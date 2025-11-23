ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स: श्रीकांत बोल्ला जिन्होंने अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दिया

श्रीकांत बोला यूथ आइकॉन कैटेगरी में रामोजी अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया. वह बोलेंट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और CEO हैं.

SRIKANT BOLLA
श्रीकांत बोल्ला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 2:59 PM IST

15 Min Read
हैदराबाद: श्रीकांत बोला जन्म से ही देख नहीं सकते,लेकिन फिर भी वह एक मशहूर भारतीय उद्योगपति और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं. वह US में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एडमिशन पाने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बने और फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 लिस्ट में भी शामिल थे. वह बोलेंट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और CEO हैं, जिसमें 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और यह सबको साथ लेकर चलने वाले रोजगार और सस्टेनेबल तरीकों पर जोर देता है.

बोल्ला को यूथ आइकॉन कैटेगरी में रामोजी अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया. उन्हें रामोजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन शरामोजी राव की जयंती के मौके पर हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में एक इवेंट में सम्मानित किया गया. ईटीवी भारत के निसार धर्मा को दिए एक इंटरव्यू में, श्रीकांत ने अपने अब तक के सफर, अपने विजन और अचीवमेंट्स और अपने भविष्य के प्लान्स के बारे में बात की.

सवाल: आपके आस-पास बहुत पॉजिटिव वाइब और एनर्जी रहती है. आप इसे कैसे मैंटेन रखते हैं, इस एनर्जी का सीक्रेट क्या है?

जवाब: मुझे लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, पिछले 33 सालों से अपने आस-पास जो भेदभाव देख रहा हूं, उसी ने मेरे DNA को एक पॉजिटिव और मेरे अंदर एक वाइब्रेंट एनर्जी बना दिया है, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी मुश्किलों का सामना किया है, मैंने उन्हें अपने मौकों में बदल दिया है.

जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आती है या मुझे कोई मौका दिखता है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूं और मुझे लगता है कि यह मेरे लिए लोगों को गलत साबित करने का एक मौका है, क्योंकि हर बार जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, तो लोगों का चेहरा खाली हो जाता है या लोग इसे स्वीकार नहीं करते, यह सोचकर कि मैं यह कर सकता हूं, तो यह असल में मेरे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, जैसे अगर आप किसी मीटिंग में जाते हैं, तो लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर मैं उसी कमरे में जाता हूं, तो लोगों का फेस ब्लैंक हो जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए. इससे मुझे लोगों से अच्छी तरह जुड़ने और लोगों के साथ सबसे मजबूत रिश्ते और बॉन्ड बनाए रखने में मदद मिलती है.

इसी तरह मैं नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता हूं, जब लोग मुझसे मिलते हैं या मुझे पास के कॉरिडोर में देखते हैं, तो वे मेरे सबसे अच्छे वेल-विशर बन जाते हैं. सबसे नेगेटिव लोग या सबसे ज़्यादा अनएक्सेप्टेड लोग जिदगी में मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं. यही मेरा मंत्र रहा है और यही सबसे बड़ा फायदा रहा है, क्योंकि जब भी कोई कहता है, श्रीकांत तुम यह नहीं कर सकते, तो मैं उनकी तरफ देखता हूं और कहता हूं, मैं यह कर सकता हूं.

ईटीवा भारत से बात करते श्रीकांत बोल्ला (ETV Bharat)

सवाल: आप मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एडमिशन पाने वाले पहले इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट थे, यह एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था. क्या आप MIT में अपने कुछ अनुभव याद कर सकते हैं?

जवाब: पहली बात तो यह है कि मुझे यह कोई ऐतिहासिक उपलब्धि या अचीवमेंट के तौर पर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, यह एक नई शुरुआत है, यह एक नया दौर है, क्योंकि भारत के लोग, या दुनिया में कहीं के भी लोग, जो ब्लाइंड हैं या जिन्हें चैलेंज मिलता है. मैंने टॉप पर जाने का सपना नहीं देखा था, लेकिन मैं यह कर पाया. मेरे पास भारत में पढ़ने की जगह नहीं थी, जब मैंने IITs, BITS पिलानी और कोचिंग इंस्टिट्यूट में अप्लाई किया, तो लोगों ने मुझे सीधे रिजेक्ट कर दिया. वह रिजेक्शन असल में मेरे लिए कुछ बोल्ड और कुछ बड़ा करने का एक प्लस पॉइंट बन गया, जब उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया और कहा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैंने उन्हें सीधे रिजेक्ट कर दिया और कहा, दफा हो जाओ, मैं भी तुम्हें देखना नहीं चाहता.

