'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' से सम्मानित अर्जुन अरुणाचलम ने कैसे बनाई बिना हीलियम वाली MRI मशीन, जानें
रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड पाने वाले अर्जुन अरुणाचलम ने भारत का पहला स्वदेशी हीलियम फ्री MRI स्कैनर बनाया. ईटीवी भारत ने अर्जुन से खास बातचीत की.
Published : November 25, 2026 at 6:47 AM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): दशकों से वैश्विक मेडिकल इमेजिंग बाजार एक ऐसे अभेद्य किले की तरह रहा है, जिस पर मुट्ठी भर बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों का कब्ज़ा है. इस मशीन के मैग्नेट, रेडियो-फ्रीक्वेंसी सिस्टम, सटीक इलेक्ट्रॉनिक्स और इमेज-रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में अरबों रुपये के शोध (R&D) और दशकों के अनुभव की जरूरत होती है.
भारत जैसे देश में, जहां लगभग 4500 एमआरआई मशीनें इतनी बड़ी आबादी की जरूरत पूरी कर रही हैं, जबकि देश को कम से कम इससे तीन गुना मशीनों की ज़रूरत है, और जहां एक स्कैन का खर्च किसी परिवार की जेब पर 5,000 से 25,000 रुपये तक का बोझ डाल सकता है- वहां हमेशा से इन मशीनों को विदेश से आयात करने का ही चलन रहा है.
लेकिन अर्जुन अरुणाचलम ने इस पुराने ढर्रे को बदलने का फैसला किया. बेंगलुरु के रहने वाले 46 वर्षीय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आईआईटी बॉम्बे के पूर्व प्रोफेसर और 'वॉक्सेलग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड' (Voxelgrids Innovations Pvt Ltd) के संस्थापक ने वह कर दिखाया है जिसे इंडस्ट्री के कई लोग नामुमकिन मानते थे. उन्होंने भारत का पहला व्यावसायिक रूप से प्रमाणित स्वदेशी 1.5-टेस्ला एमआरआई स्कैनर तैयार किया है.
इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी टीम ने एक ऐसा 'हीलियम-मुक्त' मैग्नेट सिस्टम तैयार किया है, जिसमें दुर्लभ और महंगे लिक्विड हीलियम की जरूरत ही नहीं पड़ती. वैश्विक सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण हीलियम की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी. इस नई तकनीक से मशीन की निर्माण लागत में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है और इसका वजन भी आधा हो गया है.
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (साइंस एंड टेक्नोलॉजी) के क्षेत्र में '2026 रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' पाने के बाद, अरुणाचलम ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने एक 'पागलपन भरे विचार' को हकीकत में बदलने के अपने एक दशक लंबे संघर्ष की कहानी साझा की. बता दें कि 16 नवंबर, 2026 को विजयवाड़ा में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर ने अरुणाचलम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया.
'घर वापसी' का मिथक और सम्मान का कड़वा सच
कागजों पर देखने से अर्जुन अरुणाचलम का सफर किसी 'सिलिकॉन वैली से घर वापसी' की पारंपरिक कहानी जैसा लगता है. मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए अमेरिका के विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय चले गए. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क के निस्कायुना स्थित 'जीई ग्लोबल रिसर्च' (GE Global Research) में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया.
अमेरिका की आरामदायक कॉर्पोरेट रिसर्च की नौकरी छोड़कर भारत लौटने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया, अरुणाचलम बताते हैं, "मेरे पिता भारतीय वायु सेना में थे, इसलिए मैं पूरे देश में रहा हूं और मेरा कभी भी विदेश में बसने का कोई इरादा नहीं था. भारत लौटने के लिए किसी खास प्रेरणा की जरूरत नहीं थी. बल्कि मेरे अंदर कभी विदेश में बसने की इच्छा ही नहीं थी. मैं वहां सिर्फ पढ़ाई करने गया था, और जैसे ही मुझे जरूरी अनुभव मिल गया, मैं भारत आकर यहां कुछ नया करने के लिए खुशी-खुशी लौट आया."
उनकी इस व्यावहारिक सोच के पीछे एक बेहद गहरा विश्वास छिपा है. पश्चिमी देशों में रहने और काम करने के अनुभव ने इस भ्रम को तोड़ दिया कि दुनिया में असली प्रतिष्ठा कैसे मिलती है. वे बेबाकी से कहते हैं, "मुझे लगता है कि एक बहुत ही कड़वा सच है जो हम भारतीयों के सामने खड़ा है और जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे. हमें अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी चीजें खुद बनाने की जरूरत है. तभी लोग वास्तव में आपका सम्मान करते हैं."
