Ramoji Excellence Awards 2026: कैसे एक किताब ने डॉ. एक्विनास एडासेरी को कालाहांडी में स्वास्थ्य सेवा के लिए किया प्रेरित
रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026 विजेता डॉ. एक्विनास एडासेरी ने कालाहांडी में अपने काम के बारे में ETV Bharat के निखिल बापट से खास बात की.
Published : November 24, 2026 at 6:46 AM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): जहां कई लोग रिटायरमेंट के बाद सुकून भरी जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं, वहीं डॉ. एक्विनास एडस्सेरी ऊर्फ जेम्मा जे. एडस्सेरी ने एक अलग रास्ता चुना. इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. एक्विनास ने ओडिशा के कालाहांडी जिले के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया.
उनके इस उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए, 16 नवंबर को उन्हें विजयवाड़ा में आयोजित एक समारोह में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा श्रेणी में 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और रामोजी ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चेरुकुरी किरण की उपस्थिति में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया.
कहां से मिली प्रेरणा
दिलचस्प बात यह है कि पत्रकार पी. साईनाथ की किताब 'एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट' (Everybody Loves a Good Drought) ने उनका ध्यान कालाहांडी की ओर खींचा था. इस क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों को लेकर जो जिज्ञासा थी वह, आगे चलकर उन हालात को बदलने के एक आजीवन संकल्प में बदल गई.
ईटीवी भारत (ETV Bharat) को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बताया, "1990 के दशक के अंत में, मैंने अस्पताल की प्रैक्टिस छोड़ने का फैसला किया. मैं एक इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ हूं, लेकिन एक समय मुझे एहसास हुआ कि बहुत से लोग अस्पतालों तक नहीं आ पा रहे हैं. उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल पा रही हैं. इसी एहसास ने मुझे अस्पताल की प्रैक्टिस छोड़कर ग्रामीण कर्नाटक जाने के लिए प्रेरित किया."
ग्रामीण कर्नाटक के उनके अनुभव ने इस विश्वास को और मजबूत किया कि सार्थक स्वास्थ्य सुधार बड़े अस्पतालों के बजाय समुदायों के भीतर से ही शुरू होने चाहिए. उन्होंने कहा, "ग्रामीण कर्नाटक में किए गए काम ने मुझे यह यकीन दिलाया कि चमक-दमक वाले बड़े अस्पतालों में काम करने के बजाय समुदाय के साथ मिलकर काम करने से ही असली बदलाव आता है."
2000 के दशक की शुरुआत में, डॉ. एडस्सेरी ने पी. साईनाथ की किताब पढ़ी, जो भारत में ग्रामीण गरीबी की कड़वी सच्चाइयों को सामने लाती है. व्यापक जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से यह किताब उजागर करती है कि कैसे सरकारी उदासीनता, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण विकास योजनाएं अक्सर उन्हीं संकटों का फायदा उठाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए उन्हें बनाया गया है.
वर्ष 2014 में डॉ. एक्विनास ने आखिरकार ओडिशा जाने का फैसला किया. उन्होंने कहा, "जब मैंने वहां के हालात देखे, तो मैं मुंह नहीं मोड़ सकी. मुझे आगे आना ही था. इसलिए, रिटायर होने के बजाय मैंने कालाहांडी आकर काम करने का फैसला किया. हम मुख्य रूप से एक आदिवासी ब्लॉक में काम करते हैं, और हमारा पूरा ध्यान वहीं केंद्रित है."
बाधाओं को पार करना और विश्वास जीतना
कालाहांडी में उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. पहली बड़ी बाधा भाषा की थी. वह और उनकी टीम स्थानीय भाषा और संस्कृति से अनजान थे. हालांकि, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति समुदाय की गहरी जरूरत ने उन्हें लोगों का विश्वास जीतने में मदद की.
उन्होंने याद करते हुए कहा, "यह सफर चुनौतियों से भरा था. मैं न तो वहां की भाषा जानती थी, न संस्कृति और न ही वहां के लोगों को, और न ही वे हमें जानते थे. लेकिन हम तीन महिलाएं थीं, और जब हम गांवों में गए, तो लोगों ने हमारा स्वागत किया. चूंकि मैं एक डॉक्टर हूं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त जरूरत थी, इसलिए हमें अपनाए जाने में कोई समस्या नहीं हुई. हमने दुभाषियों की मदद से संवाद किया." उन्होंने आगे कहा, "जब हम वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो भाषा कोई बड़ी बाधा नहीं बनती."
डॉ. एडस्सेरी 'स्वास्थ्य स्वराज' की सचिव हैं. इसी संगठन के माध्यम से उनकी टीम स्वास्थ्य पहलों को लागू करती है और स्थानीय स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करती है. इसके काम करने के तरीके को समझाते हुए उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य समुदायों को इतना सशक्त बनाना है कि वे अपनी स्वास्थ्य जरूरतों की जिम्मेदारी खुद उठा सकें.
उन्होंने बताया, "हम गांधीवादी दर्शन का पालन करते हैं. हम लोगों के 'लिए' काम करने के बजाय, लोगों के 'साथ' मिलकर काम करते हैं. भले ही हमारे पास एक अस्पताल है, लेकिन दूरदराज के इलाकों के लोग हमेशा वहां तक नहीं पहुंच पाते. इसलिए, हम अंतिम छोर तक, यानी सबसे दुर्गम इलाकों तक जाते हैं. हम समुदाय के सदस्यों को सशक्त बनाते हैं, और वही इन स्वास्थ्य केंद्रों को चला रहे हैं."
