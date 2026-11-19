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'मेरी गोद में थी तीन दिन की बहन..' जानें कौन हैं 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड' विजेता देवेंद्र कुमार गुप्ता

देवेंद्र कुमार गुप्ता आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से अवॉर्ड लेते हुए- साथ में मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): सोशल रिफॉर्मर, एंटरप्रेन्योर और डेवलपमेंट सेक्टर के लीडर के रूप में पहचान बनाने वाले लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक (फाउंडर) देवेंद्र कुमार गुप्ता आज लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं. सोमवार (16 नवंबर) को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक भव्य समारोह कार्यक्रम में उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को लिए "रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' में सेवा और मानवता कैटगरी (Service And Mankind) में अवार्ड दिया गया.

2 साल के देवेंद्र को छोड़ गये थे माता-पिता साउथ दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में जन्मे और पले-बढ़े देवेंद्र कुमार गुप्ता ने कम उम्र से ही गरीबी और मुश्किलों का सामना किया. देवेंद्र को उनके माता-पिता ने तब छोड़ दिया था जब वे लगभग दो साल के थे और उन्हें दिल्ली की एक झुग्गी में उनकी तीन दिन की बहन के साथ छोड़ दिया गया था. आठ साल का वह बच्चा आज अपनी मेहनत और विजन से इस मुकाम तक पहुंचा है. इस मौके पर उनसे ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की.

'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड' विजेता देवेंद्र कुमार गुप्ता से खास बातचीत (ETV Bharat)

व्यक्तित्व निर्माण का प्रशिक्षण था संघर्ष- देवेंद्र

देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बातचीत में ईटीवी भारत को अपने संघर्षों के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब हम स्ट्रगल को सिर्फ स्ट्रगल मानते हैं तो हम कमजोर होते चले जाते हैं. मेरा मानना है कि जीवन में यदि आपके कोई स्ट्रगल है तो उसको हमें प्रशिक्षण के तौर पर भी लेना चाहिए, वो किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व निर्माण के लिए ट्रेनिंग हो सकती है. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ.

"जब मुझे मेरे पेरेंट्स ने स्लम में छोड़ा था, तब 3 दिन की नन्ही बहन मेरी गोद में थी. उस 2 वर्ष के देवेंद्र की मेमोरी मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है. लेकिन जैसे- जैसे मैं बड़ा हुआ तो जो मेरे गार्जियन थे जिन्होंने मुझे पालने पोसने के लिए अपने पास रख लिया था, मैं नशे में न पड़ जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे काम पर लगा दिया."- देवेंद्र कुमार गुप्ता,लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक

'बाल मजदूरी नहीं.. सेल्फ शेल्टर'

देवेंद्र कुमार गुप्ता कहते हैं कि मुझे बाल मजदूरी करनी पड़ी लेकिन वह मेरे लिए बाल मजदूरी से ज्यादा सेल्फ शेल्टर था. मैंने गुब्बारा बेचना शुरू किया, लेकिन यह भी सच है कि अगर मुझे उस काम पर नहीं लगाया जाता तो मैं खुद नशे का शिकार हो जाता. दिल्ली ही नहीं बल्कि सभी स्लमों में बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से टारगेट किया जाता है.

अवार्ड मिलने पर ईश्वरीय अनुग्रह की अनुभूति

'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' से सम्मानित होने पर देवेंद्र कहते हैं कि मुझे जब फोन आया तो मैं थोड़ा सा हतप्रभ हुआ. मुझे लगा कि कोई मेरे से मजाक कर रहा है. फिर 4 दिन बाद दोबारा कॉल आया है कि अब हमारे पास कंफर्मेशन है. अवार्ड मिलने पर एक ईश्वरीय अनुग्रह क्या होता है, उसकी अनुभूति हुई.

रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम चंद्रबाबू नायडू, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण और केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा (ETV Bharat)

कैसे काम करती है लाडली फाउंडेशन?

देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि लाडली फाउंडेशन आज एक संस्था नहीं बल्कि लाडली फाउंडेशन एक जन आंदोलन बन चुका है. लाडली फाउंडेशन की जो स्ट्रेंथ है वो उसके वालेंटियर्स हैं. लाडली फाउंडेशन देश के लार्जेस्ट वॉलेंटरिंग फोर्स को कैरी करते हुए डिफ्रेंट लोकेशंस पर काम कर रही है और हम लोगों का एजेंडा सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है. स्लम एरिया की गरीब पिछड़ी महिलाएं और बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना हमारा मकसद है.

रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण (ETV Bharat)

जो बच्चे स्कूल में पिछड़ जाते हैं या स्कूल जा ही नहीं पाते हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को अभाव के कारण अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाती हैं, उनको अपलिफ्ट करते हैं. साथ ही हम सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करते हुए काम करते हैं.- देवेंद्र कुमार गुप्ता,लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक

सामाजिक कुरीतियों से लड़ना कोर वर्क

उन्होंने आगे कहा कि आज भी स्लम्स में ऐसी महिलाएं हैं जो बच्चियों को टीबी और निमोनिया होने पर उसका इलाज नहीं कराती हैं, ताकि उनकी मौत हो जाए. लाडली फाउंडेशन का काम ऐसी महिलाओं की सोच में बदलाव लाना है. एक लड़की के महत्व समझाते हैं. समाज की कुरीतियों से लड़ना लाडली का कोर वर्क है.

