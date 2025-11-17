ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा- सामूहिक प्रगति के लिए जरूरी

नई दिल्ली: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव गारु की स्मृति में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली, समुदायों के उत्थान, ज्ञान को आगे बढ़ाने और देश को प्रेरित करने वाली सात हस्तियों को रविवार को तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया.

रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की 89वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह में यह अवार्ड प्रदान किए गए. समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने समाज में उनके योगदान के लिए रामोजी राव की सराहना की. वहीं, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड के शुभारंभ होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई.

पीएम मोदी ने जताई खुशी

इससे पहले पीएम मोदी ने एक पत्र जारी कर कहा था, "रामोजी राव गारू की जयंती के उपलक्ष्य में रामोजी एक्सीलेंस के शुभारंभ के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. ये पुरस्कार एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के नाम पर शुरू किए गए हैं, जिन्होंने भारतीय मीडिया और मनोरंजन जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "यह खुशी की बात है कि ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने विविध क्षेत्रों में विकसित भारत की भावना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान राष्ट्र को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मकता और भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है. ये पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच्चे समर्पण और निस्वार्थ सेवा का अत्यधिक महत्व है और सामूहिक प्रगति के लिए यह बेहद जरूरी है."

जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मान्यता देने पर जोर

पीएम ने कहा कि पिछले दशक में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को मान्यता देने पर जोर दिया गया है. सीमित संसाधनों के बावजूद, उनके अपार संकल्प के साथ, उनके योगदान को अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है. चाहे उन्हें प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करना हो या मन की बात में उनकी उल्लेखनीय कहानियां शेयर करना हो, हम इन गुमनाम नायकों का सम्मान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं. उनके अनुभव इस बात की सशक्त याद दिलाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत पहल एक सार्थक, सामूहिक सामाजिक परिवर्तन ला सकती है.