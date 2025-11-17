ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड : '10 हजार से अधिक लोगों को मानव तस्करी से बचाया', बोलीं पल्लबी, 'आसान नहीं था इस क्षेत्र को चुनना'

पल्लबी घोष ( ETV Bharat )

हैदराबाद: 12 साल की उम्र में, जिज्ञासु पल्लबी घोष की मुलाकात पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के एक छोटे से गांव में एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अपनी लापता बेटी को ढूंढ रहा था. वह और उसके चाचा एक रिश्तेदार से मिलने गए थे. वे भी लड़की की तलाश में जुट गए और लड़की के बारे में पूछताछ करने लगे. किसी को कुछ पता नहीं था. पल्लबी सोचती रहीं कि एक बच्चा उस गांव में कैसे गायब हो सकता है जहां सब एक-दूसरे को जानते हैं. बच्ची नहीं मिली. असम में अपने घर वापस लौटते हुए, यह घटना उसके जेहन में बसी रही. मानव तस्करी शब्द से उसका यह पहला परिचय था. पल्लबी को तब यह पता नहीं था कि दो दशक बाद, वह 10,000 से अधिक मानव तस्करी से लोगों को बचा चुकी होंगी और 75,000 से अधिक महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर चुकी होंगी. अब 35 वर्षीय पल्लबी को मानवाधिकार, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक परिवर्तन में उनके असाधारण योगदान के लिए रविवार को महिला उपलब्धि श्रेणी में प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया. बचपन की घटना को याद करते हुए उन्होंने रविवार को ईटीवी भारत से कहा, "इसने मेरे अंदर एक बीज बो दिया." उसके बाद 19 साल की उम्र तक, कई घटनाएं घटीं. आखिरकार, मुझे अपने स्नातक के पहले वर्ष में पता चला कि बच्चों के लापता होने का एक कारण तस्करी भी है. और तभी मैंने तय किया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगी. असम में जन्मी पल्लबी ने अपनी उच्च शिक्षा दिल्ली में पूरी की. मानव तस्करी के मामलों पर नजर रखने और उनमें उलझे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से शुरुआत की, लेकिन पल्लबी को एहसास हुआ कि इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता मूल क्षेत्रों से काम नहीं कर पा रहे थे. उन्होंने कहा, "तस्करी में स्रोत, मार्ग और गंतव्य होता है. एक युवा कार्यकर्ता के रूप में जब मैंने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में अन्य सभी कार्यकर्ता केवल गंतव्यों पर ही काम कर रहे थे. लेकिन, अगर आप अपराध को खत्म करना चाहते हैं, तो आपको उस स्रोत तक जाना होगा जहां से इसकी शुरुआत होती है. तभी मैंने तय किया कि मुझे स्रोत तक जाना चाहिए."