इस तरह मैं MIT में पढ़ने गया, क्योंकि वह एक ऐसी जगह है, जिसे सब लोग टॉप मानते थे, इसलिए मेरी जिंदगी में हर रिजेक्शन ने मुझे असल में एक कदम आगे बढ़ने में मदद की. अगर मुझे शुरू में उन रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज आपके साथ बैठा होता, आपसे बात कर रहा होता. इसलिए मैं सच में फेलियर को हर किसी की सफलता की सीढ़ी मानता हूं. जब तक आप कोई रुकावट नहीं देखते, जब तक आप कोई मुश्किल नहीं देखते, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐशो-आराम की गोद में बैठकर कुछ भी नहीं बनाया जा सकता. असल में हमारा दिमाग इस तरह से बना होता है कि हम मुश्किल का सामना करते समय ही अपनी सबसे अच्छी कोशिशें करते हैं. मैंने जिंदगी में इतनी मुश्किलें झेली हैं कि अब यह मेरे लिए एक लत बन गई है. चुनौतियों का मेरा जवाब हमेशा यही रहा है कि आगे बढ़ो.

सवाल: आपको बोलेंट इंडस्ट्रीज शुरू करने के लिए किस बात ने मोटिवेट किया और आपकी पर्सनल जर्नी ने इसके मिशन को कैसे शेप दिया?

जवाब: जब मैं US गया, तो मेरे सामने बस दो सवाल थे, क्या मुझे इंडिया वापस जाना है या कॉर्पोरेट अमेरिका में सेटल हो जाना है? जब मैंने उन दो सवालों को देखा, तो पूरी जिंदगी मेरे सामने आ गई, स्ट्रगल, सेटबैक, चैलेंज, लीगल फाइट और मैंने बस सोचा, मैं लकी था कि मुझे सही मेंटर, सही सपोर्ट सिस्टम और सही उम्र में सही चीजों का सही एक्सपोजर मिला, लेकिन लाखों लोग हैं, जो डोनर्स या वेलफेयर फंड्स के फाइनेंशियल सपोर्ट पर जी रहे हैं और उनके पास यह सपोर्ट नहीं है और जब मैंने अपने लिए सब कुछ किया, तो मैंने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बदलाव लाया, चाहे वह इंटरमीडिएट लेवल में साइंस क्रैक करना हो, क्रिकेट खेलना हो या चेस खेलने के लिए चुना जाना हो .

मेरा मानना ​​है, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आप सबसे पहले बेनिफिशियरी होंगे और यह मेरे करियर में सच हुआ. मैं इसे कम्युनिटी को वापस देना चाहता था और मैं उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनना चाहता था जिन्हें उस हमदर्दी की जरूरत है. दया का मतलब अपने आस-पास के लोगों को कुछ पैसे या चीजे दान करना नहीं है. इसका मतलब है किसी को यह दिखाना कि इज्जत और मकसद के साथ कैसे जीना है. मेरा मकसद था कि मैं अंधा पैदा हुआ, ताकि यह पक्का कर सकूं कि लाखों लोगों को दया और हमदर्दी मिले, ताकि वे सभी इस देश के अच्छे नागरिक बन सकें. इसी बात ने मुझे भारत वापस आने और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कुछ करने के लिए प्रेरित किया.

सवाल: क्या आप अपनी बायोपिक, श्रीकांत के बारे में अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि किस तरह राजकुमार राव ने आपका किरदार निभाया है?

जवाब: पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझ पर कोई फिल्म बन रही है. मैंने लगभग तीन साल तक ऑफर रिजेक्ट किया लेकिन आखिर में, मैं नहीं कर सका. जब यह बन गई, तो मुझे दिल को छू लेने वाले मैसेज और बहुत सारा सपोर्ट मिलने लगा. बहुत से लोग कहते थे कि कल तक उनकी जिंदगी निराशा में थी लेकिन आज उन्हें मकसद, दिशा, पॉजिटिविटी और ताकत मिल गई थी. जब मैंने वे कमेंट्स सुने, तो मैंने सोचा, वाह, क्या यह सच में हो रहा है? क्या मैं इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूं? इसने मुझे मेरे अतीत की भी याद दिला दी.

