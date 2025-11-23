ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स: श्रीकांत बोल्ला जिन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया

हैदराबाद: श्रीकांत बोला जन्म से ही देख नहीं सकते,लेकिन फिर भी वह एक मशहूर भारतीय उद्योगपति और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं. वह US में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एडमिशन पाने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने और फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल थे. वह बोलेंट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और CEO हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और यह सबको साथ लेकर चलने वाले रोजगार और सस्टेनेबल तरीकों पर जोर देता है.

बोल्ला को यूथ आइकॉन कैटेगरी में रामोजी अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया. उन्हें रामोजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन शरामोजी राव की जयंती के मौके पर हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में एक इवेंट में सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत के निसार धर्मा को दिए एक इंटरव्यू में, श्रीकांत ने अपने अब तक के सफर, अपने विजन और अचीवमेंट्स और अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में बात की.

सवाल: आपके आस-पास बहुत पॉजिटिव वाइब और एनर्जी रहती है. आप इसे कैसे मैंटेन रखते हैं, इस एनर्जी का सीक्रेट क्या है?

जवाब: मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, पिछले 33 सालों से अपने आस-पास जो भेदभाव देख रहा हूं, उसी ने मेरे DNA को एक पॉजिटिव और मेरे अंदर एक वाइब्रेंट एनर्जी बना दिया है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी मुश्किलों का सामना किया है, मैंने उन्हें अपने मौकों में बदल दिया है.

जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आती है या मुझे कोई मौका दिखता है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए लोगों को गलत साबित करने का एक मौका है, क्योंकि हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, तो लोगों का चेहरा खाली हो जाता है या लोग इसे स्वीकार नहीं करते, यह सोचकर कि मैं यह कर सकता हूं, तो यह असल में मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, जैसे अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर मैं उसी कमरे में जाता हूं, तो लोगों का फेस ब्लैंक हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए. इससे मुझे लोगों से अच्छी तरह जुड़ने और लोगों के साथ सबसे मजबूत रिश्ते और बॉन्ड बनाए रखने में मदद मिलती है.

इसी तरह मैं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता हूं, जब लोग मुझसे मिलते हैं या मुझे पास के कॉरिडोर में देखते हैं, तो वे मेरे सबसे अच्छे वेल-विशर बन जाते हैं. सबसे नेगेटिव लोग या सबसे ज़्यादा अनएक्सेप्टेड लोग जिदगी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं. यही मेरा मंत्र रहा है और यही सबसे बड़ा फायदा रहा है, क्योंकि जब भी कोई कहता है, श्रीकांत तुम यह नहीं कर सकते, तो मैं उनकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, मैं यह कर सकता हूं.

ईटीवा भारत से बात करते श्रीकांत बोल्ला (ETV Bharat)

सवाल: आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एडमिशन पाने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे, यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था. क्या आप MIT में अपने कुछ अनुभव याद कर सकते हैं?

जवाब: पहली बात तो यह है कि मुझे यह कोई ऐतिहासिक उपलब्धि या अचीवमेंट के तौर पर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यह एक नई शुरुआत है, यह एक नया दौर है, क्योंकि भारत के लोग, या दुनिया में कहीं के भी लोग, जो ब्लाइंड हैं या जिन्हें चैलेंज मिलता है. मैंने टॉप पर जाने का सपना नहीं देखा था, लेकिन मैं यह कर पाया. मेरे पास भारत में पढ़ने की जगह नहीं थी, जब मैंने IITs, BITS पिलानी और कोचिंग इंस्टिट्यूट में अप्लाई किया, तो लोगों ने मुझे सीधे रिजेक्ट कर दिया. वह रिजेक्शन असल में मेरे लिए कुछ बोल्ड और कुछ बड़ा करने का एक प्लस पॉइंट बन गया, जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और कहा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया और कहा, दफा हो जाओ, मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहता.

