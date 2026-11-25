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'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित अर्जुन अरुणाचलम ने कैसे बनाई बिना हीलियम वाली MRI मशीन, जानें

विजयवाड़ा में आयोजित एक भव्य समारोह में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर ने अर्जुन अरुणाचलम को रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे. ( ETV Bharat )

By Kasmin Fernandes 12 Min Read

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): दशकों से वैश्विक मेडिकल इमेजिंग बाजार एक ऐसे अभेद्य किले की तरह रहा है, जिस पर मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों का कब्ज़ा है. इस मशीन के मैग्नेट, रेडियो-फ्रीक्वेंसी सिस्टम, सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स और इमेज-रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में अरबों रुपये के शोध (R&D) और दशकों के अनुभव की जरूरत होती है.

भारत जैसे देश में, जहां लगभग 4500 एमआरआई मशीनें इतनी बड़ी आबादी की जरूरत पूरी कर रही हैं, जबकि देश को कम से कम इससे तीन गुना मशीनों की ज़रूरत है, और जहां एक स्कैन का खर्च किसी परिवार की जेब पर 5,000 से 25,000 रुपये तक का बोझ डाल सकता है- वहां हमेशा से इन मशीनों को विदेश से आयात करने का ही चलन रहा है.