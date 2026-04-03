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मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजन में होगा उपयोगी

मशहूर आईएसबी में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया ( ETV Bharat )

हैदराबाद : हैदराबाद के मशहूर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) में रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर स्वर्गीय रामोजी राव के नाम पर एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑडिटोरियम बनाया गया है. 450 लोगों के बैठने की जगह के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाओं के साथ बने रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी चेरुकुरी किरण ने अपने परिवार के साथ किया. कार्यक्रम में मार्गदर्शी चिट फंड की प्रबंध निदेशक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण, फिल्म सिटी की एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी, रामोजी के पोते चेरुकुरी सुजय, पोते-पोतियां चेरुकुरी सहारी, चेरुकुरी कीर्ति सोहाना, चेरुकुरी बृहति, ईटीवी के एमडी बापीनीडू और ऑडिटर संबाशिव राव शामिल हुए. मशहूर आईएसबी में रामोजी ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया (ETV Bharat) रामोजी राव के परिवार के सदस्यों का आईएसबी के प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और सबसे पहले ऑडिटोरियम परिसर में पारिजात का पौधा लगाया गया. बाद में, परिवार के सदस्यों ने आईएसबी में रामोजी ऑडिटोरियम पट्टिका का अनावरण किया. यह ऑडिटोरियम आईएसबी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रामोजी फाउंडेशन से मिले 30 करोड़ रुपये से बनाया गया था. इसे स्टूडेंट्स के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं के साथ उपयोगी बनाने के लिए बनाया गया था. ऑडिटोरियम को डॉली इनेबल्ड इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम, एक एकीकृत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, और खास गेस्ट लाउंज के साथ विश्व स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी करने में सक्षम होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.