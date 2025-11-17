ETV Bharat / bharat

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित एक भव्य समारोह में सात प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया.

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu addressing
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू संबोधित करते हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 10:22 PM IST

5 Min Read
हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार शाम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम के दौरान कहा कि श्री रामोजी राव एक योद्धा थे जिन्होंने लोगों की ओर से मजबूती से लड़ाई लड़ी, वे महान मूल्यों वाले एक महान इंसान थे.

ज्ञानपीठ, पुलित्जर और दादासाहेब फाल्के पुरस्कारों की तरह, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स भी सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रहेगा. श्री रामोजी राव एक्सीलेंस के सच्चे प्रतीक थे. नायडू ने कहा, "वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे जो असाधारण बन गए, बल्कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साधारण लोगों को अपने संगठन में शामिल किया और उन्हें नेता के रूप में तैयार किया."

अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली तथा समुदायों के उत्थान और ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली सात हस्तियों को रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया.

रामोजी राव गारू की स्मृति में स्थापित इन पुरस्कारों का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रामोजी समूह के संस्थापक की 89वीं जयंती के अवसर पर किया.

सात पुरस्कार विजेता थे: जयदीप हार्डिकर (पत्रकारिता), श्रीकांत बोल्ला (युवा आइकन), प्रोफेसर सथुपति प्रसन्ना श्री (कला और संस्कृति), अमला अशोक रुइया (ग्रामीण विकास), आकाश टंडन (मानव जाति की सेवा), पल्लबी घोष (महिला अचीवर पुरस्कार) और प्रोफेसर माधवी लता (विज्ञान और प्रौद्योगिकी).

नायडू ने याद किया कि रामोजी राव अपने सिद्धांतों के लिए कुछ भी त्यागने का साहस रखते थे, भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करते थे और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते थे. चंद्रबाबू नायडू ने याद करते हुए कहा, "वे अक्सर मुझसे एक बात कहते थे: 'अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ, तो मैं खुद विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा.' और वे बिल्कुल उन्हीं शब्दों पर चलते थे."

उन्होंने कहा कि ईनाडु अखबार पिछले पांच दशकों से लगातार बड़ी लोकप्रियता के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है. उन्होंने कहा, "भारत में जब भी और जहां भी कोई आपदा आई, रामोजी राव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी."

Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (ETV Bharat)

उन्होंने न केवल जनता से पीड़ितों की मदद करने की अपील की, बल्कि अपने संगठन से भी उदारतापूर्वक दान दिया और यह सुनिश्चित किया कि योगदान का सार्थक उपयोग किया जाए. नायडू ने कहा, "चाहे वह ओडिशा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, वह हमेशा राहत पहुंचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे." उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने समाज की बहुत सेवा की और तेलुगु भाषा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया.

रामोजी राव से प्रेरित होकर, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के रूप में तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा, "रामोजी राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कमरे में बैठकर इतिहास रच दिया. हमने अच्छी प्रथाओं को सीखने और वापस लाने के लिए कई देशों की यात्रा की, लेकिन उन्होंने वहीं से महानता का निर्माण किया जहां वे थे. वे एक बेहतर समाज के लिए तरसते थे और चाहते थे कि राजनीति और व्यवसाय मूल्यों द्वारा निर्देशित हों. यही बात ईनाडु को अन्य समाचार पत्रों से अलग करती है और रामोजी राव के व्यवसाय को दूसरों से अलग बनाती है."

नायडू ने कहा, "अगर हमारे पास उनके जैसे दस लोग होते, तो हमारा समाज एक आदर्श समाज में तब्दील हो सकता था." "उनकी दूरदर्शिता असाधारण थी, वे पचास साल बाद भी क्या करना है, इसकी योजना बना लेते थे."

नायडू ने याद करते हुए कहा, "जब उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी का निर्माण किया, तो उन्हें नहीं पता था कि वहां शूटिंग होगी भी या नहीं और पर्यटन बढ़ेगा भी या नहीं. अनिश्चितता के बावजूद, उन्होंने दृढ़ निश्चय बनाए रखा और एक शानदार स्टूडियो बनाया जो आज एक वैश्विक मील का पत्थर है."

नायडू ने आगे कहा कि सरकारों के सामने डटे रहना उनका अनोखा गुण था. मुख्यमंत्री ने कहा, "चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वे हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे. उन्होंने और उनके परिवार ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया. उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से भी त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहने को कहा और खुद उदाहरण पेश किया."

"उन्होंने जो प्रणालियां बनाईं, वे न केवल मूल्य-आधारित थीं, बल्कि बेहद प्रभावी भी थीं. मैंने कई अखबार देखे हैं, लेकिन ईनाडु एक विश्वविद्यालय जैसा है. वहां काम करने वाले लोग देश के हर अखबार में फैल गए हैं."

वे जहां भी जाते हैं, गर्व से कहते हैं, "हमने ईनाडु स्कूल ऑफ़ जर्नलिज्म से पढ़ाई की है. हमने ईनाडु में काम किया है." नायडू ने कहा, "मैं उनके परिवार और रामोजी समूह को बताना चाहता हूं कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है."

नायडू ने कहा कि उनके मूल्यों को बनाए रखना और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. नायडू ने कहा, "उन्होंने मुझ जैसे नेताओं को लोगों की भलाई के लिए प्रेरित किया."