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक झलक (ETV Bharat)

देवेंद्र सामाजिक जटिलताओं पर तंज कसते हुए कहते हैं कि लड़कियों का ज्यादा वैक्सिनेशन होता है और हम खुश हो जाते हैं कि लड़कियों को ज्यादा वैक्सिनेशन हुआ है. लेकिन सच्चाई ये है कि दादी और माताएं होती हैं वह वैक्सिनेशन को एक्सपेरिमेंट मानती हैं और कहती हैं कि लड़की पर कर लो, लड़के पर नहीं करने देंगे. हमें इस मानसिकता के साथ लड़ना होता है.

गलत नैरेटिव को खत्म करना जरूरी

हमारी संस्था महिलाओं को उनकी माहवारी के समय हाइजीन पर ट्रेन करती है ताकि वो अपनी हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करते हुए मेनस्ट्रीम का पार्ट बन सकें, रोजगार का पार्ट बन सकें, काम कर सकें, देश निर्माण में भागीदारी दे सकें. लेकिन वहां पर ऐसी आइडियोलॉजी सामने आती है जो उनको बाहर नहीं निकलने देती है. जैसे माहवारी के समय वह किचन या मंदिर में नहीं जाती हैं. गलत नैरेटिव बनाया जाता है क्योंकि ये नियम उनके आराम के लिए बनाया जाता है.

अगला लक्ष्य क्या है?

देवेंद्र कुमार गुप्ता कहते हैं, 2020 में कोविड के बाद सबसे बड़ा डिवाइड क्रिएट हुआ है और वह 'डिजिटल डिवाइड' है. उसकी वजह से लाखों करोड़ों बच्चे पीछे रह गए हैं. 2020 में जब कोविड आया तो स्कूल बंद हो गए. जब स्कूल बंद हुए तो जिन बच्चों के पास लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, उनकी एजुकेशन जारी रही. जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो पीछे रह गए. उनको हमें मेन स्ट्रीम में लाना है.

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 के दौरान गीत संगीत का कार्यक्रम (ETV Bharat)

2022 में सीयूईटी (Common University Entrance Test) आया. सीयूईटी ये कहता है कि जो भी बच्चा सरकारी स्कूल से बारहवीं पास करेगा उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए मेंडेटरी कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट देना होगा. मुझे अब बताइए जिस बच्चे ने जिंदगी में कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया, जिसे अपना नाम टाइप करना नहीं आता, वो कैसे सीयूईटी क्लियर करेगा.

उन्होंने कहा कि उस बच्चे से कैसे सरकारी स्कूल का बच्चा कंप्लीट करेगा जो 50 परसेंट नंबर तो ला रहा है लेकिन उसके पास लैपटॉप है. वैसी लड़कियां आज बारहवीं के बाद घर बैठ जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है जो सीयूईटी का एग्जाम क्लियर इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया है.

शिक्षा में समानता लाने का प्रयास

लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट ऐसी बच्चियों के लिए हम काम कर रही है. देवेंद्र ने बताया कि हमने दिल्ली के 200 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स डोनेट की है. आज उन लैब्स को चला भी हम रहे हैं. हमारी लैब्स से इंस्पायर होकर के दिल्ली गवर्नमेंट ने 200 लैब और एडिशनल डोनेट की है. हम कम से कम शिक्षा में समानता देने की कोशिश कर रहे हैं.

लाडली फाउंडेशन पॉलिसीज पर काम करती है. पॉलिसी एडवोकेसी पर काम करते हैं, जो पॉलिसियां बन रही हैं, उसको एनालाइज करने पर काम करते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं. हम हजारों लाखों बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं तो हमें उनकी परेशानियां सुनने में आती हैं.

बच्ची जब रोने लगी..

देवेंद्र ने कहा कि एक दिन एक बच्ची बच्ची आकर रोने लगी और बोली कि सर मैं बारवीं पास करके क्या करूंगी? मैंने कहा बारहवीं पास करके कॉलेज करना. उसने कहा कॉलेज तो इसलिए नहीं कर सकती कि नंबर भी लाऊंगी तो एडमिशन नहीं होगा. अब एसयूईटी के कारण एडमिशन नहीं मिलता है.

सामूहिक विवाह की निभाते हैं जिम्मेदारी

देवेंद्र बताते हैं कि लाडली फाउंडेशन मास लेवल पर सामूहिक विवाह कराने के लिए भी जानी जाती है. देश में शायद ही कोई संस्था होगी जो इस लेवल पर सामूहिक विवाह कराती है. लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ सामूहिक विवाह कराना नहीं है. बल्कि शादी के बाद भी बेटी की शिक्षा जारी रहे, यह हमारा उद्देश्य है.