जब मैं पैदा हुआ, तो लोग कहते थे, तुम यहां के नहीं हो. यह मेरा पहला चैलेंज था और मैंने यह कहकर इसे पार कर लिया कि सिर्फ मैं ही यहां का हिस्सा हो सकता हूं, क्योंकि मैं बिना आंखों की रोशनी के पैदा हुआ था, लेकिन विजन के बिना नहीं और इसी विजन से हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, नजर से नहीं क्योंकि नजर सिर्फ दिमाग तक ही सीमित है, लेकिन विजन सीमित नहीं है. हममें से कोई भी इसे देख नहीं सकता, लेकिन हम इसे अपना सकते हैं, इसे विज़ुअलाइज कर सकते हैं और इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. विज़ुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन के सामने, आप और मैं बराबर हो जाते हैं. इसलिए, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी नजर की एक लिमिट है लेकिन मेरी नजर और मेरी दूर की सोच की नहीं. इसलिए मैं पूरी दुनिया के लिए हीरो बनने जा रहा हूं और यह एक जवाब था जो मैंने 33 साल पहले दिया था. आज, मैं असलियत देख रहा हूं.

सवाल: आपने एक ऐसी कंपनी बनाई जो सोशल मकसद और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाती है. आप असल में उस बैलेंस को कैसे बनाए रखते हैं?

जवाब: यह एक मुश्किल इक्वेशन है. जब मैं चाहता था, जब मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैंने सच में सोशल एंटरप्राइज के इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और जब मैंने इसे इन्वेस्टर्स को पिच किया, तो लोग मुझ पर हंसे. उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम यह नहीं कर सकते. आप देखिए, आप रीसाइक्लिंग के फील्ड में कुछ बात कर रहे हैं. यह सिर्फ कचरा है.जैसा कि आपने फिल्म में देखा है, एक डायलॉग है: अब तक तू अंधा था, अब गंदा भी हो जाएगा.मैंने जवाब दिया हां, मैं अंधा हूं लेकिन मैं कभी गंदा नहीं हो सकता.बदले में, मैंने दिखाया है कि मैं कचरे के ढेर को सोना बना सकता हूं.

मुझे तब पता था कि सोशल एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट जरूर काम करेगा, लेकिन 12 साल पहले, किसी को इस पर यकीन नहीं था.अब यह एक ऐसा शब्द है,जिसके बारे में हर कोई बात करता है. सोशल एंटरप्राइज कॉन्सेप्ट, डायवर्सिटी, इक्विटी, और इनक्लूजन (DEI): हम पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे. तब किसी को इस पर यकीन नहीं था.

जब मैं कॉर्पोरेट में गया और कहा, DEI की प्रैक्टिस करो, तो लोगों ने कहा, नहीं! यह एक फैंसी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यह उनकी कोर स्ट्रेंथ बन गया है. कोई भी डिसेबिलिटी वाले लोगों को हायर नहीं करता था. इसलिए, मैं तीन पिलर्स पर काम करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था. मैं वेस्ट और सस्टेनेबल मटीरियल से कुछ ऐसा सुंदर बनाना चाहता था, जिसे लोग इस्तेमाल करना चाहें, समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों पर असर डालें, और उन लोगों को मौके दें जिन्हें चैलेंज है.

चौथा पिलर प्रॉफिटेबिलिटी है. मैंने सक्सेसफुली दिखाया है कि इन चारों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. प्रॉफिट को इम्पैक्ट के साथ-साथ चलना होगा और हम कई लेवल पर यह इम्पैक्ट बनाने में कामयाब रहे. बोलेंट ने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट भी बनाया है, जहां एग्रीकल्चरल वेस्ट पैदा करने वाले लाखों-करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है और साथ ही एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया है. नहीं तो, यह कचरा जमा होता जा रहा था. साथ ही, हमारे कस्टमर्स और स्टेकहोल्डर्स को शानदार, शानदार और टिकाऊ प्रोडक्ट मिले हैं, जो प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, BPA और दूसरे टॉक्सिक केमिकल्स से फ्री हैं. हम सभी को पूरा सॉल्यूशन दे पाए. इसीलिए बोलैंट में हमारी टैगलाइन है, जहां हर किसी की गिनती होती है.

