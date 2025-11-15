ETV Bharat / bharat

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 के उद्घाटन समारोह में देश के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा

भारत के उपराष्ट्रपति, तेलंगाना के राज्यपाल और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित कई प्रतिष्ठित नेता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.

Ramoji Excellence Awards
रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 9:38 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: रामोजी समूह को श्री रामोजी राव गारू की स्मृति में स्थापित प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है, जो सेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करता है.यह कार्यक्रम 16 नवंबर 2025 को शाम 5:30 बजे से रात 8:00 बजे तक हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित होगा. इसका सीधा प्रसारण शाम 6:30 बजे से उपलब्ध होगा.

श्री रामोजी राव गारू, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था. उन्होंने अपना जीवन मीडिया, उद्यम और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर दिया.

यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने अपने चुने हुए क्षेत्रों में अनुकरणीय तरीके से समाज की सेवा की है. इस वर्ष, निम्नलिखित श्रेणियों में सात प्रतिष्ठित हस्तियों का चयन किया गया है: पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला एवं संस्कृति, युवा आइकान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महिला उपलब्धि.

चयन प्रक्रिया पारदर्शिता और सावधानी के साथ तैयार की गई थी. विशेषज्ञ पैनल ने प्रत्येक श्रेणी में कई प्रोफाइलों का मूल्यांकन किया, तथा प्रत्येक खंड के लिए तीन नामों को चुना.

इसके बाद एक अंतिम समिति ने प्रत्येक श्रेणी के लिए एक पुरस्कार विजेता का चयन किया. प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमाण-पत्रों और फील्डवर्क का ईनाडु और ईटीवी भारत नेटवर्क के माध्यम से स्वतंत्र रूप से सत्यापन किया गया.

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन उपस्थित रहेंगे. मुख्य अतिथियों में शामिल हैं: तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी.

कार्यक्रम के भाग के रूप में, रामोजी शब्दकोष का भी औपचारिक विमोचन किया जाएगा.

रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के उद्घाटन पर बोलते हुए, रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) चेरुकुरी किरण ने कहा, "रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार हमारे संस्थापक अध्यक्ष, पद्म विभूषण श्री रामोजी राव के अथक प्रयास की भावना के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसके लिए वे जीवन भर प्रतिबद्ध रहे."

उन्होंने कहा, "इन पुरस्कारों के माध्यम से, हम उन व्यक्तियों को मान्यता देना चाहते हैं जो समान मूल्यों - ईमानदारी, इनोवेशन, विचारों में साहस और सामाजिक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता को अपनाते हैं. मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनका दृष्टिकोण परिवर्तनकर्ताओं की नई पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखे हुए है."

चेरुकुरी किरण ने कहा, "जैसा कि हम उनकी यात्रा का सम्मान करते हैं, हम सार्थक कार्यों को समर्थन देने के लिए रामोजी समूह की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करते हैं, जो समुदायों को ऊपर उठाता है और एक अधिक प्रबुद्ध, प्रगतिशील भारत को आकार देता है."

