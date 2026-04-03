मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजन में होगा उपयोगी
रामोजी राव के परिवार के सदस्यों का आईएसबी के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया.
Published : April 3, 2026 at 8:45 PM IST
हैदराबाद : हैदराबाद के मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑडिटोरियम बनाया गया है. 450 लोगों के बैठने की जगह के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ बने रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने अपने परिवार के साथ किया.
कार्यक्रम में मार्गदर्शी चिट फंड की प्रबंध निदेशक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण, फिल्म सिटी की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, रामोजी के पोते चेरुकुरी सुजय, पोते-पोतियां चेरुकुरी सहारी, चेरुकुरी कीर्ति सोहाना, चेरुकुरी बृहति, ईटीवी के एमडी बापीनीडू और ऑडिटर संबाशिव राव शामिल हुए.
रामोजी राव के परिवार के सदस्यों का आईएसबी के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सबसे पहले ऑडिटोरियम परिसर में पारिजात का पौधा लगाया गया. बाद में, परिवार के सदस्यों ने आईएसबी में रामोजी ऑडिटोरियम पट्टिका का अनावरण किया. यह ऑडिटोरियम आईएसबी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रामोजी फाउंडेशन से मिले 30 करोड़ रुपये से बनाया गया था.
इसे स्टूडेंट्स के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं के साथ उपयोगी बनाने के लिए बनाया गया था. ऑडिटोरियम को डॉली इनेबल्ड इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम, एक एकीकृत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, और खास गेस्ट लाउंज के साथ विश्व स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यह ऑडिटोरियम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, रिसर्च सेमिनार, स्पेशल लेक्चर और दूसरे शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत उपयोगी होगा. इससे वैश्विक बौद्धिक नेतृत्व के सेंटर के तौर पर आईएसबी की भूमिका मजबूत होगी.
आईएसबी के रामोजी ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में, रामोजी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने आईएसबी के प्रोफेसरों के साथ दीप प्रज्ज्वलित किया. आईएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हरीश मनवानी, डीन मदन पिल्लुटला, प्रोफेसर राम के साथ-साथ उद्योगपति जीवी प्रसाद और श्रीनि राजू ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया.
इस अवसर पर रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने ग्रुप के संस्थापक रामोजी राव के नाम पर ऑडिटोरियम का नाम रखे जाने पर खुशी जताई और कहा कि रामोजी राव, जो अपनी आखिरी सांस तक सीखते रहे, उनके लिए एक रोल मॉडल हैं.
आईएसबी के चेयरमैन हरीश मनवानी ने कहा कि दान और प्रतिबद्धता में फर्क होता है, और उन्होंने रामोजी के परिवार के सदस्यों में समाज के प्रति समर्पण देखा.
उन्होंने कहा कि जब वह एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे थे, तो उन्हें लगता था कि अगर ईनाडु में विज्ञापन नहीं होगा, तो वह तेलुगु लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे. आईएसबी के प्रोफेसर राम ने कहा कि समाज पर खास ध्यान देने वाले रामोजी राव ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी. कार्यक्रम के बाद, आईएसबी के प्रतिनिधियों ने रामोजी के परिवार के सदस्यों को एक यादगार तोहफा दिया.
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