सवाल: इंडियन कंज्यूमर और बिजनेस सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन को लेकर कितने तैयार हैं?

जवाब: सच कहूं तो, वे तैयार थे क्योंकि हमसे पहले कोई भी उन्हें उसी कीमत पर सुंदर और हाइजीनिक प्रोडक्ट नहीं दे सकता था. जब हमने शुरू किया, तो हम उनके फूड पैकेजिंग या उनके फूड सर्विंग या फूड डिस्पोजल के लिए कम्पोस्टेबल और इको-फ्रेंडली अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दे पाए. इसलिए, हम उन्हें कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट दे पाए. उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्लेट लेते हैं, जब आप प्लास्टिक प्लेट बनाम ताड़ के पत्ते से बनी प्लेट देखते हैं, तो हम प्राइस पॉइंट बनाए रखने में कामयाब रहे. लोग थर्मोकोल, स्टायरोफोम और प्लास्टिक से इको-फ्रेंडली अल्टरनेटिव में बदलने के लिए उत्साहित थे. खासकर ग्लोबल मार्केट में, हम कम्पोस्टेबल अल्टरनेटिव और प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए भारी डिमांड और भारी दिलचस्पी देख रहे हैं.

सवाल: जहां तक ​​बोलेंट इंडस्ट्रीज की बात है, अगले एक दशक के लिए आपके क्या प्लान हैं?

जवाब: पिछले 12 महीनों में हम इंडिया से ग्लोबल हो गए हैं. हम अब एक ग्लोबल ब्रांड बन गए हैं. हम रेस्टोरेंट, कमर्शियल जगहों, कॉर्पोरेट्स समेत सभी कंज्यूमर्स को वन-स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हैं. उनके फूड पैकेजिंग, फूड सर्विंग और फूड हैंडलिंग के साथ-साथ कचरा हैंडलिंग के लिए कम्पोस्टेबल ऑप्शन दे रहे हैं. अब हम US, यूरोप और कैनेडियन मार्केट में सभी कम्पोस्टेबल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स के लिए 365-डिग्री सॉल्यूशन हैं और हम बहुत जल्द मिडिल ईस्ट और UK में अपना ऑपरेशन शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं, तो अगले 2 से 3 सालों तक हमारी कोशिश इन सभी देशों में एक जाना-माना नाम बनने की होगी.

बेशक, उसके बाद अगले 10 सालों में आगे बढ़ना और एक ग्लोबल ब्रांड बनना और कंपनी को पूरे प्रोफेशनल्स को चलाने और मैं पब्लिक सर्विस में जाना चाहता था और मैं सच में लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर लोगों की सेवा करने के लिए एक सही मौके की तलाश में हूं.

सवाल: क्या आपको लगता है कि दिव्यांग लोगों में खास काबिलियत होती है?

जवाब: नहीं! लेकिन यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी बची हुई खूबियों को खास काबिलियत में कैसे बदलते हैं. आप कुछ खास नहीं हैं, आपको कोई खास अधिकार नहीं है और आप कोई नहीं हैं. आप बस एक आम इंसान हैं जिसके पास कुछ नहीं है. हालांकि, आप आगे बढ़कर अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल सकते हैं.

सवाल: आपको रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स मिल चुका है, क्या आप इस मौके पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?

जवाब: यह बहुत बड़ा सम्मान है. इसके अलावा, मुझे खुद एक हीरो रामोजी राव गारू के प्रति अपना गहरा आभार दिखाने का मौका मिला है, जो मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल और आइकॉन रहे हैं. उनकी यात्रा हम सभी को प्रेरित करती है. यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान और विनम्र आभार व्यक्त कर सकूं, जिन्होंने न केवल पत्रकारिता में, बल्कि सभी तेलुगु एंटरप्रेन्योर्स और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक मिसाल कायम करने में बड़ी कुर्बानी दी. इसलिए, मैं इस सम्मान को अपने मकसद और अपनी जिम्मेदारियों की पहले से याद दिलाने वाला मानता हूं.

