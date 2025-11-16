ETV Bharat / bharat

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

रामोजी राव गारु की स्मृति में स्थापित इन पुरस्कारों ने अलग-अलग क्षेत्रों की सात हस्तियों को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया.

Ramoji Excellence Awards
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 9:44 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: रामोजी फिल्म सिटी में रविवार को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 समारोह का समापन हो गया. इस अवसर पर उन विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिनके असाधारण योगदान ने समुदायों का उत्थान किया, ज्ञान को आगे बढ़ाया और देश को प्रेरित किया. रामोजी राव गारु की स्मृति में स्थापित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड से अलग-अलग क्षेत्रों की सात हस्तियों को सम्मानित किया गया.

समारोह की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के भव्य स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद छात्रों और कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें भारत की विविधता का जश्न मनाया गया और रामोजी राव गारु की लेगेसी को ट्रिब्यूट किया गया.

इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भाषण दिया. कार्यक्रम में रामोजी फाउंडेशन के तत्वावधान में रामोजी डिक्शनरी का औपचारिक अनावरण किया गया. समारोह के दौरान रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण ने विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया.

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के विजेता

एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड: एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जयदीप हार्डिकर ने जीता. एक प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक हार्डिकर ने दो दशकों से भी अधिक समय तक भारत की ग्रामीण वास्तविकताओं पर गहरी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि के साथ रिपोर्टिंग की है. उनका काम हाशिए पर पड़ी आवाजों को बुलंद करता है और विकास के मानवीय पहलुओं को राष्ट्रीय ध्यान में लाता है.

यूथ आइकन अवार्ड: यूथ आइकन अवार्ड श्रीकांत बोल्ला को मिला. बोलांट इंडस्ट्रीज के संस्थापक एवं अध्यक्ष और एमआईटी के पूर्व छात्र बोल्ला फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव लीडरशिप के राष्ट्रीय सिंबल बन गए हैं. उनका उद्यम सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए विकलांग लोगों को सशक्त बनाता है.

एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड: प्रोफेसर सथुपति प्रसन्ना श्री ने एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड जीता. वह एक दूरदर्शी विद्वान हैं. उन्होंने 19 आदिवासी भाषाओं के लिए लिपियां रचीं. प्रोफेसर श्री ने भारत की स्वदेशी साहित्यिक विरासत के संरक्षण में क्रांति ला दी है. आदिकवि नन्नया यूनिवर्सिटी की कुलपति के रूप में वह सांस्कृतिक पहचान और भाषाई सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं.

एक्सीलेंस इन रूलर डेवलपमेंट अवार्ड: एक्सीलेंस इन रूलर डेवलपमेंट अवार्ड अमला अशोक रुइया ने जीता. 'वॉटर मदर' के नाम से प्रसिद्ध रुइया ने वॉटर-हार्वेस्टिंग की इनोवेटिव पहलों के जरिये सूखाग्रस्त गांवों का कायाकल्प किया है. आकार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उनके कार्यों ने ग्रामीण भारत में आजीविका, जल सुरक्षा और आशा की पुनर्स्थापना की है.

एक्सीलेंस इन सर्विस टू मैनकाइंड अवार्ड: एक्सीलेंस इन सर्विस टू मैनकाइंड अवार्ड आकाश टंडन ने जीता. पहचान-द स्ट्रीट स्कूल के संस्थापक टंडन ने दिल्ली-एनसीआर में हजारों वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया है. उनका मिशन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण का पोषण करता है.

वूमन अचीवर अवार्ड: मानव तस्करी के खिलाफ एक निडर योद्धा पल्लबी घोष ने वूमन अचीवर अवार्ड जीता. उन्होंने 10,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों को बचाया है और 75,000 से अधिक लोगों के जीवन में सुधार लाया है. इम्पैक्ट एंड डायलॉग फाउंडेशन के माध्यम से वह बच्चों के रेस्क्यू, पुनर्वास और रीइंटिग्रेशन के राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती हैं.

एक्सीलेंस इन सांइस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड: एक्सीलेंस इन सांइस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रोफेसर माधवी लता गली ने जीता. IISc बेंगलुरु में एक लीडिंग जियो टेक्निकल इंजीनियर प्रोफेसर लता ने चिनाब रेलवे पुल सहित प्रमुख नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में योगदान दिया. सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सेंटर की अध्यक्ष के रूप में, वे इनोवेशन को बढ़ावा देती रहती हैं और अगली पीढ़ी के इंजीनियरिंग लीडर्स का मार्गदर्शन करती रहती हैं.

कौन-कौन हुए शामिल?
पद्म विभूषण रामोजी राव की जयंती (16 नवंबर) पर आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे. इनमें तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन वी रमना, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल थे.

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामोजी फाउंडेशन के तत्वावधान में 'रामोजी डिक्शनरी' का औपचारिक अनावरण था. अंग्रेजी से तेलुगु एडिशन का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया, जबकि तेलुगु से तेलुगु एडिशन का अनावरण जस्टिस (रिटायर्ड) एनवी रमना ने किया. विमोचन के बाद दोनों हस्तियों ने समारोह को संबोधित भी किया.

