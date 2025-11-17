रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड की शुरुआत पर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा- सामूहिक प्रगति के लिए जरूरी
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार दूरदर्शी व्यक्ति के नाम पर शुरू किए गए हैं.
Published : November 17, 2025 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव गारु की स्मृति में अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली, समुदायों के उत्थान, ज्ञान को आगे बढ़ाने और देश को प्रेरित करने वाली सात हस्तियों को रविवार को तेलंगाना के हैदराबाद में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया.
रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी राव की 89वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य समारोह में यह अवार्ड प्रदान किए गए. समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे और उन्होंने समाज में उनके योगदान के लिए रामोजी राव की सराहना की. वहीं, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड के शुभारंभ होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई.
पीएम मोदी ने जताई खुशी
इससे पहले पीएम मोदी ने एक पत्र जारी कर कहा था, "रामोजी राव गारू की जयंती के उपलक्ष्य में रामोजी एक्सीलेंस के शुभारंभ के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. ये पुरस्कार एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के नाम पर शुरू किए गए हैं, जिन्होंने भारतीय मीडिया और मनोरंजन जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है."
प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "यह खुशी की बात है कि ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने विविध क्षेत्रों में विकसित भारत की भावना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तियों का सम्मान राष्ट्र को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मकता और भागीदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है. ये पुरस्कार इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच्चे समर्पण और निस्वार्थ सेवा का अत्यधिक महत्व है और सामूहिक प्रगति के लिए यह बेहद जरूरी है."
जमीनी स्तर पर काम करने वालों को मान्यता देने पर जोर
पीएम ने कहा कि पिछले दशक में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को मान्यता देने पर जोर दिया गया है. सीमित संसाधनों के बावजूद, उनके अपार संकल्प के साथ, उनके योगदान को अब व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है. चाहे उन्हें प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करना हो या मन की बात में उनकी उल्लेखनीय कहानियां शेयर करना हो, हम इन गुमनाम नायकों का सम्मान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं. उनके अनुभव इस बात की सशक्त याद दिलाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत पहल एक सार्थक, सामूहिक सामाजिक परिवर्तन ला सकती है.
पीएम मोदी ने आगे कहा, "2047 तक विकसित भारत के निर्माण का सपना सभी की सामूहिक भागीदारी से ही साकार होगा. जीवन के हर क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत न केवल समावेशी विकास हासिल करे, बल्कि दुनिया के लिए एक एग्जेम्पलरी मॉडल के रूप में भी उभरे."
पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी
सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, जो निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को माँ भारती की सेवा में प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे. अंत में उन्होंने रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं.
किन लोगों को मिला अवार्ड?
अवार्ड पाने वाली सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन जर्नालिज्म, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, आर्ट एंड कल्चर, यूथ आइकन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और वूमन अचीवर कैटेगरी में किया गया. चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता और कठोरता के साथ तैयार किया गया था.
एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जयदीप हार्दिकर ने जीता, जबकि यूथ आइकन अवार्ड श्रीकांत बोल्ला को मिला. प्रोफेसर सथुपति प्रसन्ना श्री ने एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड जीता.एक्सीलेंस इन रूरल डेवलपमेंट अवार्ड अमला अशोक रुइया ने जीता. एक्सीलेंस इन सर्विस टू मैनकाइंड अवार्ड आकाश टंडन को मिला. मानव तस्करी के खिलाफ एक निडर योद्धा पल्लबी घोष को वूमन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया. वहीं, प्रोफेसर माधवी लता को एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रोफेसर से नवाजा गया.