यह संगठन युवा डॉक्टरों को भी एक साथ लाता है और उन्हें सीधे समुदायों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. उन्होंने कहा, "देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टर यहां आते हैं, और उन सभी को गांवों का दौरा करना होता है. वे केवल अस्पताल में ही नहीं बैठे रहते."
मलेरिया, टीबी और कुपोषण से मुकाबला
इस क्षेत्र की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक मलेरिया था. उन्होंने कहा, "मलेरिया बच्चों की जान ले रहा था और बाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी. इसलिए, हमने मलेरिया की पहचान करने और उसका इलाज करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी इसके लिए प्रशिक्षित करना शुरू किया. तपेदिक (टीबी) एक और बड़ी चुनौती थी."
उनकी टीम ने टीबी मरीजों का इलाज भी शुरू किया, जिसमें पोषण संबंधी सहायता और नियमित देखभाल कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा थे. उन्होंने कहा, "हमने टीबी मरीजों का इलाज शुरू किया और शुरुआत से ही उन्हें पोषण सहायता और नियमित देखभाल प्रदान की. इसी वजह से हमें मरीजों को ठीक करने में उच्च सफलता दर हासिल हुई." मलेरिया पर संगठन के काम से पोषण के स्तर में सुधार लाने में भी मदद मिली.
उन्होंने कहा, "कुपोषण एक बड़ी चुनौती है, और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में इसकी दर में कमी आई है. जब हमने मलेरिया पर नियंत्रण पाया, तो कुपोषण भी कुछ हद तक कम हुआ. हम कई स्तरों पर काम करते हैं- सिर्फ छोटे बच्चों पर ही नहीं, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, किशोरों, लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं. यह एक समग्र कार्यक्रम है."
इस काम को चुनने के अपने फैसले को याद करते हुए डॉ. एडस्सेरी ने स्वीकार किया कि हर कोई उनके इस कदम को नहीं समझ पाया था. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "कोई नहीं समझ पाया कि मैं किस 'पागलपन' में पड़ रही हूं. मैं एक धार्मिक मंडली से जुड़ी हूं, लेकिन वे भी इसे समझ नहीं पाए. मेरा मानना है कि जब हम सही समय पर सही काम करते हैं, तो चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं और कायनात भी हमारा साथ देती है."
अंततः, उनका दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदाय स्वयं इन स्वास्थ्य पहलों का नेतृत्व करें और इन्हें आगे बढ़ाएं. उन्होंने हमसे कहा, "हमारा विचार यह है कि आदिवासी समुदाय ही इस पूरी पहल का नेतृत्व करें. वे खुद इसे आगे ले जाने में सक्षम होने चाहिए."
युवा डॉक्टरों तक अपना संदेश पहुंचाना
स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अलावा, 'स्वास्थ्य स्वराज' युवा मेडिकल छात्रों को आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत से परिचित कराने के लिए एक एक्सपोजर प्रोग्राम भी चलाता है. 'स्वास्थ्य स्वराज ट्राइबल हेल्थ एक्सपोजर प्रोग्राम' नाम का यह कार्यक्रम मेडिकल छात्रों को गांवों का दौरा करने, सामुदायिक जीवन का अनुभव करने और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौतियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है.
उन्होंने कहा, "हम छात्रों को छोटे-छोटे समूहों में आने और गांवों में रहने के लिए प्रेरित करते हैं. उनके प्रवास के अंत में, हम उनके साथ मिलकर उनके अनुभवों पर चर्चा करते हैं. कई मेडिकल कॉलेजों के छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं."
डॉ. एडस्सेरी का मानना है कि ये अनुभव युवा डॉक्टरों के करियर के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें शहरी स्वास्थ्य सेवाओं से आगे बढ़कर सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं.
उन्होंने आगे कहा, "हमारे साथ काम करने वाले कई युवा डॉक्टर कॉरपोरेट अस्पतालों में नौकरी नहीं करना चाहते. इसके बजाय, वे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चुनते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है. हम मेडिकल छात्रों को आदिवासी स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों से परिचित कराने और उन्हें योगदान देने के लिए प्रेरित करने हेतु एक्सपोज़र प्रोग्राम भी आयोजित करते हैं."
जमीनी स्तर पर वर्षों तक काम करने के बाद, डॉ. एडस्सेरी अब अपने अनुभवों और सीख को एक किताब में दर्ज करने की उम्मीद करती हैं. हालांकि, वह किसी ऐसे व्यक्ति का भी इंतजार कर रही हैं जो संगठन के काम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी संभाल सके.
उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, "मैंने अपना काम कर दिया है, और अब मैं अपने अनुभवों और सीख को लिखना चाहती हूं. किसी को आगे आना होगा, मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करना होगा और कार्यभार संभालना होगा. मैं इसी का इंतजार कर रही हूं. मैं यह तो नहीं कह सकती कि यह कब होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही होगा."
इसे भी पढ़ेंः
- 'आंखों में रोशनी नहीं, पर आवाज से रोशन कर ली दुनिया': 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड' विजेता से जानिए उनकी प्रेरक जीवन यात्रा
- Ramoji Excellence Awards 2026: रामोजी राव की 90वीं जयंती पर विजयवाड़ा में नौ अचीवर्स को किया गया सम्मानित
- 'वाटरमैन ऑफ साउथ' से लेकर डॉक्टर 'हू नेवर रिटायर्ड' तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' के नौ विजेताओं के बारे में जानें
- Ramoji Excellence Awards 2026: 'हम 9 प्रेरणा देने वाली यात्राओं का जश्न मना रहे हैं', बोले Ramoji ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण