ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी में 'न्यू ईयर पार्टी' की भव्य तैयारी, परिवार और दोस्तों संग मनाएं जश्न

रामोजी फिल्म सिटी में 31 दिसंबर को रात 7 बजे से नए साल का जश्न शुरू होगा. 'न्यू ईयर पार्टी' में शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस होंगे.

Ramoji Carnivibe 2026 New Year Party with music vibes, open-air dance floor at Ramoji Film City
रामोजी फिल्म सिटी में 'न्यू ईयर पार्टी' की भव्य तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 2:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नए साल का स्वागत करने और जश्न मनाने के लिए हैदराबाद स्थित विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी 'न्यू ईयर पार्टी' के लिए पूरी तरह तैयार है. 'रामोजी कार्निवाइब 2026' (Ramoji Carnivibe 2026) नाम से होने वाले इस सेलिब्रेशन में आप परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों संग भाग ले सकते हैं.

हैदराबाद में फिल्म सिटी में नए साल का जश्न हमेशा यादगार और भव्य होता है. यहां मैजिकल न्यू ईयर ईव बेहद रोमांचक और अनोखा सेलिब्रेशन है और यह हजारों लोगों को आकर्षित करता है. इस बार भी यह बेहद खास होने वाला है.

रामोजी फिल्म सिटी में गार्डन
रामोजी फिल्म सिटी में गार्डन (www.ramojifilmcity.com)

सबसे बड़ा ओपन-एयर डांस फ्लोर
नए साल पर रामोजी कार्निवाइब 2026 में फिल्मी दुनिया के शानदार परफॉर्मेंस होंगे. यही वजह है कि रामोजी फिल्म सिटी नए साल को यादगार जश्न के साथ मनाने का मौका देती है, जिसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस होंगे, जो बच्चों और बड़ों दोनों का मनोरंजन करेंगे. 31 दिसंबर की रात को, आप खास एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, अनलिमिटेड खाने-पीने की चीजों के साथ स्वादिष्ट गाला डिनर और सबसे बड़े ओपन-एयर डांस फ्लोर पर डांस करके भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

छह अलग-अलग मनोरंजन कार्यक्रम
31 दिसंबर बुधवार रात को खास एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के तहत, रोमांचक स्टैंड-अप कॉमेडी, गायकों की लाइव परफॉर्मेंस, मैजिक शो, वाइल्ड वेस्ट स्टंट और आर्टिस्ट्स की परफॉर्मेंस होंगी. 'न्यू ईयर पार्टी' में शामिल होने वाले लोग अलग-अलग कॉस्ट्यूम में आर्टिस्ट्स की परफॉर्मेंस और उत्साहजनक डीजे म्यूजिक के बीच सेलिब्रेशन का मजा ले सकते हैं.

रामोजी फिल्म सिटी में नाइट शो
रामोजी फिल्म सिटी में नाइट शो (File Photo / www.ramojifilmcity.com)

'रामोजी कार्निवाइब 2026' का काउंटडाउन
रामोजी फिल्म सिटी में नए साल के जश्न को यादगार बनाने के लिए कई इवेंट डिजाइन किए गए हैं. विजिटर्स की उम्मीदों को पूरा करने और पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाने के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं. नए साल का काउंटडाउन मशहूर DJs के उत्साहजनक म्यूजिक के बीच आगे बढ़ेगा और विजिटर्स को इन रोमांचक पलों का मजा लेने का मौका मिलेगा. रात 12 बजे नए साल के आगाज के साथ जबरदस्त आतिशबाजी का प्रदर्शन सभी को आकर्षित करेगा.

Ramoji Carnivibe 2026 New Year Party with music vibes, open-air dance floor at Ramoji Film City
नए साल पर 'रामोजी कार्निवाइब 2026' (https://www.ramojifilmcity.com/)

विशेष सेवाएं
नए साल के जश्न में आने वाले विजिटर्स के लिए ड्राइवर सर्विस और चाइल्डकेयर उपलब्ध होंगे. जो लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, वे इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के जश्न का आनंद ले सकते हैं.

शाम 7 बजे से सेलिब्रेशन...
अगर आप परिवार या दोस्तों संग नए साल के जश्न को यागदारन बनाना चाहते हैं तो रामोजी फिल्म सिटी आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. न्यू ईयर पार्टी में हिस्सा लेने वालों के लिए बुधवार रात 7 बजे से शुरू होने वाले सेलिब्रेशन के लिए कई स्पेशल पैकेज उपलब्ध हैं. अधिक जानकारी के लिए, www.ramojifilmcity.com पर लॉग-इन करें या मोबइल नंबर 7659876598 पर कॉल करें.

यह भी पढ़ें- रामोजी फिल्म सिटी में 'विंटर फेस्ट' का शानदार आगाज, पर्यटकों का उत्साह चरम पर

TAGGED:

RAMOJI FILM CITY
NEW YEAR PARTY
CARNIVIBE 2026 AT RAMOJI FILM CITY
NEW YEAR EVES PARTY
RAMOJI CARNIVIBE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.