नौकरीपेशा वाले थे, तो शाम को सड़क पर फुटपाथ पर बैठकर केस स्टडीज लिखते थे."- डॉक्टर वी. रुक्मिणी, संस्थापक सहेली रिसोर्स सेंटर
धीरे-धीरे बढ़ी संख्या
हम फ्री वॉलेंटियर वर्क करते थे. फिर धीरे-धीरे लीगल केस लेने लगे और अपने आप काम बढ़ता चला गया. अभी देशभर में सहेली जैसी जगह कई स्थानों पर बन गई है. हम जो काम कर रहे हैं, असल में ये काम सरकार का है. महिलाएं भी भारत की नागरिक हैं. उनको आप मर्डर या आत्महत्या के लिए नहीं छोड़ सकते हैं. इस तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा काम किया और बहुत सारे नए-नए कानून लेकर आए.
क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल लाने का श्रेय
सेक्शन 498 ए लाए. पहली बार दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल सेट किया गया. यह देश में महिलाओं के खिलाफ पहला क्राइम सेल है. पहले अगर आदमी लोग सड़क पर झगड़ा करते थे तो यह क्राइम था. लेकिन घरेंलू हिंसा क्राइम की श्रेणी में नहीं था. अब जाकर कहा गया कि पत्नी को पीटना गैर कानूनी है.
क्या हुआ पति ने मारा तो...
ईटीवी भारत संवाददाता मोनिका सिंह से बात करते हुए डॉक्टर वी. रुक्मिणी ने पुराने दिनों की एक घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक महिला को उसके पति ने पीटा था. उसके सिर से खून बह रहा था. सुबह के 11-12 बजे की घटना थी. उस समय महिला से पुलिस कह रही थी कि एक थप्पड़ लगाया तो क्या हुआ? रोटी तो देता है न तुमको. पुलिस दबाव बनाकर महिलाओं को ही उल्टे भगा देती है.
भाई से छीन लिए 100 रुपये
एक और केस का जिक्र करते हुए डॉक्टर राव बताती हैं कि एक महिला के भाई ने बहन को पीटने की शिकायत की तो भाई को ही पुलिस ने डांट लगा दी. इतना ही नहीं उसके पास से सौ रूपये का नोट भी ले लिया. वो लड़का भागते भागते हमारे पास आया और बोला कि मैं गया था शिकायत करने तो मेरे सौ रुपए चले गए. फिर मैं साथ में गई और सौ रुपये वापस करने को कहा नहीं तो शिकायत की धमकी दी.
सहेली महिलाओं के हक के लिए जबरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाकर फाइट करती है. डॉ. राव कहती हैं कि मेरे जैसे देश में हजारों लोग हैं जो अपनी-अपनी जगह पर बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं.
पूरे देश की महिलाओं का अवार्ड- डॉ रुक्मिणी
रामोजी एक्सीलेंस अवार्डस 2026 मिलने पर डॉक्टर वी. रुक्मिणी ने कहा कि जब मुझे अवार्ड के बारे में पता चला ते बहुत आश्चर्य हुआ. क्योंकि हम लोग चुपचाप से बहुत सालों से काम कर रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह पहचान मैं अपनी पहचान नहीं मानती हूं, ये पहचान उन महिलाओं की है जो देश भर में चुपचाप लड़ रही हैं. अभी तेलंगाना में जेंडर रिसोर्स टीम बना रहे हैं जो गरीब महिलाएं चला रही हैं. मैं सोचती हूं ये सबके लिए पहचान है. यह अवॉर्ड महिलाओं के स्ट्रगल्स के लिए देश भर के लिए पहचान है.
ग्राम्य रिसोर्स सेंटर की अनोखी पहल
महिला किसानों के अधिकारों की सामूहिक मांग को मज़बूत करने के लिए डॉ. रुक्मिणी राव ने महिलाओं के लिए ग्राम्य रिसोर्स सेंटर शुरू किया है. उन्होंने MAKAAM, यानी महिला किसान अधिकार मंच के ज़रिए देश भर में उनकी आवाज उठाई है.
"ये इसलिए संभव होता है क्योंकि हम अकेले कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि मकाम (महिला किसान मंच) एक आंदोलन है. ये एक संस्था नहीं है. हम लोग सारे देश में 100 से ज्यादा एनजीओ, एक्टिविस्ट और किसान महिलाएं मिलकर इसको शुरू किया था और चलाते हैं. जब हमने इसकी शुरुआत की और कुछ लोगों से पूछा तो 110 से अधिक लोग देशभर में इसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गए."-डॉक्टर वी. रुक्मिणी, संस्थापक सहेली रिसोर्स सेंटर
कई राज्यों तक पहुंचा MAKAAM
उन्होंने कहा, किसान महिलाओं को लीडरशिप, उनकी समस्याओं को सबके सामने रखना, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अवगत कराना मकाम का मकसद है. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और मध्यप्रदेश तक में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है.
महाराष्ट्र में महिला किसानों के लिए बना कानून
हमारी कोशिश रहती है कि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जो किसान महिलाओं की जिंदगी बदलने में मील का पत्थर साबित हो. हमारे प्रयासों से महाराष्ट्र में नया कानून आया है, जहां महिला किसान की पहचान होगी और उनको कार्ड मिलेगा. वो कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं. इसके तहत किसानों की स्कीम का उनको फायदा मिलेगा. हम हर राज्य में वहां की महिलाओं की समस्या को देखते हैं और देशभर में उनको जो जगह मिलनी चाहिए वो मिले, इसका प्रयास करते हैं.
छोड़ दिया प्रतिष्ठित जॉब
उन्होंने कहा कि पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में महिलाएं आज अहम भूमिका निभा रही हैं. मेरे जिंदगी का टर्निंग प्वॉइंट दिल्ली में ही था. वहां महिलाओं का हाल देखकर मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिली. धीरे-धीरे मैंने अपना काम छोड़ दिया और पूरी तरह से महिलाओं के संघर्षों के साथ जुड़ गई.
महिलाओं को डॉक्टर रुक्मिणी का संदेश
डॉ रुक्मिणी का मानना है कि महिलाएं जल्दी हार नहीं मानती हैं. पूरा परिवार चला सकती हैं और चलाती भी हैं. उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूं की हर एक महिला के अंदर एक बीज है, एक जुगनू है जो जल सकता है और खुद को बदल सकता है. लोगों को बदल सकता है.
ये भी पढ़ें:
- Ramoji Excellence Awards 2026: रामोजी राव की 90वीं जयंती पर विजयवाड़ा में नौ अचीवर्स को किया गया सम्मानित
- 'आंखों में रोशनी नहीं, पर आवाज से रोशन कर ली दुनिया': 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' विजेता से जानिए उनकी प्रेरक जीवन यात्रा
- देश के लिए रामोजी राव के योगदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता: Ramoji एक्सीलेंस अवार्ड में बोले अमित शाह
- 'वाटरमैन ऑफ साउथ' से लेकर डॉक्टर 'हू नेवर रिटायर्ड' तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' के नौ विजेताओं के बारे में जानें
- 'राजकीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी रामोजी राव जयंती': CM चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान
- Ramoji Excellence Awards 2026: 'हम 9 प्रेरणा देने वाली यात्राओं का जश्न मना रहे हैं', बोले Ramoji ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण
- Ramoji Excellence Awards 2026: अमित शाह ने देश की 9 असाधारण प्रतिभाओं को किया सम्मानित
- 'मेरी गोद में थी तीन दिन की बहन..' जानें कौन हैं 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड' विजेता देवेंद्र कुमार गुप्ता