'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

हैदराबाद: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के अवसर पर ईटीवी भारत ने पहचान द स्ट्रीट स्कूल के संस्थापक आकाश टंडन से बात की. आकाश टंडन जिनके पास अपनी जवानी के दिनों को आसान तरीके से गुजारने के लिए कई ऑप्शन थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में हजारों वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक मिशन चलाया. उनका मिशन हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण का पोषण करना है. ईटीवी भारत की कैस्मिन फर्नांडीस के साथ बातचीत करते हुए वह उन पलों का बयान करते हैं, जो उन्हें तोड़ देते थे. वह 'पहचान द स्ट्रीट स्कूल' के बारे में वैसे ही बात करते हैं, जैसे कुछ लोग अपने पसंदीदा बैंड के बारे में बात करते हैं. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, मैं तैयार नहीं था. मैं दिल्ली को जानता था, या मुझे लगता था कि मैं जानता हूं, लेकिन जब मैंने पहली बार आईटीओ के पास उस झुग्गी बस्ती को देखा... तो मुझे समझ नहीं आया कि उस एहसास का क्या करूं." टंडन उस चीज की शुरुआत के बारे में बता हैं जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गई. उन्होंने बताया, "हमारे पास को योजना नहीं थी. हम बस गए. हमने कुछ बच्चों से बात की. उनके माता-पिता भी साथ आए. गलियों से लोग हमारे आस-पास इकट्ठा हो गए. अचानक यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही... बल्कि एक उम्मीद बन गई." कैसे हुई पहचान की शुरुआत?

सबसे दिलचस्प सोशल इंटरवेंशन आमतौर पर रणनीति या विजन स्टेटमेंट से शुरू नहीं होते. वे एक ऐसे सवाल से शुरू होते हैं, जो कोई और नहीं पूछ रहा होता. टंडन के लिए, यह सवाल बेहद आसान था. ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते? उन्हें जो जवाब मिले, वे बिल्कुल भी आसान नहीं थे. कुछ बच्चों ने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी थी. कई दूसरे राज्यों से आकर बस गए थे, कुछ अपने माता-पिता के मौसमी काम की तलाश में शहरों के बीच भटकते रहते थे. कुछ से भीख मांगने, छोटी-मोटी चीज़ें बेचने या छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने की उम्मीद की जाती थी. स्कूल न सिर्फ दुर्गम था... बल्कि अकल्पनीय भी था. टंडन ने कहा, "तो हमने बस... पढ़ाना शुरू कर दिया. ठीक वहीं, फुटपाथ पर." वह ऐसे कंधे उचकाते हैं, मानो यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसका असर अगले दशक में 5,000 बच्चों पर पड़े. आज 'पहचान' 1,600 से अधिक एक्टिव छात्रों, 1200 इंटर्न-स्वयंसेवकों और 100 से ज्यादा संगठनात्मक सहयोगियों वाला एक स्वयंसेवी-संचालित शिक्षा आंदोलन बन गया है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में सिर्फ पांच स्वयंसेवक और दस बच्चे थे.टंडन याद करते हैं, "न बेंच, न दीवारें, न ब्लैकबोर्ड. अगर हमारे पास दस नोटबुक होतीं तो हम खुश होते थे," "लेकिन बच्चे... सीखने के लिए बेताब थे. इसी वजह से हम आगे बढ़ते रहे." पहचान को क्या अलग बनाता है?

अगर आप टंडन से इस परियोजना का एक वाक्य में वर्णन करने के लिए कहेंगे, तो वे मना कर देंगे, क्योंकि पहचान कोई प्रोजेक्ट नहीं है—यह एक वर्ल्ड व्यू है. यह सिर्फ साक्षरता को लेकर नहीं है. यह स्कूल यूनिफॉर्म या पहाड़े याद करने के बारे में नहीं है. यह इस बारे में है कि जब दुनिया उन्हें नजरअंदाज करना बंद कर देती है, तो एक बच्चे के अंदर क्या होता है. वे कहते हैं, "आप किसी को अपना नाम लिखना सिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि वे अपने नाम पर विश्वास करना सीखें. करिकुलम इसी दर्शन का पालन करता है." एक तरह से पहचान हमेशा विषयों से कम और सम्मान से ज्यादा जुड़ी रही है. यह सम्मान स्वयंसेवकों से मिलता है—पिछले कुछ सालों में 10,000 से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें शामिल हुए हैं और अकेले 2024 में ही 15,000 आवेदन आए हैं. यह बात तब तक रोमांटिक लगती है जब तक आपको यह एहसास न हो कि बिना किसी निश्चित वर्कफोर्स वाले संगठन को चलाने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है.