वे आगे कहते हैं, "हमें लगता है कि लोग हमारा सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हम विदेश जाते हैं और वहां योगदान देते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो वे ऐसा नहीं करते. वे केवल ऊपरी तौर पर थोड़ा सम्मान देकर खुश हो जाते हैं, लेकिन असली सम्मान तभी मिलता है जब आप अपने देश का निर्माण करें और अपने समाज में योगदान दें."
'ब्रेन ड्रेन' अब बीते जमाने की बात है
वर्षों से, भारतीय टेक क्षेत्र में होने वाली चर्चाओं में 'ब्रेन ड्रेन' यानी प्रतिभाओं के विदेश पलायन पर ही चिंता जताई जाती रही है. उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) के मैदान में उतरने से पहले आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा चुके अरुणाचलम ने प्रतिभाओं के दोनों पहलुओं को करीब से देखा है. उनका मानना है कि प्रतिभा पलायन की यह कहानी अब पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है.
वे कहते हैं, "ईमानदारी से कहूं तो आज अगर आप मुझसे ब्रेन ड्रेन के बारे में पूछें, तो स्थिति इसके बिल्कुल उलट है. आईआईटी में प्रोफेसर रहने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं वास्तव में इन बड़े संस्थानों के दायरे से बाहर हैं और वे भारत छोड़कर नहीं जातीं."
अपनी इस बात को साबित करने के लिए वे बेंगलुरु के पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित अपनी ही इंजीनियरिंग टीम का उदाहरण देते हैं. हालांकि उनकी टीम में आईआईटी और आईआईएससी के कुछ स्नातक शामिल हैं, लेकिन अधिकांश इंजीनियर टियर-2 (छोटे शहरों या सामान्य) इंजीनियरिंग कॉलेजों से आते हैं. इनमें से कई युवाओं को बड़ी आईटी सेवा कंपनियों की 'बेंच' (जहां बिना प्रोजेक्ट के कम वेतन पर इंतजार करना पड़ता है) से निकालकर लाया गया है, जहां वे साधारण कामों के इंतजार में अपना समय गंवा रहे थे.
अरुणाचलम कहते हैं, "उनकी प्रतिभा बर्बाद हो रही थी. हमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी सार्थक रोजगार पैदा करने की जरूरत है. आप देख सकते हैं कि वे कितने काबिल हैं और कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं. वे उन तथाकथित शीर्ष विश्वविद्यालयों से नहीं हैं जिनकी हम रोज चर्चा करते हैं, और यही बात मेरे इस दावे को साबित करती है कि आज असली प्रतिभा इन बड़े संस्थानों के दायरे से बाहर मौजूद है."
रतन टाटा के साथ वह मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया
अगर देश में प्रतिभा हमेशा से मौजूद थी, तो पूंजी की भारी कमी निश्चित रूप से थी. जब अरुणाचलम ने शिक्षा जगत में शुरुआत की, तो आईआईटी बॉम्बे में एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलने वाली शुरुआती सहायता राशि मात्र 10 लाख रुपये थी. यदि आप कोई भौतिक उपकरण नहीं खरीद रहे होते थे, तो इसे घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाता था. वे सवालिया लहजे में पूछते हैं, "आप 5 लाख रुपये में क्या कर सकते हैं?"
एक एमआरआई प्रोटोटाइप (शुरुआती मॉडल) बनाने के लिए सटीक मैग्नेट, विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स और कई वर्षों के समय व संसाधनों की जरूरत होती है. 2016 तक सहयोग और फंडिंग के लिए दरवाजे खटखटाने का कोई खास नतीजा नहीं निकला. इस कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी बात वेंकट (आर. वेंकटरमणन, जो उस समय टाटा ट्रस्ट्स के मैनेजिंग ट्रस्टी थे) से हुई, जिन्होंने अरुणाचलम का परिचय 'सोशल अल्फा' से कराया- जो टाटा ट्रस्ट्स द्वारा समर्थित एक गैर-लाभकारी इनक्यूबेटर है. इसके तुरंत बाद, अरुणाचलम खुद को उद्योगपति रतन टाटा के सामने बैठा पाया.
अरुणाचलम याद करते हुए बताते हैं, "जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो उस समय वे 78 वर्ष के थे, और वे हमारी डिवाइस को लेकर बेहद सकारात्मक थे. कई लोगों द्वारा उन्हें इस पर दोबारा सोचने की सलाह दिए जाने के बावजूद, उन्होंने पूरा भरोसा जताया. रतन टाटा और श्रीधर वेम्बू जैसे लोग वास्तव में चाहते हैं कि तकनीक और उत्पाद भारत में ही बनें. वह मुलाकात हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी."
उस शुरुआती मदद ने 'वॉक्सेलग्रिड्स' (Voxelgrids) को एक टीम बनाने और बुनियादी सॉफ्टवेयर व प्रोटोटाइप तैयार करने में सक्षम बनाया. जल्द ही, फंडिंग का पूरा माहौल बदलने लगा. 2017 में, वॉक्सेलग्रिड्स को 'इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड' से 2.5 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत 'जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद' (BIRAC) के माध्यम से लगभग 10-12 करोड़ रुपये की सहायता मिली. कर्नाटक सरकार से भी राज्य-स्तरीय समर्थन प्राप्त हुआ.
वे कहते हैं, "आज, यदि आप अनुसंधान, विकास और नवाचार फंड को देखें, तो एक निजी क्षेत्र की कंपनी को आसान शर्तों वाले ऋण के आधार पर 2 करोड़ डॉलर तक मिल जाते हैं. 15 या 20 साल पहले किसी लाभ कमाने वाली निजी कंपनी को सरकार से पैसा मिलना अकल्पनीय था. यह एक बहुत बड़ा बदलाव है."
हीलियम-मुक्त तकनीक का अनूठा अविष्कार
'वॉक्सेलग्रिड्स' ने उस पूंजी की मदद से जो मशीन बनाई है, वह किसी पश्चिमी मशीन की नकल नहीं है; बल्कि यह एमआरआई भौतिकी और सॉफ्टवेयर की बिल्कुल नए सिरे से की गई एक रचना है. पारंपरिक सुपरकंडक्टिंग एमआरआई स्कैनर अपने मैग्नेट को बेहद कम तापमान (लगभग परम शून्य) पर ठंडा रखने के लिए 'लिक्विड हीलियम' पर निर्भर रहते हैं. हीलियम न केवल बेहद महंगा और संभालने में कठिन होता है, बल्कि भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण वैश्विक सप्लाई में आई कमी ने अस्पतालों के लिए इन स्कैनरों को चालू रखना भी मुश्किल बना दिया है.
अरुणाचलम की टीम ने लिक्विड हीलियम की इस जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. उन्होंने 2 से 3 टन वजन वाला एक हल्का सिस्टम डिजाइन किया है (जबकि अस्पतालों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मशीनें 5 से 6 टन की भारी-भरकम होती हैं). यह मशीन कंपनी के अपने विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर पर काम करती है, जो स्कैन करने के समय को भी तेज करता है.
इसका असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है. वॉक्सेलग्रिड्स का स्कैनर महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित 'टाटा कैंसर केयर फाउंडेशन' में मरीजों की जांच के लिए पहले ही शुरू हो चुका है, और दूसरी मशीन बेंगलुरु के 'सत्य साईं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज' में लगाई जा रही है. इसके बाद, 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' के लिए दो क्लीनिकल इंस्टॉलेशन किए जाने हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सरकारी और गैर-लाभकारी अस्पतालों तक इस तकनीक को पहुंचाना है-जहां ऐतिहासिक रूप से आधुनिक जांच सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर रही हैं.
वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय से भी इस उपलब्धि को सराहना मिली है. हाल ही में जब वॉक्सेलग्रिड्स के दो युवा इंजीनियरों ने बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस में अपने इस काम की प्रस्तुति दी, तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आए एक विजिटिंग प्रोफेसर यह देखकर हैरानी से खड़े हो गए.
छोटी सोच का अचूक इलाज
जब अरुणाचलम से पूछा गया कि क्या यह सफर आसान रहा है, तो वे स्टार्टअप की चमक-दमक से जुड़ी किसी भी काल्पनिक धारणा पर हंस पड़ते हैं. वे स्वीकार करते हैं, "कई बार मैंने खुद से पूछा कि 'मैंने यह क्यों किया?' यह वाकई बेहद कठिन सफर है. उभरते बाजारों में बड़ी और कठिन समस्याओं को हल करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनका एक मूल नियम अटल है...अगर आप छोटा सोचेंगे, तो आप केवल छोटा ही कर पाएंगे."
वे कहते हैं कि 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' मिलना उनके लिए किसी व्यक्तिगत ट्रॉफी की तरह नहीं है, बल्कि यह भारतीय नवप्रवर्तकों की अगली पीढ़ी के लिए एक प्रमाण है कि देश में ही बड़ी तकनीक बनाई जा सकती है. अरुणाचलम कहते हैं, "स्वदेशी प्रयासों को पहचान मिलना बेहद जरूरी है. अगर ऐसी एक भी कंपनी किसी तरह सफल हो जाती है, तो कल को ऐसी सैकड़ों कंपनियां खड़ी होती दिखाई देंगी. मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 10 साल बाद, भारत से कई बेहतरीन मेडिकल डिवाइस कंपनियां निकलकर सामने आएंगी. यह किसी न किसी तरह होकर ही रहेगा."
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