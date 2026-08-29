मुंबई में 'रामोजी एनिमेशन अवॉर्ड्स' का धमाकेदार आगाज: उन्नीकृष्णन बने 'यंग एनिमेटर ऑफ द ईयर'
मुंबई में 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2026' का शानदार आगाज. ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सुजय चेरुकुरी ने विजेताओं को पुरस्कार सौंपे.
Published : August 29, 2026 at 7:04 PM IST
मुंबईः 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' (RAEA) की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई है. युवा एनिमेटर उन्नीकृष्णन वी. को पहले 'यंग एनिमेटर ऑफ द ईयर 2026' के पुरस्कार से नवाजा गया है. जबकि 'एंटैंगल्ड स्टूडियो' को 'बेस्ट इंडी स्टूडियो ऑफ द ईयर 2026' घोषित किया गया. ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर पूर्ण सुजय चेरुकुरी ने विजेताओं को ये पुरस्कार सौंपे.
पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार को मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में किया गया. देश के बेहतरीन क्रिएटर्स, स्टूडियो, स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज एनिमेशन के क्षेत्र में नए बदलावों और बेहतरीन काम का जश्न मनाने के लिए एक साथ जुटे. पुरस्कार समिति द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि RAEA की शुरुआत एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहतरीन क्रिएटिविटी, नए विचारों और कलात्मक उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए की गई है.
बयान में कहा गया, "मीडिया दिग्गज स्वर्गीय रामोजी राव की दूरदर्शी विरासत से प्रेरित ये पुरस्कार नई और उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हैं. साथ ही, यह भारतीय एनिमेशन के भविष्य को संवारने वाले स्वतंत्र रचनाकारों के योगदान को भी सराहते हैं." आयोजकों ने इसे "भारत के तेजी से बढ़ते एनिमेशन सेक्टर में बेहतरीन काम को पहचान देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम" बताया है.
मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आठवें 'एनिमेशन एंड मोर' समिट और 'एएनएन (ANN) अवॉर्ड्स 2026' के हिस्से के रूप में इन पुरस्कारों की मेजबानी करने वाले 'एनिमेशनएक्सप्रेस' ने रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स को "बेहद प्रतिष्ठित" करार दिया. इस पूरे आयोजन में 'ईटीवी बाल भारत' इंडस्ट्री पार्टनर स्पॉन्सर के तौर पर जुड़ा हुआ था.
एनिमेशनएक्सप्रेस ने अपने बयान में कहा, "बीते सालों में एएनएन अवॉर्ड्स ने एनिमेशन, वीएफएक्स (VFX), गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर (XR) इंडस्ट्रीज में बेहतरीन काम का जश्न मनाया है. इसने उन शानदार प्रतिभाओं और नए प्रयोगों को सम्मानित किया है जो रचनात्मक दुनिया को लगातार एक नया रूप दे रहे हैं."
बयान में कहा गया कि इस आयोजन ने 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' की शुरुआत के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. यह पुरस्कार स्वर्गीय रामोजी राव की असाधारण विरासत से प्रेरित हैं, जिनकी दूरगामी सोच ने कहानी कहने के अंदाज को बदला और दुनिया के सबसे सम्मानित मीडिया और एंटरटेनमेंट साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया.
बयान में आगे जोड़ा गया, "भारत के सबसे प्रभावशाली एनिमेशन लीडर्स में से एक के दूरदर्शी दृष्टिकोण को सम्मानित करने वाले 'अर्नब चौधरी अवॉर्ड्स' के साथ-साथ, 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' का जुड़ना हमारी उस प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है जिसके तहत हम इस इंडस्ट्री के दिग्गजों और अगली पीढ़ी की रचनात्मक प्रतिभाओं, दोनों का सम्मान करते हैं."
पुरस्कार के तहत प्रत्येक विजेता को एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार, एक विशेष 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' ट्रॉफी, विशेष रूप से तैयार किया गया 'ईटीवी बाल भारत' का कस्टमाइज्ड स्कार्फ और बैज दिया गया. इसके साथ ही, विजेता और उनके साथ आने वाले एक मेहमान के लिए 'रामोजी फिल्म सिटी' का एक कॉम्प्लिमेंट्री (मुफ्त) टूर टिकट भी प्रदान किया गया.
चूंकि भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) सेक्टर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए 'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' जैसी पहलों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और स्वतंत्र रचनाकारों को सहयोग देने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है. साथ ही, यह कदम एनिमेशन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भारत को एक उभरते हुए ग्लोबल हब के रूप में मजबूत करेगा.
'रामोजी एनिमेशन एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' की शुरुआत रामोजी ग्रुप द्वारा सात अलग-अलग श्रेणियों (पत्रकारिता, ग्रामीण विकास, मानवता की सेवा, कला और संस्कृति, यूथ आइकन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और महिला अचीवर) में 'रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड्स' की घोषणा करने के एक साल बाद हुई है.
इसे भी पढ़ेंः
- ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2026: रामोजी फिल्म सिटी के स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ी, लोगों ने तेलंगाना पर्यटन में दिखाई दिलचस्पी
- रामोजी फिल्म सिटी ने केरल विजन के साथ मिलकर लॉन्च किया एक्सक्लूसिव टूर पैकेज
- 'ग्राहकों के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दूंगा...' सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चर्चा में आया रामोजी राव का वो ऐतिहासिक पत्र