इस तरह मैं MIT में पढ़ने गया, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है, जिसे सब लोग टॉप मानते थे, इसलिए मेरी जिंदगी में हर रिजेक्शन ने मुझे असल में एक कदम आगे बढ़ने में मदद की. अगर मुझे शुरू में उन रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपके साथ बैठा होता, आपसे बात कर रहा होता. इसलिए मैं सच में फेलियर को हर किसी की सफलता की सीढ़ी मानता हूं. जब तक आप कोई रुकावट नहीं देखते, जब तक आप कोई मुश्किल नहीं देखते, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐशो-आराम की गोद में बैठकर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता. असल में हमारा दिमाग इस तरह से बना होता है कि हम मुश्किल का सामना करते समय ही अपनी सबसे अच्छी कोशिशें करते हैं. मैंने जिंदगी में इतनी मुश्किलें झेली हैं कि अब यह मेरे लिए एक लत बन गई है. चुनौतियों का मेरा जवाब हमेशा यही रहा है कि आगे बढ़ो.

सवाल: आपको बोलेंट इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए किस बात ने मोटिवेट किया और आपकी पर्सनल जर्नी ने इसके मिशन को कैसे शेप दिया?

जवाब: जब मैं US गया, तो मेरे सामने बस दो सवाल थे, क्या मुझे इंडिया वापस जाना है या कॉर्पोरेट अमेरिका में सेटल हो जाना है? जब मैंने उन दो सवालों को देखा, तो पूरी जिंदगी मेरे सामने आ गई, स्ट्रगल, सेटबैक, चैलेंज, लीगल फाइट और मैंने बस सोचा, मैं लकी था कि मुझे सही मेंटर, सही सपोर्ट सिस्टम और सही उम्र में सही चीजों का सही एक्सपोजर मिला, लेकिन लाखों लोग हैं, जो डोनर्स या वेलफेयर फंड्स के फाइनेंशियल सपोर्ट पर जी रहे हैं और उनके पास यह सपोर्ट नहीं है और जब मैंने अपने लिए सब कुछ किया, तो मैंने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बदलाव लाया, चाहे वह इंटरमीडिएट लेवल में साइंस क्रैक करना हो, क्रिकेट खेलना हो या चेस खेलने के लिए चुना जाना हो .

मेरा मानना ​​है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आप सबसे पहले बेनिफिशियरी होंगे और यह मेरे करियर में सच हुआ. मैं इसे कम्युनिटी को वापस देना चाहता था और मैं उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनना चाहता था जिन्हें उस हमदर्दी की जरूरत है. दया का मतलब अपने आस-पास के लोगों को कुछ पैसे या चीजे दान करना नहीं है. इसका मतलब है किसी को यह दिखाना कि इज्जत और मकसद के साथ कैसे जीना है. मेरा मकसद था कि मैं अंधा पैदा हुआ, ताकि यह पक्का कर सकूं कि लाखों लोगों को दया और हमदर्दी मिले, ताकि वे सभी इस देश के अच्छे नागरिक बन सकें. इसी बात ने मुझे भारत वापस आने और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रेरित किया.

सवाल: क्या आप अपनी बायोपिक, श्रीकांत के बारे में अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि किस तरह राजकुमार राव ने आपका किरदार निभाया है?

जवाब: पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझ पर कोई फिल्म बन रही है. मैंने लगभग तीन साल तक ऑफर रिजेक्ट किया लेकिन आखिर में, मैं नहीं कर सका. जब यह बन गई, तो मुझे दिल को छू लेने वाले मैसेज और बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगा. बहुत से लोग कहते थे कि कल तक उनकी जिंदगी निराशा में थी लेकिन आज उन्हें मकसद, दिशा, पॉजिटिविटी और ताकत मिल गई थी. जब मैंने वे कमेंट्स सुने, तो मैंने सोचा, वाह, क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैं इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूं? इसने मुझे मेरे अतीत की भी याद दिला दी.