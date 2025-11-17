ETV Bharat / bharat

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू संबोधित करते हुए ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रविवार शाम हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम के दौरान कहा कि श्री रामोजी राव एक योद्धा थे जिन्होंने लोगों की ओर से मजबूती से लड़ाई लड़ी, वे महान मूल्यों वाले एक महान इंसान थे. ज्ञानपीठ, पुलित्जर और दादासाहेब फाल्के पुरस्कारों की तरह, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स भी सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रहेगा. श्री रामोजी राव एक्सीलेंस के सच्चे प्रतीक थे. नायडू ने कहा, "वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे जो असाधारण बन गए, बल्कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साधारण लोगों को अपने संगठन में शामिल किया और उन्हें नेता के रूप में तैयार किया." अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली तथा समुदायों के उत्थान और ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली सात हस्तियों को रविवार को रामोजी फिल्म सिटी में प्रथम रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया. रामोजी राव गारू की स्मृति में स्थापित इन पुरस्कारों का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रामोजी समूह के संस्थापक की 89वीं जयंती के अवसर पर किया. सात पुरस्कार विजेता थे: जयदीप हार्डिकर (पत्रकारिता), श्रीकांत बोल्ला (युवा आइकन), प्रोफेसर सथुपति प्रसन्ना श्री (कला और संस्कृति), अमला अशोक रुइया (ग्रामीण विकास), आकाश टंडन (मानव जाति की सेवा), पल्लबी घोष (महिला अचीवर पुरस्कार) और प्रोफेसर माधवी लता (विज्ञान और प्रौद्योगिकी). नायडू ने याद किया कि रामोजी राव अपने सिद्धांतों के लिए कुछ भी त्यागने का साहस रखते थे, भ्रष्टाचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल करते थे और हमेशा जनता के साथ खड़े रहते थे. चंद्रबाबू नायडू ने याद करते हुए कहा, "वे अक्सर मुझसे एक बात कहते थे: 'अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ, तो मैं खुद विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा.' और वे बिल्कुल उन्हीं शब्दों पर चलते थे." उन्होंने कहा कि ईनाडु अखबार पिछले पांच दशकों से लगातार बड़ी लोकप्रियता के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है. उन्होंने कहा, "भारत में जब भी और जहां भी कोई आपदा आई, रामोजी राव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी." आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (ETV Bharat) उन्होंने न केवल जनता से पीड़ितों की मदद करने की अपील की, बल्कि अपने संगठन से भी उदारतापूर्वक दान दिया और यह सुनिश्चित किया कि योगदान का सार्थक उपयोग किया जाए. नायडू ने कहा, "चाहे वह ओडिशा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, वह हमेशा राहत पहुंचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे." उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने समाज की बहुत सेवा की और तेलुगु भाषा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया.