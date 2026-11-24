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Ramoji Excellence Awards 2026: कैसे एक किताब ने डॉ. एक्विनास एडासेरी को कालाहांडी में स्वास्थ्य सेवा के लिए किया प्रेरित

सोमवार, 16 नवंबर को विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अवार्ड लेतीं डॉ. एक्विनास एडस्सेरी. 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' समारोह में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस. अब्दुल नजीर, रामोजी ग्रुप के CMD चेरुकुरी किरण व अन्य. (ETV Bharat) ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): जहां कई लोग रिटायरमेंट के बाद सुकून भरी जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं, वहीं डॉ. एक्विनास एडस्सेरी ऊर्फ जेम्मा जे. एडस्सेरी ने एक अलग रास्ता चुना. इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. एक्विनास ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया.

उनके इस उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए, 16 नवंबर को उन्हें विजयवाड़ा में आयोजित एक समारोह में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चेरुकुरी किरण की उपस्थिति में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया.